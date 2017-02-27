Будто гривна падает, а валюта растёт только из-за спроса на валюту.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Будто гривна падает, а валюта растёт только из-за спроса на валюту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:30
Всем! Довольно большая часть потребляемых товаров - импорт, который закупается за валюту. Практически вся одежда, электроника, автомобили и т.д. Даже частично продукты питания...
То, что пересичный не покупает сначала валюту сам, а потом не несет её в магазин, а магазин - оптовику; а оптовик сам покупает валюту для закупок - не означает, что она не нужно пересичному. Просто за пересичного её работает оптовик.
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:34
Последняя сделка в системе - 28.89. То, что нет ликвидности, я сам еще на прошлой неделе комментировал, с объяснением причин и следствий. А по поводу ожиданий рынка, вернитесь на месяц назад по этому же фьючерсу - там 27,95...
Как там выше комментировал Кэп - халва-халва
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:48
Растишки себя прекрасно чувствуют. С его это нам приунывать, с отката на всё те же 5 копеек? Ну так ниже 28.31 никак не задавят курс. Итого за 3 дня максимум, что смогли выдавить товарищи из секты "па 24" - это спустить курс с 28.41 до 28.31. Офигенное падение, аж по 3 копейки в день! И то это на супер ожиданиях от поездки Зеленского и Шмыгаля в Брюссель. Ждали, что привезут новый кредит на 1.5 миллиарда евро, а по факту только договора на 60 миллионов. Так что всё нормально, летим дальше вверх...
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 07 жов, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 жов, 2020 15:58
не совсем.
в сегодняшней цене 0,41-0,42 сидят дивы за 2019г.
после 9 октября цена опустится.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:03
Ну тогда берите калькулятор и считайте сами, раз сразу понять всю глубину глубин ума не хватает.
Сейчас ЗВР 26.5 ярда. До отдачи 8 ярдов по долгам было в ЗВР 26.5+8=34.5 ярда. Итого при снижении ЗВР на 23% курс просел на 1 гривну. Теперь берем сумму в 10 ярдов, которые надо отдать до января 2021 года. Останется в ЗВР 16.5 ярдов, то есть падение на 38%. Дальше сами посчитаете, или тоже разжевать? И это я еще не беру составляющую паники, когда все увидят и узнают, что "закрома Родины" стремительно пустеют и всем желающим уже элементарно может не хватить валюты.
Не забывайте заодно и про коммерческий сектор, которому надо регулярно выплачивать взятые ранее кредиты в валюте.
P.S. Члены секты "па 24" такие наивные и доверчивые. Ну прямо как дети, сразу верят на слово добрым дядям.
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................07.10.2020............08.10.2020
дата розрахунку...............06.10.2020.............07.10.2020
Євро..................................33,4822..................33,3303...-0.45%
Долар США.......................28,3639..................28,324...-0.14%
После полудня курс не изменился.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 3 копеек. Наскоро хлебнув кофе, стали сужать спред сверху, не меняя биды. Незадолго до 11 вышли на рабочие 2 копейки. После 11, когда на рынок стали массово выходить заявки клиентов, вдохновленных вчерашним разворотом рынка, стали постепенно сползать вниз. Только после этого началась активная фаза торгов.
Справочный курс встретили котировками 28.3150 - 28.3350, что на 1.5 копейки ниже открытия.
После 12 приподнялись на полкопейки и уравновесились. Период абсолютной стабильности продолжался около трех часов. Перед самым подведением итогов снова опустились на полкопейки, вернувшись к дневному минимуму.
Официальный курс встретили котировками 28.3150 - 28.3350. За день опустились на 1.5 копейки. Евро за день немного подрос, но компенсировать ночное падение не успел.
На удивление спокойная сессия на следующий день после разворота.
Этот день в истории:
2019 - 24.8676 (+25) +346
2018 - 28.0848 (-9) +24
2017 - 26.7399 (-6)
2016 - 25.8409 (-2)
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:10
Согласен, вот только интересно мне, цена упадет на размер дивидендов или меньше - учитывая неплохой финрез и гипотетические дивиденды чуть более чем через полгода
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:21
Investor_33
здесь оффтоп. имхо - упадет на размер выплаты.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так - тільки він один точно спрогнозував відкат!
Не знаю, як інші гривне-патріоти, а мені, по такому курсу нах не потрубен доляр!
До кінця року витягую ~ 80% своєї скирди з банків і зразу в бетон!
Ну не тримати ж в гривні далі на депо під 10-11%
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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