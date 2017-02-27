Yuri_T написав:lrs7719 уже нет смысла ворошить прошлое, я считаю. результат на табло. последний шанс что-то оторвать от рынка - задёрг Центра перед "приватизацией". пора ставить точку, продавать бабу валю в надежные австрийские руки и забывать навсегда, плавно перемещаясь в разумные юрисдикции.
Увы, согласен. Как сказал komp в уже далёком 2015 году - "здесь рыбы нет". Во всяком случаи сейчас
prodigy написав:на август было: Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,055 млрд долларов и продал на 3,292 млрд олларов. С начала года чистая покупка валюты НБУ составила 763,1 млн долларов. на октябрь (возможно) уже меньше , чем 763млн , может 500.
когда курс поднялся до 26, знатоки кричали это временно вернёмся скоро к 25 далее 27, вернёмся к 26 28 - вернёмся к 27 сейчас прыгаем 28,30 - 28,45 и моментально знатоки начинаю поднимать нос, что типа пошёл откат. ребята далее будет 28,5, а за ним 29, а потом 29, 5 но здесь каждый раз будут кричать это временный подьем - скоро будет откат. сегодня нбу возг. не лера и откаты были для её друганов - спекулянтов. сегодня реально смотрим на экономику и ввп.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Yuri_T написав:холява он слишком заслуженный человек, чтобы обсуждать недостатки. они были, но это уже не важно. жаль миноритариев, которые не могут избавиться от бумаги. попали в чужие игрища.
Мы проживаем рядом . Упаси меня Господь осуждать или обсуждать его. Человеку за 80 лет . Богатейший человек с возможностями . Просто я вижу его часто и могу сравнить каким был год назад . И во время этой канители .
flyman написав:В порівнянні з попередніми кризами 98, 08, 14 рр., виглядає як маленька стагнація
Это ты так себя утешаешь? С учетом того, что за 2010-2013 мы не успели восстановить потерянное в 2008-2009, точно так же, как за 2016-2019 не успели восстановить потерянное в 2014-2015, еще один даунгрейд на 3 года - уже само по себе событие из ряда вон.
PS: да, и не забывай, что прошлые разы прогнозы экономического падения вначале и в процессе кризиса всегда оказывались чересчур оптимистичными по сравнению с фактом...
flyman написав:В порівнянні з попередніми кризами 98, 08, 14 рр., виглядає як маленька стагнація
Это ты так себя утешаешь? С учетом того, что за 2010-2013 мы не успели восстановить потерянное в 2008-2009, точно так же, как за 2016-2019 не успели восстановить потерянное в 2014-2015, еще один даунгрейд на 3 года - уже само по себе событие из ряда вон.
PS: да, и не забывай, что прошлые разы прогнозы экономического падения вначале и в процессе кризиса всегда оказывались чересчур оптимистичными по сравнению с фактом...
Для нищеброда потеря 5% дохода критична, а богатый этого даже не заметит. Каждый последующий кризис будет болезненнее предыдущего. Морально нас уже готовят что через 15 лет пенсионная система рухнет, и вероятно много чего ещё построенного ещё при совке станет либо критично изношенным, либо уже невостребованным.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
flyman написав:В порівнянні з попередніми кризами 98, 08, 14 рр., виглядає як маленька стагнація
Это ты так себя утешаешь? С учетом того, что за 2010-2013 мы не успели восстановить потерянное в 2008-2009, точно так же, как за 2016-2019 не успели восстановить потерянное в 2014-2015, еще один даунгрейд на 3 года - уже само по себе событие из ряда вон.
PS: да, и не забывай, что прошлые разы прогнозы экономического падения вначале и в процессе кризиса всегда оказывались чересчур оптимистичными по сравнению с фактом...
Я тут зраду розганяю про "все пропало". Якщо пам'ятаєш, особисто я вангував падіння ВВП за рік -15%. А виходить -5,5%. Рівень 2018 року.
хотя, если все инвестиции не превышают 1млн гривен, не стоит даже париться...продолжайте сидеть
Чего Вы так, вот даже условно: 1. Бакс был по 27,2, а отсюда 27,2*1,15*1,15*1,15*1,15=47,47 курс безубытка не учитывая сложного процента с ежемесячной капитализацией. 2. Аваль покупал по 16-25 коп (для себя прикинул среднюю около 20коп). Сегодня на УБитой торгуется 41-42коп + за эти годы выплачено дивидендами 5,9+6,9+5,8коп (еще 6,9коп на акцию по результатам 2019го выплатят до декабря) ну и будем ждать следующих весной-летом 2021го Так что тут не в нервах дело а в том что не продаю курицу которая несет золотые яйца!)
На следующий год под 10-11% тоже вкладываться будете? Или как?