А если добавить фактор 43 млрд. ликвидности на корсчетах на сегодня, то скорее сегодня пойдем вниз. Долгожданный небольшой откат прогнозируем.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:46
Не знаю как там твиттер повлиял, но вот сухие цифры невидимой руки рынка говорят о том, что основная масса кому нужно было - валюту уже купила и по данным за понедельник и предварительным за вчера - рынок стабилизировался. Так что вверх и вниз на данный момент равновероятно.
А если добавить фактор 43 млрд. ликвидности на корсчетах на сегодня, то скорее сегодня пойдем вниз. Долгожданный небольшой откат прогнозируем.
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:54
Как моя Сара потом... (с)
Додано: Сер 07 жов, 2020 11:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Камнем вниз мы полетели,но немного пролетели,всего навсего 10 копеек от 5 с лишним гривень роста,а у маленьких мальчиков уже полюции,наверное это к дождю.
Дают шанс к выборам сесть в последний вагон,а дальше опять будут поддерживать промышленность кратностью?((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 07 жов, 2020 12:05
У Світовому банку очікують падіння ВВП України у 2020 році на рівні 5,5% та відновлення на 1,5% у 2021-му і 3,1% у 2022 роках на тлі уповільнення темпів впровадження структурних реформ.
Про це йдеться в Огляді економіки Європи і Центральної Азії "COVID-19 і людський капітал".
"Українська економіка увійшла в коронакризу більш сильною та підготовленою, завдяки зваженій монетарній та фіскальній політикам впродовж попередніх років. Падіння ВВП цього року очікується на рівні 5,5%. Це менше, ніж у багатьох країн регіону.
Водночас, за нашими оцінками, відновлення економічного росту буде помірним - 1,5% в 2021-му та 3,1% в 2022-му роках на фоні уповільнення темпів впровадження структурних реформ. Критично важливим є якнайшвидше впровадження заходів державної політики, направлених на підвищення інвестицій та збереження макроекономічної стабільності", - підкреслили у Світовому банку.
Порівняно з з червневим оглядом, прогноз спаду ВВП України погіршили на 2 в.п., на 2021 рік - на 1,5 в.п.
У Світовому банку додали, що згідно з негативним сценарієм, зростання ВВП України в наступному році може бути ще меншим - всього 1%.
Додано: Сер 07 жов, 2020 12:09
да, конечно. новичкам будешь тут сказки рассказывать.
ты-то кричал, но после твоих криков доллар еще на 2-3 гривны просел.
глупцы тогда зачетно скупились по твоим советам.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 12:19
jump
До 1.5 % роста ВВП в следующем и ухудшили прогноз по этому году?
Да это писец,если не включат печатный станок,то платить пенсии и з.п. будет просто нечем.
Повышением минималки/налогов добьют мелких и переполовинят средних,кривая лаффера шариковым не указ. Ещё один эксперемент над здравым смыслом.
Короче радость от 10 копеек огромная,а вот фундамент который ведёт к звиздецу никто не замечает. Печалька...
Наличка в замешательстве,не знает куда идти и топчется на месте,наверное нет приноса раз не спешит за МБ.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 07 жов, 2020 12:20
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.10.2020...................28,3246
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 3 копеек. Наскоро хлебнув кофе, стали сужать спред сверху, не меняя биды. Незадолго до 11 вышли на рабочие 2 копейки. После 11, когда на рынок стали массово выходить заявки клиентов, вдохновленных вчерашним разворотом рынка, стали постепенно сползать вниз. Только после этого началась активная фаза торгов.
Справочный курс встретили котировками 28.3150 - 28.3350, что на 1.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Анализ ликвидности рисует мелкую продажу, но это, скорее всего, очередной своп. Ни малейшего повода продавать валюту у НБУ вчера не было.
Остатки на коррсчетах немного сократились. Немного непривычно, что наибольший вклад в сокращение внесла наличка, период выплаты зарплат дает о себе знать, Также немного вырос объем суточных сертификатов. Чуть-чуть добавило гривны в оборот казначейство. Объем суточного рефинанса второй день подряд остается на одном уровне.
В понедельник объем валютного рынка сократился с 434 до 408.5 млн. Чистое предложение составило около 400 млн. Объемы клиентских заявок изменились разнонаправленно, предложение увеличилось и слегка превысило уменьшившийся спрос. Интересно, что уже 3 недели общие объемы рынка колеблются вокруг одного и того же уровня. Вышли на этот уровень с середины сентября, когда резко увеличилась активность банков. Клиентские обороты, как и положено при росте, тогда же слегка сократились.
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