Додано: Сер 07 жов, 2020 16:03

flyman написав: Растішки вангують виплати 10ярдів уїв на наступний рік.

А тут за місяць 8 + віддали, і курс сповз менше як на гривню.

Так до ПА30 до 2022 хіба доповзем.



З.і.

А ще нерези вийшли з грн. ОВДП на 1/3 за півроку. А курс лише 28,4

Де кабанчик? Растішки вангують виплати 10ярдів уїв на наступний рік.А тут за місяць 8 + віддали, і курс сповз менше як на гривню.Так до ПА30 до 2022 хіба доповзем.З.і.А ще нерези вийшли з грн. ОВДП на 1/3 за півроку. А курс лише 28,4Де кабанчик?

Ну тогда берите калькулятор и считайте сами, раз сразу понять всю глубину глубин ума не хватает.Сейчас ЗВР 26.5 ярда. До отдачи 8 ярдов по долгам было в ЗВР 26.5+8=34.5 ярда. Итого при снижении ЗВР на 23% курс просел на 1 гривну. Теперь берем сумму в 10 ярдов, которые надо отдать до января 2021 года. Останется в ЗВР 16.5 ярдов, то есть падение на 38%. Дальше сами посчитаете, или тоже разжевать? И это я еще не беру составляющую паники, когда все увидят и узнают, что "закрома Родины" стремительно пустеют и всем желающим уже элементарно может не хватить валюты.Не забывайте заодно и про коммерческий сектор, которому надо регулярно выплачивать взятые ранее кредиты в валюте.P.S. Члены секты "па 24" такие наивные и доверчивые. Ну прямо как дети, сразу верят на слово добрым дядям.