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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6553655465556556

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 181
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
132
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:58

  zРадио написав:- на конец 2022-го ВВП все еще будет на 1,1% ниже, чем на конец 2019-го (т.е. полное восстановление лишь в первом полугодии 2023-го);

- импорт восстановится быстрее экспорта (в 2022-м импорт составит 101% от уровня 2019-го, а экспорт - 100%);

- сельское хозяйство продолжит расти, причем в 2021-2022 гг динамика ускорится;

- промышленность вернется к уровню 2019-го в 2022-м, а к уровню 2018-го (2019/2018 уже было падение) - когда-нибудь после 2023-го, вероятно, в 2024-м;

- сектор услуг ждет затяжное снижение - в 2022-м его уровень будет все еще на 4,8% ниже уровня 2019-го;

- инфляция 4,8% по итогам 2020-го маловерятна (что уже видно по факту), соответственно, в 2021-2022 гг будет выше указанных в прогнозе 5%;

- текущий счет с 2021-го вернется к своему "привычному" отрицательному уровню (вероятно, за счет увеличения внешней составляющей госдолга);

- а сам госдолг к ВВП взлетит до уровней 2015-2016 гг с постепенным восстановлением к уровням 2017-2018 гг в 2022-м.

Зображення

В порівнянні з попередніми кризами 98, 08, 14 рр., виглядає як маленька стагнація
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:00

холява
он слишком заслуженный человек, чтобы обсуждать недостатки.
они были, но это уже не важно.
жаль миноритариев, которые не могут избавиться от бумаги. попали в чужие игрища.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:19

  Investor_33 написав:Если повнимательнее глянете то там есть и о депозите в котором уже 3,5 годи при ставке 15% и выходе из бакса по 27,0-27,5.
З.Ы. Соре за оффтоп, более не буду. Тапками не кидаться т.к. всё очень субъективно и на истину не претендую. Откланялся)

У вас Аваль на 100% вложений в акции?
Других у вас покупок даже не было?
Звучало именно так, окуительная история успеха,напоминает курченко, как вы не написали про грндепо,который закрыли в феврале 2014-го не могу понять,наверное постеснялись :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:46

  75stasstas75 написав:vitaliian
Это то тут причем, все это никак не отменяет того, что евро пойдет вниз в ближайшее время.

откройте аккаунт у форекс брокера и поставьте круглую сумму + кредитное плечо 100 или 500 на падение евро - сказочно обогатитесь, если вы так уверены в том о чём пишете.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:03

  Grey001 написав:
  prodigy написав:тут стает вопрос: кому нужна валюта в Украине?


Всем! Довольно большая часть потребляемых товаров - импорт, который закупается за валюту. Практически вся одежда, электроника, автомобили и т.д. Даже частично продукты питания...

То, что пересичный не покупает сначала валюту сам, а потом не несет её в магазин, а магазин - оптовику; а оптовик сам покупает валюту для закупок - не означает, что она не нужно пересичному. Просто за пересичного её работает оптовик.

валюта нужна но не за любую цену, у пэрэсичного денег не прибавится от того что вы закупите импорт по 29 вместо 26,50 в итоге на упавшем объеме импорта вырастет себестоимость единицы продукции (многие расходы постоянны и не зависят от объема продаж, аренда склада или зарплата бухгалтера например).

Курсовые колебания для экономики зло, допустим по импорту, конкурент купивший доллар по 26,50 имеет перед вами ценовое преимущество (может продавать аналогичный товар дешевле чем вы).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 жов, 2020 18:07, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:06

аналогично могут сделать те, кто топил за 1.4 до конца года
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:11

Откатик...
Думаю, на уровне 28,2 выйдет НБУ и остановит//)
В любом случае ниже 28 не жду//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:28

  Yuri_T написав:что касается других историй.
они были разные, их было много, можно написать хорошую книгу.
в предпоследней серии этого сериала, когда в живых остался только Аваль, имеем такую картину:
акции МоторСич несколько лет заблокированы в реестрах по всем известному делу с китайцами.
Центрэнерго разграбили кононенко и, особенно, беня.
Укрнафта на грани банкротства и/или разделения активов с Нафтогазом с мало-понятными последствиями для миноров.
Турбоатом... даже не буду говорить. равно как и про всё оставшееся.

но вот что важно. в каждом из этих эмитентов был момент, когда можно было спокойно выходить с хорошим результатом для кармана.
тот, кто не захотел уходить и переложился в стабильный много лет Аваль - тот и чемпион.


Где то был Ваш отличный пост про "кладбище надежд" фондого рынка. Можно добавить сюда и Авдеевскую нераспределёнку с 12 года кажется. Всю зону АТО и Азовсталь, ГОКи и т.д.
И это я только о современной истории. А были ещё и Синергии, и всякие НИТры. БАВл конечно молодец. Правильная бумага. Была. Но думаю сейчас мы видим пики. Да и то - в долларах пики были в прошлом году. Не... Самая правильная инвестиция это были, есть и остаются ОВДП 2017-2019 года разлива. В плане риск/профит/обьём - идеальный инструмент. Опять же - был. Всё остальное - на любителя.
lrs7719
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