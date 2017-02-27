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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6548654965506551

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 178
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
17
28-29
73%
130
Більше 30
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:46

Не знаю как там твиттер повлиял, но вот сухие цифры невидимой руки рынка говорят о том, что основная масса кому нужно было - валюту уже купила и по данным за понедельник и предварительным за вчера - рынок стабилизировался. Так что вверх и вниз на данный момент равновероятно.

А если добавить фактор 43 млрд. ликвидности на корсчетах на сегодня, то скорее сегодня пойдем вниз. Долгожданный небольшой откат прогнозируем.

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VALONI
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:54

  VALONI написав:Не знаю как там твиттер повлиял, но вот сухие цифры невидимой руки рынка говорят о том, что основная масса кому нужно было - валюту уже купила и по данным за понедельник и предварительным за вчера - рынок стабилизировался. Так что вверх и вниз на данный момент равновероятно.

А если добавить фактор 43 млрд. ликвидности на корсчетах на сегодня, то скорее сегодня пойдем вниз. Долгожданный небольшой откат прогнозируем.

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Как моя Сара потом... (с)
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Камнем вниз мы полетели,но немного пролетели,всего навсего 10 копеек от 5 с лишним гривень роста,а у маленьких мальчиков уже полюции,наверное это к дождю.
Дают шанс к выборам сесть в последний вагон,а дальше опять будут поддерживать промышленность кратностью?((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:05

У Світовому банку очікують падіння ВВП України у 2020 році на рівні 5,5% та відновлення на 1,5% у 2021-му і 3,1% у 2022 роках на тлі уповільнення темпів впровадження структурних реформ.

Про це йдеться в Огляді економіки Європи і Центральної Азії "COVID-19 і людський капітал".

"Українська економіка увійшла в коронакризу більш сильною та підготовленою, завдяки зваженій монетарній та фіскальній політикам впродовж попередніх років. Падіння ВВП цього року очікується на рівні 5,5%. Це менше, ніж у багатьох країн регіону.

Водночас, за нашими оцінками, відновлення економічного росту буде помірним - 1,5% в 2021-му та 3,1% в 2022-му роках на фоні уповільнення темпів впровадження структурних реформ. Критично важливим є якнайшвидше впровадження заходів державної політики, направлених на підвищення інвестицій та збереження макроекономічної стабільності", - підкреслили у Світовому банку.

Порівняно з з червневим оглядом, прогноз спаду ВВП України погіршили на 2 в.п., на 2021 рік - на 1,5 в.п.

У Світовому банку додали, що згідно з негативним сценарієм, зростання ВВП України в наступному році може бути ще меншим - всього 1%.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:09

  Zebra написав:
  Yuri_T написав:Zebra
глупцам уже пора скупаться на откате?

глупцам уже поздно скупаться

неглупцы еще по 23.50 - 25.50 скупались когда я тут каждый день им об этом кричал

да, конечно. новичкам будешь тут сказки рассказывать.
ты-то кричал, но после твоих криков доллар еще на 2-3 гривны просел.
глупцы тогда зачетно скупились по твоим советам.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:19

jump
До 1.5 % роста ВВП в следующем и ухудшили прогноз по этому году?
Да это писец,если не включат печатный станок,то платить пенсии и з.п. будет просто нечем.

Повышением минималки/налогов добьют мелких и переполовинят средних,кривая лаффера шариковым не указ. Ещё один эксперемент над здравым смыслом.
Короче радость от 10 копеек огромная,а вот фундамент который ведёт к звиздецу никто не замечает. Печалька...
Наличка в замешательстве,не знает куда идти и топчется на месте,наверное нет приноса раз не спешит за МБ.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.10.2020...................28,3246
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 3 копеек. Наскоро хлебнув кофе, стали сужать спред сверху, не меняя биды. Незадолго до 11 вышли на рабочие 2 копейки. После 11, когда на рынок стали массово выходить заявки клиентов, вдохновленных вчерашним разворотом рынка, стали постепенно сползать вниз. Только после этого началась активная фаза торгов.
Справочный курс встретили котировками 28.3150 - 28.3350, что на 1.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил. Анализ ликвидности рисует мелкую продажу, но это, скорее всего, очередной своп. Ни малейшего повода продавать валюту у НБУ вчера не было.
Остатки на коррсчетах немного сократились. Немного непривычно, что наибольший вклад в сокращение внесла наличка, период выплаты зарплат дает о себе знать, Также немного вырос объем суточных сертификатов. Чуть-чуть добавило гривны в оборот казначейство. Объем суточного рефинанса второй день подряд остается на одном уровне.

В понедельник объем валютного рынка сократился с 434 до 408.5 млн. Чистое предложение составило около 400 млн. Объемы клиентских заявок изменились разнонаправленно, предложение увеличилось и слегка превысило уменьшившийся спрос. Интересно, что уже 3 недели общие объемы рынка колеблются вокруг одного и того же уровня. Вышли на этот уровень с середины сентября, когда резко увеличилась активность банков. Клиентские обороты, как и положено при росте, тогда же слегка сократились.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:26

У 2021 році кількість великих платників податків скоротиться на 20% – Податкова
Державна податкова служба затвердила реєстр великих платників податків на 2021 рік, до якого увійшли 1375 суб'єктів господарювання - порівняно з реєстром на 2020 рік кількість підприємств скоротилася на 254 платника.

"Це пов'язано зі зміною критеріїв віднесення платників податків до категорії великих, що передбачено Законом № 466.

Так, відповідно до Податкового кодексу України, великий платник податків - це, зокрема, юридична особа, в якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до державного бюджету (крім митних платежів) за такий самий період перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро", - пояснили у відомстві.

Раніше загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Держбюджету, складала 1 млн євро податкових та митних платежів.

"Включення підприємств до Реєстру великих платників податків на 2021 рік вже відбувалось за оновленими критеріями.
jump
 
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