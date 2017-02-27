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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6553655465556556>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 181
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
132
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Росли по 2 коп в сутки, падаем по 10 :)
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:35

  Долярчик написав:
  Мизантрóп написав:#поТрасту?

Так - тільки він один точно спрогнозував відкат!

вот когда нарисуют окна цены 27,9-28,0 - вот тогда и скажешь, что "точно".
а пока считай на счетах профит от будущей аренды.
  Trast написав:тільки з 6-8 жовтня піде відскок до 27,9-28, і аж до 25 жовтня.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:37

  Yuri_T написав:
  prodigy написав:
  Investor_33 написав:2. Аваль покупал по 16-25 коп (для себя прикинул среднюю около 20коп). Сегодня на УБитой торгуется 41-42коп + за эти годы выплачено дивидендами 5,9+6,9+5,8коп (еще 6,9коп на акцию по результатам 2019го выплатят до декабря) ну и будем ждать следующих весной-летом 2021го
Так что тут не в нервах дело а в том что не продаю курицу которая несет золотые яйца!)

расчеты ваши верны...

не совсем.
в сегодняшней цене 0,41-0,42 сидят дивы за 2019г.
после 9 октября цена опустится.

А у нас только Аваль всем навязывают?,других волшебных историй подъёма мы никогда не услышим? :P

Или 95% других акций в портфеле ждёт то что и гривневый депозит открытый в 2013-м?
Создаётся новая учётка и давай парить, что кроме аваля и не было другого варианта влошений в эти чудесные укробумаги?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:39

Долярчик

Долярчик , если бы Вы читали еще и Минфин , то знали , что там есть тоже люди , которые рассказывали по чем выходили и по чем будут входить .
А не перепечатывали чужие мысли )))
холява
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:43

Ре-прогноз Всемирного Банка по экономике Украины в цифрах:

- на конец 2022-го ВВП все еще будет на 1,1% ниже, чем на конец 2019-го (т.е. полное восстановление лишь в первом полугодии 2023-го);

- импорт восстановится быстрее экспорта (в 2022-м импорт составит 101% от уровня 2019-го, а экспорт - 100%);

- сельское хозяйство продолжит расти, причем в 2021-2022 гг динамика ускорится;

- промышленность вернется к уровню 2019-го в 2022-м, а к уровню 2018-го (2019/2018 уже было падение) - когда-нибудь после 2023-го, вероятно, в 2024-м;

- сектор услуг ждет затяжное снижение - в 2022-м его уровень будет все еще на 4,8% ниже уровня 2019-го;

- инфляция 4,8% по итогам 2020-го маловерятна (что уже видно по факту), соответственно, в 2021-2022 гг будет выше указанных в прогнозе 5%;

- текущий счет с 2021-го вернется к своему "привычному" отрицательному уровню (вероятно, за счет увеличения внешней составляющей госдолга);

- а сам госдолг к ВВП взлетит до уровней 2015-2016 гг с постепенным восстановлением к уровням 2017-2018 гг в 2022-м.

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:47

  somilitark написав:А у нас только Аваль всем навязывают?,других волшебных историй подъёма мы никогда не услышим? :P

Или 95% других акций в портфеле ждёт то что и гривневый депозит открытый в 2013-м?
Создаётся новая учётка и давай парить, что кроме аваля и не было другого варианта влошений в эти чудесные укробумаги?

справедливости ради, не согласен со словом "навязывают".
как можно условному приймачку навязать покупку акций Аваля? разве что подарить :mrgreen:

что касается других историй.
они были разные, их было много, можно написать хорошую книгу.
в предпоследней серии этого сериала, когда в живых остался только Аваль, имеем такую картину:
акции МоторСич несколько лет заблокированы в реестрах по всем известному делу с китайцами.
Центрэнерго разграбили кононенко и, особенно, беня.
Укрнафта на грани банкротства и/или разделения активов с Нафтогазом с мало-понятными последствиями для миноров.
Турбоатом... даже не буду говорить. равно как и про всё оставшееся.

