Увы, согласен. Как сказал komp в уже далёком 2015 году - "здесь рыбы нет". Во всяком случаи сейчас
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 жов, 2020 18:37
Увы, согласен. Как сказал komp в уже далёком 2015 году - "здесь рыбы нет". Во всяком случаи сейчас
Додано: Сер 07 жов, 2020 18:42
Новым президентом Национальной академии наук Украины стал Анатолий Глебович Загородний
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сейчас больше
Последняя строчка. Данные с сайта НБУ.
Если не поверите, вечером дам ссылку
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:08
когда курс поднялся до 26, знатоки кричали это временно вернёмся скоро к 25
далее 27, вернёмся к 26
28 - вернёмся к 27
сейчас прыгаем 28,30 - 28,45 и моментально знатоки начинаю поднимать нос, что типа пошёл откат.
ребята далее будет 28,5, а за ним 29, а потом 29, 5 но здесь каждый раз будут кричать это временный подьем - скоро будет откат.
сегодня нбу возг. не лера и откаты были для её друганов - спекулянтов.
сегодня реально смотрим на экономику и ввп.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:24
Мы проживаем рядом .
Упаси меня Господь осуждать или обсуждать его.
Человеку за 80 лет .
Богатейший человек с возможностями .
Просто я вижу его часто и могу сравнить каким был год назад .
И во время этой канители .
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:45
Это ты так себя утешаешь? С учетом того, что за 2010-2013 мы не успели восстановить потерянное в 2008-2009, точно так же, как за 2016-2019 не успели восстановить потерянное в 2014-2015, еще один даунгрейд на 3 года - уже само по себе событие из ряда вон.
PS: да, и не забывай, что прошлые разы прогнозы экономического падения вначале и в процессе кризиса всегда оказывались чересчур оптимистичными по сравнению с фактом...
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:51
Для нищеброда потеря 5% дохода критична, а богатый этого даже не заметит. Каждый последующий кризис будет болезненнее предыдущего. Морально нас уже готовят что через 15 лет пенсионная система рухнет, и вероятно много чего ещё построенного ещё при совке станет либо критично изношенным, либо уже невостребованным.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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