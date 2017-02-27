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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6555655665576558>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 182
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
133
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:37

  Yuri_T написав:lrs7719
уже нет смысла ворошить прошлое, я считаю.
результат на табло.
последний шанс что-то оторвать от рынка - задёрг Центра перед "приватизацией".
пора ставить точку, продавать бабу валю в надежные австрийские руки и забывать навсегда, плавно перемещаясь в разумные юрисдикции.


Увы, согласен. Как сказал komp в уже далёком 2015 году - "здесь рыбы нет". Во всяком случаи сейчас
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:42

Новым президентом Национальной академии наук Украины стал Анатолий Глебович Загородний
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:на август было:
Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,055 млрд долларов и продал на 3,292 млрд олларов. С начала года чистая покупка валюты НБУ составила 763,1 млн долларов.
на октябрь (возможно) уже меньше , чем 763млн , может 500.

Сейчас больше
Последняя строчка. Данные с сайта НБУ.

Файл с результатами интервенций понедельно
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 07 жов, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:08

когда курс поднялся до 26, знатоки кричали это временно вернёмся скоро к 25
далее 27, вернёмся к 26
28 - вернёмся к 27
сейчас прыгаем 28,30 - 28,45 и моментально знатоки начинаю поднимать нос, что типа пошёл откат.
ребята далее будет 28,5, а за ним 29, а потом 29, 5 но здесь каждый раз будут кричать это временный подьем - скоро будет откат.
сегодня нбу возг. не лера и откаты были для её друганов - спекулянтов.
сегодня реально смотрим на экономику и ввп. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:24

  Yuri_T написав:холява
он слишком заслуженный человек, чтобы обсуждать недостатки.
они были, но это уже не важно.
жаль миноритариев, которые не могут избавиться от бумаги. попали в чужие игрища.



Мы проживаем рядом .
Упаси меня Господь осуждать или обсуждать его.
Человеку за 80 лет .
Богатейший человек с возможностями .
Просто я вижу его часто и могу сравнить каким был год назад .
И во время этой канители .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:45

  flyman написав:В порівнянні з попередніми кризами 98, 08, 14 рр., виглядає як маленька стагнація


Это ты так себя утешаешь? :D С учетом того, что за 2010-2013 мы не успели восстановить потерянное в 2008-2009, точно так же, как за 2016-2019 не успели восстановить потерянное в 2014-2015, еще один даунгрейд на 3 года - уже само по себе событие из ряда вон.

PS: да, и не забывай, что прошлые разы прогнозы экономического падения вначале и в процессе кризиса всегда оказывались чересчур оптимистичными по сравнению с фактом...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 19:51

  zРадио написав:
  flyman написав:В порівнянні з попередніми кризами 98, 08, 14 рр., виглядає як маленька стагнація


Это ты так себя утешаешь? :D С учетом того, что за 2010-2013 мы не успели восстановить потерянное в 2008-2009, точно так же, как за 2016-2019 не успели восстановить потерянное в 2014-2015, еще один даунгрейд на 3 года - уже само по себе событие из ряда вон.

PS: да, и не забывай, что прошлые разы прогнозы экономического падения вначале и в процессе кризиса всегда оказывались чересчур оптимистичными по сравнению с фактом...

Для нищеброда потеря 5% дохода критична, а богатый этого даже не заметит. Каждый последующий кризис будет болезненнее предыдущего. Морально нас уже готовят что через 15 лет пенсионная система рухнет, и вероятно много чего ещё построенного ещё при совке станет либо критично изношенным, либо уже невостребованным.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:08

  zРадио написав:
  flyman написав:В порівнянні з попередніми кризами 98, 08, 14 рр., виглядає як маленька стагнація


Это ты так себя утешаешь? :D С учетом того, что за 2010-2013 мы не успели восстановить потерянное в 2008-2009, точно так же, как за 2016-2019 не успели восстановить потерянное в 2014-2015, еще один даунгрейд на 3 года - уже само по себе событие из ряда вон.

PS: да, и не забывай, что прошлые разы прогнозы экономического падения вначале и в процессе кризиса всегда оказывались чересчур оптимистичными по сравнению с фактом...

Я тут зраду розганяю про "все пропало".
Якщо пам'ятаєш, особисто я вангував падіння ВВП за рік -15%.
А виходить -5,5%. Рівень 2018 року.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:26

  flyman написав:Якщо пам'ятаєш, особисто я вангував падіння ВВП за рік -15%.
А виходить -5,5%. Рівень 2018 року.


Да, помню. Мое ИМХО - в этом году падение на 6%, в следующем - около-нулевая динамика. Расти не на чем, кроме как на низкой базе сравнения, а база 1-го квартала еще докризисная...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:27

  Investor_33 написав:
  prodigy написав:

железные нервы :mrgreen:

хотя, если все инвестиции не превышают 1млн гривен, не стоит даже париться...продолжайте сидеть


Чего Вы так, вот даже условно:
1. Бакс был по 27,2, а отсюда 27,2*1,15*1,15*1,15*1,15=47,47 курс безубытка не учитывая сложного процента с ежемесячной капитализацией.
2. Аваль покупал по 16-25 коп (для себя прикинул среднюю около 20коп). Сегодня на УБитой торгуется 41-42коп + за эти годы выплачено дивидендами 5,9+6,9+5,8коп (еще 6,9коп на акцию по результатам 2019го выплатят до декабря) ну и будем ждать следующих весной-летом 2021го
Так что тут не в нервах дело а в том что не продаю курицу которая несет золотые яйца!)

На следующий год под 10-11% тоже вкладываться будете? Или как?
Искатель
 
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