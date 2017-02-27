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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65526553655465556556>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 181
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
132
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:тут стает вопрос: кому нужна валюта в Украине?

Будто гривна падает, а валюта растёт только из-за спроса на валюту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:30

  prodigy написав:тут стает вопрос: кому нужна валюта в Украине?


Всем! Довольно большая часть потребляемых товаров - импорт, который закупается за валюту. Практически вся одежда, электроника, автомобили и т.д. Даже частично продукты питания...

То, что пересичный не покупает сначала валюту сам, а потом не несет её в магазин, а магазин - оптовику; а оптовик сам покупает валюту для закупок - не означает, что она не нужно пересичному. Просто за пересичного её работает оптовик.
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:34

  Бывалый написав:
Аск не продолжает расти, а утром ставят спред шире. Затем сужают, сейчас естественно аск ниже вчерашнего. Да и разница в 1,5% за более чем два месяца до экспирации, говорит, что маркет-мейкер не ожидает глубокой девальвации.
Про поставить деньги, тоже забавно, если учесть, что весь открытый интерес там на вчера аж 4(четыре) тысячи долларов.


Последняя сделка в системе - 28.89. То, что нет ликвидности, я сам еще на прошлой неделе комментировал, с объяснением причин и следствий. А по поводу ожиданий рынка, вернитесь на месяц назад по этому же фьючерсу - там 27,95...

Как там выше комментировал Кэп - халва-халва :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:48

  Captain Obvious написав:Что-то растишки приуныли, походу реально верили в 30 вот не позже чем послезавтра.
Не грустите, девочки.

Растишки себя прекрасно чувствуют. С его это нам приунывать, с отката на всё те же 5 копеек? Ну так ниже 28.31 никак не задавят курс. Итого за 3 дня максимум, что смогли выдавить товарищи из секты "па 24" - это спустить курс с 28.41 до 28.31. Офигенное падение, аж по 3 копейки в день! :mrgreen: И то это на супер ожиданиях от поездки Зеленского и Шмыгаля в Брюссель. Ждали, что привезут новый кредит на 1.5 миллиарда евро, а по факту только договора на 60 миллионов. :mrgreen: Так что всё нормально, летим дальше вверх...
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 07 жов, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:58

  prodigy написав:
  Investor_33 написав:2. Аваль покупал по 16-25 коп (для себя прикинул среднюю около 20коп). Сегодня на УБитой торгуется 41-42коп + за эти годы выплачено дивидендами 5,9+6,9+5,8коп (еще 6,9коп на акцию по результатам 2019го выплатят до декабря) ну и будем ждать следующих весной-летом 2021го
Так что тут не в нервах дело а в том что не продаю курицу которая несет золотые яйца!)

расчеты ваши верны...

не совсем.
в сегодняшней цене 0,41-0,42 сидят дивы за 2019г.
после 9 октября цена опустится.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:03

  flyman написав:Растішки вангують виплати 10ярдів уїв на наступний рік.
А тут за місяць 8 + віддали, і курс сповз менше як на гривню.
Так до ПА30 до 2022 хіба доповзем.

З.і.
А ще нерези вийшли з грн. ОВДП на 1/3 за півроку. А курс лише 28,4
Де кабанчик?

Ну тогда берите калькулятор и считайте сами, раз сразу понять всю глубину глубин ума не хватает.
Сейчас ЗВР 26.5 ярда. До отдачи 8 ярдов по долгам было в ЗВР 26.5+8=34.5 ярда. Итого при снижении ЗВР на 23% курс просел на 1 гривну. Теперь берем сумму в 10 ярдов, которые надо отдать до января 2021 года. Останется в ЗВР 16.5 ярдов, то есть падение на 38%. Дальше сами посчитаете, или тоже разжевать? И это я еще не беру составляющую паники, когда все увидят и узнают, что "закрома Родины" стремительно пустеют и всем желающим уже элементарно может не хватить валюты.
Не забывайте заодно и про коммерческий сектор, которому надо регулярно выплачивать взятые ранее кредиты в валюте.

P.S. Члены секты "па 24" такие наивные и доверчивые. Ну прямо как дети, сразу верят на слово добрым дядям. 8)
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.10.2020............08.10.2020
дата розрахунку...............06.10.2020.............07.10.2020
Євро..................................33,4822..................33,3303...-0.45%
Долар США.......................28,3639..................28,324...-0.14%
После полудня курс не изменился.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 3 копеек. Наскоро хлебнув кофе, стали сужать спред сверху, не меняя биды. Незадолго до 11 вышли на рабочие 2 копейки. После 11, когда на рынок стали массово выходить заявки клиентов, вдохновленных вчерашним разворотом рынка, стали постепенно сползать вниз. Только после этого началась активная фаза торгов.
Справочный курс встретили котировками 28.3150 - 28.3350, что на 1.5 копейки ниже открытия.
После 12 приподнялись на полкопейки и уравновесились. Период абсолютной стабильности продолжался около трех часов. Перед самым подведением итогов снова опустились на полкопейки, вернувшись к дневному минимуму.
Официальный курс встретили котировками 28.3150 - 28.3350. За день опустились на 1.5 копейки. Евро за день немного подрос, но компенсировать ночное падение не успел.
На удивление спокойная сессия на следующий день после разворота.

Этот день в истории:
2019 - 24.8676 (+25) +346
2018 - 28.0848 (-9) +24

2017 - 26.7399 (-6)
2016 - 25.8409 (-2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:10

  Yuri_T написав:
  prodigy написав:
  Investor_33 написав:2. Аваль покупал по 16-25 коп (для себя прикинул среднюю около 20коп). Сегодня на УБитой торгуется 41-42коп + за эти годы выплачено дивидендами 5,9+6,9+5,8коп (еще 6,9коп на акцию по результатам 2019го выплатят до декабря) ну и будем ждать следующих весной-летом 2021го
Так что тут не в нервах дело а в том что не продаю курицу которая несет золотые яйца!)

расчеты ваши верны...

не совсем.
в сегодняшней цене 0,41-0,42 сидят дивы за 2019г.
после 9 октября цена опустится.

Согласен, вот только интересно мне, цена упадет на размер дивидендов или меньше - учитывая неплохой финрез и гипотетические дивиденды чуть более чем через полгода
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:21

Investor_33
здесь оффтоп. имхо - упадет на размер выплаты.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:#поТрасту?

Так - тільки він один точно спрогнозував відкат!
  prodigy написав:кому нужна валюта в Украине?

населению? на 95% нет
если гривне-патриоты не согласятся на новые ставки 9-10% годовых и начнут выводить гривну из БС (хотя бы часть 130-150млрд грн) это может существенно качнуть курс в район 33-34грн/долл
бизнесу? валюта как бы не нужна, закрыть контракт через покупку на МБ сегодня без проблем (скирдовать нет смысла, основная "валюта" для работы гривна)

Не знаю, як інші гривне-патріоти, а мені, по такому курсу нах не потрубен доляр!
До кінця року витягую ~ 80% своєї скирди з банків і зразу в бетон!
Ну не тримати ж в гривні далі на депо під 10-11% :)

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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