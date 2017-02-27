Будто гривна падает, а валюта растёт только из-за спроса на валюту.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Будто гривна падает, а валюта растёт только из-за спроса на валюту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:30
Всем! Довольно большая часть потребляемых товаров - импорт, который закупается за валюту. Практически вся одежда, электроника, автомобили и т.д. Даже частично продукты питания...
То, что пересичный не покупает сначала валюту сам, а потом не несет её в магазин, а магазин - оптовику; а оптовик сам покупает валюту для закупок - не означает, что она не нужно пересичному. Просто за пересичного её работает оптовик.
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