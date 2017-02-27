Додано: Сер 07 жов, 2020 17:00

холява

он слишком заслуженный человек, чтобы обсуждать недостатки.

они были, но это уже не важно.

жаль миноритариев, которые не могут избавиться от бумаги. попали в чужие игрища.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.