Додано: Сер 07 жов, 2020 11:56

Камнем вниз мы полетели,но немного пролетели,всего навсего 10 копеек от 5 с лишним гривень роста,а у маленьких мальчиков уже полюции,наверное это к дождю.

Дают шанс к выборам сесть в последний вагон,а дальше опять будут поддерживать промышленность кратностью?((

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.