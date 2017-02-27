Додано: Сер 07 жов, 2020 14:46

А мне нравится такой подход,сначала молишься на чивокуню,с я удвоюсь в баксе за 4 года при 20+%годовых,а после аварии житы по-новому и девала с 8 на 28 выкатываешь новую учётку и шпаришь дальше:вы все ослы,вот я буратино((

Это такая нация? Проколы тчательно скрывать,а если хоть 20% отбил,то надо обязательно всему миру прокричать какой ты крутой инвестор с соткой не зелени,а бумаги?

Но это всё лирика, мб откатил от пиков менее 10 копеек и застопорился,неужели откат фсёьо и опять девал?^^^

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.