Investor_33 написав:2. Аваль покупал по 16-25 коп (для себя прикинул среднюю около 20коп). Сегодня на УБитой торгуется 41-42коп + за эти годы выплачено дивидендами 5,9+6,9+5,8коп (еще 6,9коп на акцию по результатам 2019го выплатят до декабря) ну и будем ждать следующих весной-летом 2021го Так что тут не в нервах дело а в том что не продаю курицу которая несет золотые яйца!)
расчеты ваши верны...
не совсем. в сегодняшней цене 0,41-0,42 сидят дивы за 2019г. после 9 октября цена опустится.
А у нас только Аваль всем навязывают?,других волшебных историй подъёма мы никогда не услышим?
Или 95% других акций в портфеле ждёт то что и гривневый депозит открытый в 2013-м? Создаётся новая учётка и давай парить, что кроме аваля и не было другого варианта влошений в эти чудесные укробумаги?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:А у нас только Аваль всем навязывают?,других волшебных историй подъёма мы никогда не услышим?
Или 95% других акций в портфеле ждёт то что и гривневый депозит открытый в 2013-м? Создаётся новая учётка и давай парить, что кроме аваля и не было другого варианта влошений в эти чудесные укробумаги?
справедливости ради, не согласен со словом "навязывают". как можно условному приймачку навязать покупку акций Аваля? разве что подарить
что касается других историй. они были разные, их было много, можно написать хорошую книгу. в предпоследней серии этого сериала, когда в живых остался только Аваль, имеем такую картину: акции МоторСич несколько лет заблокированы в реестрах по всем известному делу с китайцами. Центрэнерго разграбили кононенко и, особенно, беня. Укрнафта на грани банкротства и/или разделения активов с Нафтогазом с мало-понятными последствиями для миноров. Турбоатом... даже не буду говорить. равно как и про всё оставшееся.
но вот что важно. в каждом из этих эмитентов был момент, когда можно было спокойно выходить с хорошим результатом для кармана. тот, кто не захотел уходить и переложился в стабильный много лет Аваль - тот и чемпион.
flyman написав:З.і. А ще нерези вийшли з грн. ОВДП на 1/3 за півроку. А курс лише 28,4 Де кабанчик?
"Еще не вечер, еще не вечер" (с) Нерезы начали крупно заходить в 2019-м при курсе 28.5, вложив 120 лярдов опустили курс до 23, а теперь забрав всего 1/3 вложенного вернули курс назад на 28.5. Вот и подумайте, каким он будет, если они еще 1/3 вернут назад в оффшоры...
Швидкість виходу менша за швидкість входу. Крім того, було пікове погашення у вересні на 8+ ярдів зелені, тут писали... Висновки очевидні.
prodigy написав:тут стает вопрос: кому нужна валюта в Украине?
Всем! Довольно большая часть потребляемых товаров - импорт, который закупается за валюту. Практически вся одежда, электроника, автомобили и т.д. Даже частично продукты питания...
То, что пересичный не покупает сначала валюту сам, а потом не несет её в магазин, а магазин - оптовику; а оптовик сам покупает валюту для закупок - не означает, что она не нужно пересичному. Просто за пересичного её работает оптовик.
Імпорт ужався більше експорту, тут в плюс баланс. А ще 10ярдів зеленів від гастріків. З іншого боку - друкує НБУ саму гарну на покриття дефіциту ... еквілібриум.
somilitark написав:А у нас только Аваль всем навязывают?,других волшебных историй подъёма мы никогда не услышим?
Или 95% других акций в портфеле ждёт то что и гривневый депозит открытый в 2013-м? Создаётся новая учётка и давай парить, что кроме аваля и не было другого варианта влошений в эти чудесные укробумаги?
Причем тут парить, если прочитаете сначала переписку то увидите что отписал как свой пример и альтернативу постам зеброкабанчиков о "купил на всё" и "будеттолькодорожать". Если повнимательнее глянете то там есть и о депозите в котором уже 3,5 годи при ставке 15% и выходе из бакса по 27,0-27,5. З.Ы. Соре за оффтоп, более не буду. Тапками не кидаться т.к. всё очень субъективно и на истину не претендую. Откланялся)
flyman написав:Растішки вангують виплати 10ярдів уїв на наступний рік. А тут за місяць 8 + віддали, і курс сповз менше як на гривню. Так до ПА30 до 2022 хіба доповзем.
З.і. А ще нерези вийшли з грн. ОВДП на 1/3 за півроку. А курс лише 28,4 Де кабанчик?
Ну тогда берите калькулятор и считайте сами, раз сразу понять всю глубину глубин ума не хватает. Сейчас ЗВР 26.5 ярда. До отдачи 8 ярдов по долгам было в ЗВР 26.5+8=34.5 ярда. Итого при снижении ЗВР на 23% курс просел на 1 гривну. Теперь берем сумму в 10 ярдов, которые надо отдать до января 2021 года. Останется в ЗВР 16.5 ярдов, то есть падение на 38%. Дальше сами посчитаете, или тоже разжевать? И это я еще не беру составляющую паники, когда все увидят и узнают, что "закрома Родины" стремительно пустеют и всем желающим уже элементарно может не хватить валюты. Не забывайте заодно и про коммерческий сектор, которому надо регулярно выплачивать взятые ранее кредиты в валюте.
P.S. Члены секты "па 24" такие наивные и доверчивые. Ну прямо как дети, сразу верят на слово добрым дядям.
Читай мій попередній пост. Ти забув що в басейн вода (валюта) вливається, а не тільки виливається. І газ на зиму закуплено.