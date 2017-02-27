Investor_33 написав:Если повнимательнее глянете то там есть и о депозите в котором уже 3,5 годи при ставке 15% и выходе из бакса по 27,0-27,5. З.Ы. Соре за оффтоп, более не буду. Тапками не кидаться т.к. всё очень субъективно и на истину не претендую. Откланялся)
У вас Аваль на 100% вложений в акции? Других у вас покупок даже не было? Звучало именно так, окуительная история успеха,напоминает курченко, как вы не написали про грндепо,который закрыли в феврале 2014-го не могу понять,наверное постеснялись
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
prodigy написав:тут стает вопрос: кому нужна валюта в Украине?
Всем! Довольно большая часть потребляемых товаров - импорт, который закупается за валюту. Практически вся одежда, электроника, автомобили и т.д. Даже частично продукты питания...
То, что пересичный не покупает сначала валюту сам, а потом не несет её в магазин, а магазин - оптовику; а оптовик сам покупает валюту для закупок - не означает, что она не нужно пересичному. Просто за пересичного её работает оптовик.
валюта нужна но не за любую цену, у пэрэсичного денег не прибавится от того что вы закупите импорт по 29 вместо 26,50 в итоге на упавшем объеме импорта вырастет себестоимость единицы продукции (многие расходы постоянны и не зависят от объема продаж, аренда склада или зарплата бухгалтера например).
Курсовые колебания для экономики зло, допустим по импорту, конкурент купивший доллар по 26,50 имеет перед вами ценовое преимущество (может продавать аналогичный товар дешевле чем вы).
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 07 жов, 2020 18:07, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Yuri_T написав:что касается других историй. они были разные, их было много, можно написать хорошую книгу. в предпоследней серии этого сериала, когда в живых остался только Аваль, имеем такую картину: акции МоторСич несколько лет заблокированы в реестрах по всем известному делу с китайцами. Центрэнерго разграбили кононенко и, особенно, беня. Укрнафта на грани банкротства и/или разделения активов с Нафтогазом с мало-понятными последствиями для миноров. Турбоатом... даже не буду говорить. равно как и про всё оставшееся.
но вот что важно. в каждом из этих эмитентов был момент, когда можно было спокойно выходить с хорошим результатом для кармана. тот, кто не захотел уходить и переложился в стабильный много лет Аваль - тот и чемпион.
Где то был Ваш отличный пост про "кладбище надежд" фондого рынка. Можно добавить сюда и Авдеевскую нераспределёнку с 12 года кажется. Всю зону АТО и Азовсталь, ГОКи и т.д. И это я только о современной истории. А были ещё и Синергии, и всякие НИТры. БАВл конечно молодец. Правильная бумага. Была. Но думаю сейчас мы видим пики. Да и то - в долларах пики были в прошлом году. Не... Самая правильная инвестиция это были, есть и остаются ОВДП 2017-2019 года разлива. В плане риск/профит/обьём - идеальный инструмент. Опять же - был. Всё остальное - на любителя.