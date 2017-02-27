Додано: Сер 07 жов, 2020 22:26

Сегодня НБУ опубликовал отчет о состоянии своих золотовалютных резервов, сокращение которых стало рекордным за весь 2020 год. Размер ЗВР уменьшился сразу на 8,7% или на 2,5 млрд грн, и достиг $26,5 млрд.



Львиную долю сокращения дали выплаты по госдолгу, которые в сентябре были не пике. Больше всего Украина заплатила по реструктуризированным еврооблигациям ($2,1 млрд грн) и МВФ ($417 млн). Да еще Нацбанку пришлось продавать крупные партии доллара для поддержки гривны на межбанке - $231,5 млн (откупили на рынке лишь $34 млн).



Расходы просто колоссальные. Чтобы их перекрыть, Минфин проводил заимствования, но смог привлечь лишь небольшую сумму ($445 млн), она не перекрыла выплаты. В такой ситуации Национальный банк будет экономить каждый доллар, и без острой необходимости не станет ничего продавать на межбанке.



Чтобы экономить валютные резервы Нацбанка, власти будут стараться со всеми договориться. Сегодня по финансовому рынку ходил упорный слух о том, что Нацбанк начал переговоры с иностранцами на предмет продажи их гривневых гособлигаций, покупки доллара и вывода капитала с нашего рынка. Именно этим и объясняли некоторое затишье среди иностранцев в части скупки валюты.



"Полагаю переговоры и правда идут, поэтому часть покупателей и продавцов на паузе. С одной стороны, покупку доллара и выход с рынка можно растянуть на более продолжительное время, чтобы сильно не задрать курс, и чтобы все были довольны. Но с другой - сложно давать гарантии по курсу на длительные сроки. Не думаю, что в ноябре на межбанке будет достаточное предложение доллара, чтобы удовлетворить весь спрос", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat