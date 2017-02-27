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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6550655165526553

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 179
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
131
Більше 30
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 13:32

  Alex2006 написав:Зебро-кабанчик говорил когда сливаться надо, как обещал? Или, как обычно, просто прокинул оленей и все?

У них одна и та же песня на все случаи жизни... "Растет бакс - где там гривнепатриоты, покупайте пока не взлетела ракета, я вам всем уже давно тут это пишу", "Бакс дешевеет - что, гривнепатриоты радуетесь откату в 10 коп ... покупаем на всё пока подешевело"
А ПО ФАКТУ --- я вот сижу на гривнедепозите и укроакциях с начала 2017го (курс 27,0-27,5 по памяти). Гривнедепо уже 4й год с доходностью вроде выше 15% (или около того, лень считать капитализации процентов)!!!! Вот и слушайте зеброкабанчиков и дальше..!
З.Ы. Киев в окнах светит 28,4 на продажу. Всем успехов и хорошего настроения!
Investor_33
 
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