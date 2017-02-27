Alex2006 написав:Зебро-кабанчик говорил когда сливаться надо, как обещал? Или, как обычно, просто прокинул оленей и все?
У них одна и та же песня на все случаи жизни... "Растет бакс - где там гривнепатриоты, покупайте пока не взлетела ракета, я вам всем уже давно тут это пишу", "Бакс дешевеет - что, гривнепатриоты радуетесь откату в 10 коп ... покупаем на всё пока подешевело" А ПО ФАКТУ --- я вот сижу на гривнедепозите и укроакциях с начала 2017го (курс 27,0-27,5 по памяти). Гривнедепо уже 4й год с доходностью вроде выше 15% (или около того, лень считать капитализации процентов)!!!! Вот и слушайте зеброкабанчиков и дальше..! З.Ы. Киев в окнах светит 28,4 на продажу. Всем успехов и хорошего настроения!
Alex2006 написав:Зебро-кабанчик говорил когда сливаться надо, как обещал? Или, как обычно, просто прокинул оленей и все?
У них одна и та же песня на все случаи жизни... "Растет бакс - где там гривнепатриоты, покупайте пока не взлетела ракета, я вам всем уже давно тут это пишу", "Бакс дешевеет - что, гривнепатриоты радуетесь откату в 10 коп ... покупаем на всё пока подешевело" А ПО ФАКТУ --- я вот сижу на гривнедепозите и укроакциях с начала 2017го (курс 27,0-27,5 по памяти). Гривнедепо уже 4й год с доходностью вроде выше 15% (или около того, лень считать капитализации процентов)!!!! Вот и слушайте зеброкабанчиков и дальше..! З.Ы. Киев в окнах светит 28,4 на продажу. Всем успехов и хорошего настроения!
железные нервы
хотя, если все инвестиции не превышают 1млн гривен, не стоит даже париться...продолжайте сидеть
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Captain Obvious написав:Что-то растишки приуныли, походу реально верили в 30 вот не позже чем послезавтра. Не грустите, девочки.
На данный момент девочками выступают гривнепатриошки, потому что курс приема в обменках 28.40
+++
Тем временем валютный фьючерс NDF UAH:USD достиг 28,9 грн. Желающих продавать дешевле нет - наоборот, ask продолжает расти, вчера был 28,85, в пятницу - 28,78.
Одно дело на форуме с помпой рассказывать об откате, другое - поставить на него реальные деньги...
Аск не продолжает расти, а утром ставят спред шире. Затем сужают, сейчас естественно аск ниже вчерашнего. Да и разница в 1,5% за более чем два месяца до экспирации, говорит, что маркет-мейкер не ожидает глубокой девальвации. Про поставить деньги, тоже забавно, если учесть, что весь открытый интерес там на вчера аж 4(четыре) тысячи долларов.
А мне нравится такой подход,сначала молишься на чивокуню,с я удвоюсь в баксе за 4 года при 20+%годовых,а после аварии житы по-новому и девала с 8 на 28 выкатываешь новую учётку и шпаришь дальше:вы все ослы,вот я буратино(( Это такая нация? Проколы тчательно скрывать,а если хоть 20% отбил,то надо обязательно всему миру прокричать какой ты крутой инвестор с соткой не зелени,а бумаги? Но это всё лирика, мб откатил от пиков менее 10 копеек и застопорился,неужели откат фсёьо и опять девал?^^^
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
хотя, если все инвестиции не превышают 1млн гривен, не стоит даже париться...продолжайте сидеть
Чего Вы так, вот даже условно: 1. Бакс был по 27,2, а отсюда 27,2*1,15*1,15*1,15*1,15=47,47 курс безубытка не учитывая сложного процента с ежемесячной капитализацией. 2. Аваль покупал по 16-25 коп (для себя прикинул среднюю около 20коп). Сегодня на УБитой торгуется 41-42коп + за эти годы выплачено дивидендами 5,9+6,9+5,8коп (еще 6,9коп на акцию по результатам 2019го выплатят до декабря) ну и будем ждать следующих весной-летом 2021го Так что тут не в нервах дело а в том что не продаю курицу которая несет золотые яйца!)
flyman написав:З.і. А ще нерези вийшли з грн. ОВДП на 1/3 за півроку. А курс лише 28,4 Де кабанчик?
"Еще не вечер, еще не вечер" (с) Нерезы начали крупно заходить в 2019-м при курсе 28.5, вложив 120 лярдов опустили курс до 23, а теперь забрав всего 1/3 вложенного вернули курс назад на 28.5. Вот и подумайте, каким он будет, если они еще 1/3 вернут назад в оффшоры...
хотя, если все инвестиции не превышают 1млн гривен, не стоит даже париться...продолжайте сидеть
Чего Вы так, вот даже условно: 1. Бакс был по 27,2, а отсюда 27,2*1,15*1,15*1,15*1,15=47,47 курс безубытка не учитывая сложного процента с ежемесячной капитализацией. 2. Аваль покупал по 16-25 коп (для себя прикинул среднюю около 20коп). Сегодня на УБитой торгуется 41-42коп + за эти годы выплачено дивидендами 5,9+6,9+5,8коп (еще 6,9коп на акцию по результатам 2019го выплатят до декабря) ну и будем ждать следующих весной-летом 2021го Так что тут не в нервах дело а в том что не продаю курицу которая несет золотые яйца!)
расчеты ваши верны, просто для меня 36 мес очень большой срок, после 12мес продлился еще на 12 и уже считаю дни до окончания депо (хотя гривны ноль), сумма большая
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
flyman написав:З.і. А ще нерези вийшли з грн. ОВДП на 1/3 за півроку. А курс лише 28,4 Де кабанчик?
"Еще не вечер, еще не вечер" (с) Нерезы начали крупно заходить в 2019-м при курсе 28.5, вложив 120 лярдов опустили курс до 23, а теперь забрав всего 1/3 вложенного вернули курс назад на 28.5. Вот и подумайте, каким он будет, если они еще 1/3 вернут назад в оффшоры...
тут стает вопрос: кому нужна валюта в Украине?
населению? на 95% нет если гривне-патриоты не согласятся на новые ставки 9-10% годовых и начнут выводить гривну из БС (хотя бы часть 130-150млрд грн) это может существенно качнуть курс в район 33-34грн/долл бизнесу? валюта как бы не нужна, закрыть контракт через покупку на МБ сегодня без проблем (скирдовать нет смысла, основная "валюта" для работы гривна)
нерезы? сразу все не выйдут, за выйдет максимум половина от того, что осталось, а такую мелочь МБ даже не заметит (ну максимум курс 29,1-29,2)
так что готовимся к зиме, делаем запасы))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.