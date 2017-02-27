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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6548654965506551

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 178
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
17
28-29
73%
130
Більше 30
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:46

Не знаю как там твиттер повлиял, но вот сухие цифры невидимой руки рынка говорят о том, что основная масса кому нужно было - валюту уже купила и по данным за понедельник и предварительным за вчера - рынок стабилизировался. Так что вверх и вниз на данный момент равновероятно.

А если добавить фактор 43 млрд. ликвидности на корсчетах на сегодня, то скорее сегодня пойдем вниз. Долгожданный небольшой откат прогнозируем.

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VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:54

  VALONI написав:Не знаю как там твиттер повлиял, но вот сухие цифры невидимой руки рынка говорят о том, что основная масса кому нужно было - валюту уже купила и по данным за понедельник и предварительным за вчера - рынок стабилизировался. Так что вверх и вниз на данный момент равновероятно.

А если добавить фактор 43 млрд. ликвидности на корсчетах на сегодня, то скорее сегодня пойдем вниз. Долгожданный небольшой откат прогнозируем.

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Как моя Сара потом... (с)
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Камнем вниз мы полетели,но немного пролетели,всего навсего 10 копеек от 5 с лишним гривень роста,а у маленьких мальчиков уже полюции,наверное это к дождю.
Дают шанс к выборам сесть в последний вагон,а дальше опять будут поддерживать промышленность кратностью?((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:05

У Світовому банку очікують падіння ВВП України у 2020 році на рівні 5,5% та відновлення на 1,5% у 2021-му і 3,1% у 2022 роках на тлі уповільнення темпів впровадження структурних реформ.

Про це йдеться в Огляді економіки Європи і Центральної Азії "COVID-19 і людський капітал".

"Українська економіка увійшла в коронакризу більш сильною та підготовленою, завдяки зваженій монетарній та фіскальній політикам впродовж попередніх років. Падіння ВВП цього року очікується на рівні 5,5%. Це менше, ніж у багатьох країн регіону.

Водночас, за нашими оцінками, відновлення економічного росту буде помірним - 1,5% в 2021-му та 3,1% в 2022-му роках на фоні уповільнення темпів впровадження структурних реформ. Критично важливим є якнайшвидше впровадження заходів державної політики, направлених на підвищення інвестицій та збереження макроекономічної стабільності", - підкреслили у Світовому банку.

Порівняно з з червневим оглядом, прогноз спаду ВВП України погіршили на 2 в.п., на 2021 рік - на 1,5 в.п.

У Світовому банку додали, що згідно з негативним сценарієм, зростання ВВП України в наступному році може бути ще меншим - всього 1%.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:09

  Zebra написав:
  Yuri_T написав:Zebra
глупцам уже пора скупаться на откате?

глупцам уже поздно скупаться

неглупцы еще по 23.50 - 25.50 скупались когда я тут каждый день им об этом кричал

да, конечно. новичкам будешь тут сказки рассказывать.
ты-то кричал, но после твоих криков доллар еще на 2-3 гривны просел.
глупцы тогда зачетно скупились по твоим советам.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:19

jump
До 1.5 % роста ВВП в следующем и ухудшили прогноз по этому году?
Да это писец,если не включат печатный станок,то платить пенсии и з.п. будет просто нечем.

Повышением минималки/налогов добьют мелких и переполовинят средних,кривая лаффера шариковым не указ. Ещё один эксперемент над здравым смыслом.
Короче радость от 10 копеек огромная,а вот фундамент который ведёт к звиздецу никто не замечает. Печалька...
Наличка в замешательстве,не знает куда идти и топчется на месте,наверное нет приноса раз не спешит за МБ.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.10.2020...................28,3246
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 3 копеек. Наскоро хлебнув кофе, стали сужать спред сверху, не меняя биды. Незадолго до 11 вышли на рабочие 2 копейки. После 11, когда на рынок стали массово выходить заявки клиентов, вдохновленных вчерашним разворотом рынка, стали постепенно сползать вниз. Только после этого началась активная фаза торгов.
Справочный курс встретили котировками 28.3150 - 28.3350, что на 1.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил. Анализ ликвидности рисует мелкую продажу, но это, скорее всего, очередной своп. Ни малейшего повода продавать валюту у НБУ вчера не было.
Остатки на коррсчетах немного сократились. Немного непривычно, что наибольший вклад в сокращение внесла наличка, период выплаты зарплат дает о себе знать, Также немного вырос объем суточных сертификатов. Чуть-чуть добавило гривны в оборот казначейство. Объем суточного рефинанса второй день подряд остается на одном уровне.

В понедельник объем валютного рынка сократился с 434 до 408.5 млн. Чистое предложение составило около 400 млн. Объемы клиентских заявок изменились разнонаправленно, предложение увеличилось и слегка превысило уменьшившийся спрос. Интересно, что уже 3 недели общие объемы рынка колеблются вокруг одного и того же уровня. Вышли на этот уровень с середины сентября, когда резко увеличилась активность банков. Клиентские обороты, как и положено при росте, тогда же слегка сократились.
Сибарит
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