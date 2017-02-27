вот когда нарисуют окна цены 27,9-28,0 - вот тогда и скажешь, что "точно".
а пока считай на счетах профит от будущей аренды.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:35
вот когда нарисуют окна цены 27,9-28,0 - вот тогда и скажешь, что "точно".
а пока считай на счетах профит от будущей аренды.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:37
А у нас только Аваль всем навязывают?,других волшебных историй подъёма мы никогда не услышим?
Или 95% других акций в портфеле ждёт то что и гривневый депозит открытый в 2013-м?
Создаётся новая учётка и давай парить, что кроме аваля и не было другого варианта влошений в эти чудесные укробумаги?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:39
Долярчик
Долярчик , если бы Вы читали еще и Минфин , то знали , что там есть тоже люди , которые рассказывали по чем выходили и по чем будут входить .
А не перепечатывали чужие мысли )))
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:43
Ре-прогноз Всемирного Банка по экономике Украины в цифрах:
- на конец 2022-го ВВП все еще будет на 1,1% ниже, чем на конец 2019-го (т.е. полное восстановление лишь в первом полугодии 2023-го);
- импорт восстановится быстрее экспорта (в 2022-м импорт составит 101% от уровня 2019-го, а экспорт - 100%);
- сельское хозяйство продолжит расти, причем в 2021-2022 гг динамика ускорится;
- промышленность вернется к уровню 2019-го в 2022-м, а к уровню 2018-го (2019/2018 уже было падение) - когда-нибудь после 2023-го, вероятно, в 2024-м;
- сектор услуг ждет затяжное снижение - в 2022-м его уровень будет все еще на 4,8% ниже уровня 2019-го;
- инфляция 4,8% по итогам 2020-го маловерятна (что уже видно по факту), соответственно, в 2021-2022 гг будет выше указанных в прогнозе 5%;
- текущий счет с 2021-го вернется к своему "привычному" отрицательному уровню (вероятно, за счет увеличения внешней составляющей госдолга);
- а сам госдолг к ВВП взлетит до уровней 2015-2016 гг с постепенным восстановлением к уровням 2017-2018 гг в 2022-м.
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:47
справедливости ради, не согласен со словом "навязывают".
как можно условному приймачку навязать покупку акций Аваля? разве что подарить
что касается других историй.
они были разные, их было много, можно написать хорошую книгу.
в предпоследней серии этого сериала, когда в живых остался только Аваль, имеем такую картину:
акции МоторСич несколько лет заблокированы в реестрах по всем известному делу с китайцами.
Центрэнерго разграбили кононенко и, особенно, беня.
Укрнафта на грани банкротства и/или разделения активов с Нафтогазом с мало-понятными последствиями для миноров.
Турбоатом... даже не буду говорить. равно как и про всё оставшееся.
но вот что важно. в каждом из этих эмитентов был момент, когда можно было спокойно выходить с хорошим результатом для кармана.
тот, кто не захотел уходить и переложился в стабильный много лет Аваль - тот и чемпион.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:47
Швидкість виходу менша за швидкість входу.
Крім того, було пікове погашення у вересні на 8+ ярдів зелені, тут писали...
Висновки очевидні.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:50
Імпорт ужався більше експорту, тут в плюс баланс.
А ще 10ярдів зеленів від гастріків.
З іншого боку - друкує НБУ саму гарну на покриття дефіциту ... еквілібриум.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Причем тут парить, если прочитаете сначала переписку то увидите что отписал как свой пример и альтернативу постам зеброкабанчиков о "купил на всё" и "будеттолькодорожать".
Если повнимательнее глянете то там есть и о депозите в котором уже 3,5 годи при ставке 15% и выходе из бакса по 27,0-27,5.
З.Ы. Соре за оффтоп, более не буду. Тапками не кидаться т.к. всё очень субъективно и на истину не претендую. Откланялся)
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:54
Читай мій попередній пост. Ти забув що в басейн вода (валюта) вливається, а не тільки виливається. І газ на зиму закуплено.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:57
Yuri_T
В понедельник видел господина Богуслаева .
Хорошо держится , но очень постарел .
Буквально за год .
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