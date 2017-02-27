RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6551655265536554

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 180
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
132
Більше 30
14%
26
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:тут стает вопрос: кому нужна валюта в Украине?

Будто гривна падает, а валюта растёт только из-за спроса на валюту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1526
З нами з: 06.08.19
Подякував: 360 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:30

  prodigy написав:тут стает вопрос: кому нужна валюта в Украине?


Всем! Довольно большая часть потребляемых товаров - импорт, который закупается за валюту. Практически вся одежда, электроника, автомобили и т.д. Даже частично продукты питания...

То, что пересичный не покупает сначала валюту сам, а потом не несет её в магазин, а магазин - оптовику; а оптовик сам покупает валюту для закупок - не означает, что она не нужно пересичному. Просто за пересичного её работает оптовик.
Grey001
 
Повідомлень: 691
З нами з: 13.11.08
Подякував: 41 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6551655265536554
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, zРадио і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1996, 1997, 1998
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19971 2540580
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 23:26
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7243 1658321
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 19:23
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 122782
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90063)
07.10.2020 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.