но вот что важно. в каждом из этих эмитентов был момент, когда можно было спокойно выходить с хорошим результатом для кармана.
тот, кто не захотел уходить и переложился в стабильный много лет Аваль - тот и чемпион.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:47

  Dobrofey написав:
  flyman написав:З.і.
А ще нерези вийшли з грн. ОВДП на 1/3 за півроку. А курс лише 28,4
Де кабанчик?

"Еще не вечер, еще не вечер" (с)
Нерезы начали крупно заходить в 2019-м при курсе 28.5, вложив 120 лярдов опустили курс до 23, а теперь забрав всего 1/3 вложенного вернули курс назад на 28.5. Вот и подумайте, каким он будет, если они еще 1/3 вернут назад в оффшоры... :roll:

Швидкість виходу менша за швидкість входу.
Крім того, було пікове погашення у вересні на 8+ ярдів зелені, тут писали...
Висновки очевидні.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:50

  Grey001 написав:
  prodigy написав:тут стает вопрос: кому нужна валюта в Украине?


Всем! Довольно большая часть потребляемых товаров - импорт, который закупается за валюту. Практически вся одежда, электроника, автомобили и т.д. Даже частично продукты питания...

То, что пересичный не покупает сначала валюту сам, а потом не несет её в магазин, а магазин - оптовику; а оптовик сам покупает валюту для закупок - не означает, что она не нужно пересичному. Просто за пересичного её работает оптовик.

Імпорт ужався більше експорту, тут в плюс баланс.
А ще 10ярдів зеленів від гастріків.
З іншого боку - друкує НБУ саму гарну на покриття дефіциту ... еквілібриум.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:А у нас только Аваль всем навязывают?,других волшебных историй подъёма мы никогда не услышим?

Или 95% других акций в портфеле ждёт то что и гривневый депозит открытый в 2013-м?
Создаётся новая учётка и давай парить, что кроме аваля и не было другого варианта влошений в эти чудесные укробумаги?

Причем тут парить, если прочитаете сначала переписку то увидите что отписал как свой пример и альтернативу постам зеброкабанчиков о "купил на всё" и "будеттолькодорожать".
Если повнимательнее глянете то там есть и о депозите в котором уже 3,5 годи при ставке 15% и выходе из бакса по 27,0-27,5.
З.Ы. Соре за оффтоп, более не буду. Тапками не кидаться т.к. всё очень субъективно и на истину не претендую. Откланялся)
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:54

  yuri_m написав:
  flyman написав:Растішки вангують виплати 10ярдів уїв на наступний рік.
А тут за місяць 8 + віддали, і курс сповз менше як на гривню.
Так до ПА30 до 2022 хіба доповзем.

З.і.
А ще нерези вийшли з грн. ОВДП на 1/3 за півроку. А курс лише 28,4
Де кабанчик?

Ну тогда берите калькулятор и считайте сами, раз сразу понять всю глубину глубин ума не хватает.
Сейчас ЗВР 26.5 ярда. До отдачи 8 ярдов по долгам было в ЗВР 26.5+8=34.5 ярда. Итого при снижении ЗВР на 23% курс просел на 1 гривну. Теперь берем сумму в 10 ярдов, которые надо отдать до января 2021 года. Останется в ЗВР 16.5 ярдов, то есть падение на 38%. Дальше сами посчитаете, или тоже разжевать? И это я еще не беру составляющую паники, когда все увидят и узнают, что "закрома Родины" стремительно пустеют и всем желающим уже элементарно может не хватить валюты.
Не забывайте заодно и про коммерческий сектор, которому надо регулярно выплачивать взятые ранее кредиты в валюте.

P.S. Члены секты "па 24" такие наивные и доверчивые. Ну прямо как дети, сразу верят на слово добрым дядям. 8)

Читай мій попередній пост. Ти забув що в басейн вода (валюта) вливається, а не тільки виливається. І газ на зиму закуплено.
https://fi202x.blogspot.com/
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