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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6550655165526553>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 179
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
131
Більше 30
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зебро-кабанчик говорил когда сливаться надо, как обещал? Или, как обычно, просто прокинул оленей и все?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:41

  Realist написав:
  zРадио написав:Что касается операции "без лоха и жизнь плоха" (искусственного снижения учетной ставки НБУ без снижения реальной стоимости денег в экономике) - подстригли депозитчиков, чтобы подкормить банки перед затяжным кризисом, вот и вся игра. Если на начало года UIRD была на 2% выше средней доходности ОВГЗ, то на сегодня она уже на 3% ниже. При этом стоимость кредитов не снизилась, а по некоторым сегментам, как автокредитование и кредитные карты, даже возросла.

Не думаю що Зелені свідомо готували таку операцію "без лоха и жизнь плоха" Швидше за все вони це зробили по своїй некомпетентності. Діяли прямолінійно. Логіка проста. При депозитах в 15% річних кредити під 10% не можуть існувати апріорі. Значить потрібно знизити дохідність депозитів. А банки зрозуміли, що можуть отримати від цього шалений зиск і скористались цим.
Але банки не "білі та пухнасті". Вони замість того, щоб жорсткіше відсіювати позичальників роздають споживчі кредити наліво та на право і користуються тим, що за % неповернених кредитів завжди заплатить сумлінний позичальник. Головне у банкірів що? Правильно БОНУСИ! Банківська система не проводить жодних зусиль для самооздоровлення. Навпаки. Всі останні роки вони (банки) б'ються за долю ринку та максимізацію кількості клієнтів. При чому якість цих клієнтів їх цікавить мало. Звичайно такого банківського краху як був в США через іпотечні договори у нас ніколи не буде, але як приклад ми можемо побачити чим все закінчується якщо гнатись за кількістю а не якістю як це було в Америці.
Перепрошую за вранішній офтоп.

Не тре тут гнати на тьотю Го.
БСУ очищена, це любий порохобот знає.
А все інше від лукавого (Зе)
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:49

  andrein написав:Станом на 1 жовтня 2020 року міжнародні резерви, за попередніми даними, становили 26 525,7 млн доларів США (у еквіваленті) - у вересні вони зменшились на 8,7% з огляду на проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Растішки вангують виплати 10ярдів уїв на наступний рік.
А тут за місяць 8 + віддали, і курс сповз менше як на гривню.
Так до ПА30 до 2022 хіба доповзем.

З.і.
А ще нерези вийшли з грн. ОВДП на 1/3 за півроку. А курс лише 28,4
Де кабанчик?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 12:51

  Долярчик написав:
  kharkov_val написав:2843/2848 мы начинаем КВН

Львів 36/39
Дивимось вниз, до...... виборів? :mrgreen:

Ну що - вгорі - ранішні курси ;)
А на моменті 30/35 :!:

Отож!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:00

  jump написав:Водночас, за нашими оцінками, відновлення економічного росту буде помірним - 1,5% в 2021-му та 3,1% в 2022-му роках на фоні уповільнення темпів впровадження структурних реформ.


Вчера на глаза попался отчет Минфина о рисках Бюджета 2021-го года - хочется и смеяться и плакать...

Проект бюджета создан на основании сценарного прогноза роста ВВП от МЭРТ. Базовый сценарий у них - рост на 4,6%. Альтернативные сценарии - это оптимистичный (+5,2%) и кризисный (+1,9%).

При этом авторы прогноза сами же пишут, что консенсус-опрос дает вероятность базового сценария 30%, оптимистического - 10%, а кризисного - 60% (!!!) На этом месте я просто ору :mrgreen: Потому что базовым должен быть их кризисный сценарий, а оптимистичным - их базовый. Реальный кризисный они даже не проработали :oops:

Что это - очковтирательство, или полное отсутствие навыков бизнес-планирования? :roll:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:04

28.25-28.30/28.35-28.39
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:11

  flyman написав:
  andrein написав:Станом на 1 жовтня 2020 року міжнародні резерви, за попередніми даними, становили 26 525,7 млн доларів США (у еквіваленті) - у вересні вони зменшились на 8,7% з огляду на проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Растішки вангують виплати 10ярдів уїв на наступний рік.
А тут за місяць 8 + віддали, і курс сповз менше як на гривню.
Так до ПА30 до 2022 хіба доповзем.

З.і.
А ще нерези вийшли з грн. ОВДП на 1/3 за півроку. А курс лише 28,4
Де кабанчик?

А с бюджетом что? Откуда наполнять?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  xio13 написав:А с бюджетом что? Откуда наполнять?


Взять все да и поделить (с)

Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:30

  Yuri_T написав:
  Zebra написав:
  Yuri_T написав:Zebra
глупцам уже пора скупаться на откате?

глупцам уже поздно скупаться

неглупцы еще по 23.50 - 25.50 скупались когда я тут каждый день им об этом кричал

да, конечно. новичкам будешь тут сказки рассказывать.
ты-то кричал, но после твоих криков доллар еще на 2-3 гривны просел.
глупцы тогда зачетно скупились по твоим советам.

Ни один купивший по 23.50 - 25.50 сейчас не в проигрыше, ты о чем?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:30

  zРадио написав:
  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Что-то растишки приуныли, походу реально верили в 30 вот не позже чем послезавтра.
Не грустите, девочки.

На данный момент девочками выступают гривнепатриошки, потому что курс приема в обменках 28.40 :mrgreen:


+++

Тем временем валютный фьючерс NDF UAH:USD достиг 28,9 грн. Желающих продавать дешевле нет - наоборот, ask продолжает расти, вчера был 28,85, в пятницу - 28,78.

Одно дело на форуме с помпой рассказывать об откате, другое - поставить на него реальные деньги...

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Халва, халва
Captain Obvious
 
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