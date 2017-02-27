Зебро-кабанчик говорил когда сливаться надо, как обещал? Или, как обычно, просто прокинул оленей и все?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
zРадио написав:Что касается операции "без лоха и жизнь плоха" (искусственного снижения учетной ставки НБУ без снижения реальной стоимости денег в экономике) - подстригли депозитчиков, чтобы подкормить банки перед затяжным кризисом, вот и вся игра. Если на начало года UIRD была на 2% выше средней доходности ОВГЗ, то на сегодня она уже на 3% ниже. При этом стоимость кредитов не снизилась, а по некоторым сегментам, как автокредитование и кредитные карты, даже возросла.
Не думаю що Зелені свідомо готували таку операцію "без лоха и жизнь плоха" Швидше за все вони це зробили по своїй некомпетентності. Діяли прямолінійно. Логіка проста. При депозитах в 15% річних кредити під 10% не можуть існувати апріорі. Значить потрібно знизити дохідність депозитів. А банки зрозуміли, що можуть отримати від цього шалений зиск і скористались цим. Але банки не "білі та пухнасті". Вони замість того, щоб жорсткіше відсіювати позичальників роздають споживчі кредити наліво та на право і користуються тим, що за % неповернених кредитів завжди заплатить сумлінний позичальник. Головне у банкірів що? Правильно БОНУСИ! Банківська система не проводить жодних зусиль для самооздоровлення. Навпаки. Всі останні роки вони (банки) б'ються за долю ринку та максимізацію кількості клієнтів. При чому якість цих клієнтів їх цікавить мало. Звичайно такого банківського краху як був в США через іпотечні договори у нас ніколи не буде, але як приклад ми можемо побачити чим все закінчується якщо гнатись за кількістю а не якістю як це було в Америці. Перепрошую за вранішній офтоп.
Не тре тут гнати на тьотю Го. БСУ очищена, це любий порохобот знає. А все інше від лукавого (Зе)
andrein написав:Станом на 1 жовтня 2020 року міжнародні резерви, за попередніми даними, становили 26 525,7 млн доларів США (у еквіваленті) - у вересні вони зменшились на 8,7% з огляду на проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Растішки вангують виплати 10ярдів уїв на наступний рік. А тут за місяць 8 + віддали, і курс сповз менше як на гривню. Так до ПА30 до 2022 хіба доповзем.
З.і. А ще нерези вийшли з грн. ОВДП на 1/3 за півроку. А курс лише 28,4 Де кабанчик?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
jump написав:Водночас, за нашими оцінками, відновлення економічного росту буде помірним - 1,5% в 2021-му та 3,1% в 2022-му роках на фоні уповільнення темпів впровадження структурних реформ.
Вчера на глаза попался отчет Минфина о рисках Бюджета 2021-го года - хочется и смеяться и плакать...
Проект бюджета создан на основании сценарного прогноза роста ВВП от МЭРТ. Базовый сценарий у них - рост на 4,6%. Альтернативные сценарии - это оптимистичный (+5,2%) и кризисный (+1,9%).
При этом авторы прогноза сами же пишут, что консенсус-опрос дает вероятность базового сценария 30%, оптимистического - 10%, а кризисного - 60% (!!!) На этом месте я просто ору Потому что базовым должен быть их кризисный сценарий, а оптимистичным - их базовый. Реальный кризисный они даже не проработали
Что это - очковтирательство, или полное отсутствие навыков бизнес-планирования?
andrein написав:Станом на 1 жовтня 2020 року міжнародні резерви, за попередніми даними, становили 26 525,7 млн доларів США (у еквіваленті) - у вересні вони зменшились на 8,7% з огляду на проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями держави.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Растішки вангують виплати 10ярдів уїв на наступний рік. А тут за місяць 8 + віддали, і курс сповз менше як на гривню. Так до ПА30 до 2022 хіба доповзем.
З.і. А ще нерези вийшли з грн. ОВДП на 1/3 за півроку. А курс лише 28,4 Де кабанчик?