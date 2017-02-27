RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6555655665576558

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 182
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
133
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:14

  холява написав:
  asti написав:
  Zebra написав:осталось полторы гривны до курса 30 - рукой подать
Когда 3 года назад я был в Непале до искрящейся на солнце снегами и льдами вершины Аннапурны тоже, казалось, рукой подать...


....вот вы меня ..... ЭТО .... напрягли .
Неужели не прошли ?

Я просил друга привезти из Непала крутящегося дракона .
Знаете ,такой Дракон из серебра бегает по желобку на первом кольце .
....так легко было толкнуть большим пальцем вокруг безимянного пальца дракона и он крутился вокруг пальца . Сколько кругов , столько грехов прощалось .
Эх , так мне нравился ....

В Париже зашли с женой в магазин, там была коробка с серебряными кольцами, одно было крутящееся - одно в одном, правда наличие дракона не помню...
  _hunter написав:
  Елена8 написав:
  prodigy написав:доллар упадет относительно евро, фунта,франка, иены и тд
рекомендую продавать доллар и покупать франк, евро

Долгосрочные перспективы евро, как и всего Евросоюза весьма туманны, что будет с фунтом после брексит тоже большой вопрос. Иену и франк даже не видела ни разу где бы их купить можно было в больших количествах.

золото же! -- в Японии застой последние лет 10. В Швейцарии своего производства нет...

в 2007 году купил ребёнку электроскутер производства Швейцарии, а по миру они пошли лет через 10...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6398
З нами з: 20.11.08
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня НБУ опубликовал отчет о состоянии своих золотовалютных резервов, сокращение которых стало рекордным за весь 2020 год. Размер ЗВР уменьшился сразу на 8,7% или на 2,5 млрд грн, и достиг $26,5 млрд.

Львиную долю сокращения дали выплаты по госдолгу, которые в сентябре были не пике. Больше всего Украина заплатила по реструктуризированным еврооблигациям ($2,1 млрд грн) и МВФ ($417 млн). Да еще Нацбанку пришлось продавать крупные партии доллара для поддержки гривны на межбанке - $231,5 млн (откупили на рынке лишь $34 млн).

Расходы просто колоссальные. Чтобы их перекрыть, Минфин проводил заимствования, но смог привлечь лишь небольшую сумму ($445 млн), она не перекрыла выплаты. В такой ситуации Национальный банк будет экономить каждый доллар, и без острой необходимости не станет ничего продавать на межбанке.

Чтобы экономить валютные резервы Нацбанка, власти будут стараться со всеми договориться. Сегодня по финансовому рынку ходил упорный слух о том, что Нацбанк начал переговоры с иностранцами на предмет продажи их гривневых гособлигаций, покупки доллара и вывода капитала с нашего рынка. Именно этим и объясняли некоторое затишье среди иностранцев в части скупки валюты.

"Полагаю переговоры и правда идут, поэтому часть покупателей и продавцов на паузе. С одной стороны, покупку доллара и выход с рынка можно растянуть на более продолжительное время, чтобы сильно не задрать курс, и чтобы все были довольны. Но с другой - сложно давать гарантии по курсу на длительные сроки. Не думаю, что в ноябре на межбанке будет достаточное предложение доллара, чтобы удовлетворить весь спрос", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4596
З нами з: 06.04.16
Подякував: 969 раз.
Подякували: 1317 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6555655665576558
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: apostol, Сибарит, Sanna і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7244 1658544
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 17:18
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1996, 1997, 1998
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19971 2540920
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 23:26
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 122804
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.