Додано: Сер 07 жов, 2020 16:47

somilitark написав: А у нас только Аваль всем навязывают?,других волшебных историй подъёма мы никогда не услышим?



Или 95% других акций в портфеле ждёт то что и гривневый депозит открытый в 2013-м?

Создаётся новая учётка и давай парить, что кроме аваля и не было другого варианта влошений в эти чудесные укробумаги? А у нас только Аваль всем навязывают?,других волшебных историй подъёма мы никогда не услышим?Или 95% других акций в портфеле ждёт то что и гривневый депозит открытый в 2013-м?Создаётся новая учётка и давай парить, что кроме аваля и не было другого варианта влошений в эти чудесные укробумаги?

справедливости ради, не согласен со словом "навязывают".как можно условному приймачку навязать покупку акций Аваля? разве что подаритьчто касается других историй.они были разные, их было много, можно написать хорошую книгу.в предпоследней серии этого сериала, когда в живых остался только Аваль, имеем такую картину:акции МоторСич несколько лет заблокированы в реестрах по всем известному делу с китайцами.Центрэнерго разграбили кононенко и, особенно, беня.Укрнафта на грани банкротства и/или разделения активов с Нафтогазом с мало-понятными последствиями для миноров.Турбоатом... даже не буду говорить. равно как и про всё оставшееся.но вот что важно. в каждом из этих эмитентов был момент, когда можно было спокойно выходить с хорошим результатом для кармана.тот, кто не захотел уходить и переложился в стабильный много лет Аваль - тот и чемпион.