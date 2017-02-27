У них одна и та же песня на все случаи жизни... "Растет бакс - где там гривнепатриоты, покупайте пока не взлетела ракета, я вам всем уже давно тут это пишу", "Бакс дешевеет - что, гривнепатриоты радуетесь откату в 10 коп ... покупаем на всё пока подешевело"
А ПО ФАКТУ --- я вот сижу на гривнедепозите и укроакциях с начала 2017го (курс 27,0-27,5 по памяти). Гривнедепо уже 4й год с доходностью вроде выше 15% (или около того, лень считать капитализации процентов)!!!! Вот и слушайте зеброкабанчиков и дальше..!
З.Ы. Киев в окнах светит 28,4 на продажу. Всем успехов и хорошего настроения!