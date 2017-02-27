RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6556655765586559>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 182
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
133
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:14

  холява написав:
  asti написав:
  Zebra написав:осталось полторы гривны до курса 30 - рукой подать
Когда 3 года назад я был в Непале до искрящейся на солнце снегами и льдами вершины Аннапурны тоже, казалось, рукой подать...


....вот вы меня ..... ЭТО .... напрягли .
Неужели не прошли ?

Я просил друга привезти из Непала крутящегося дракона .
Знаете ,такой Дракон из серебра бегает по желобку на первом кольце .
....так легко было толкнуть большим пальцем вокруг безимянного пальца дракона и он крутился вокруг пальца . Сколько кругов , столько грехов прощалось .
Эх , так мне нравился ....

В Париже зашли с женой в магазин, там была коробка с серебряными кольцами, одно было крутящееся - одно в одном, правда наличие дракона не помню...
  _hunter написав:
  Елена8 написав:
  prodigy написав:доллар упадет относительно евро, фунта,франка, иены и тд
рекомендую продавать доллар и покупать франк, евро

Долгосрочные перспективы евро, как и всего Евросоюза весьма туманны, что будет с фунтом после брексит тоже большой вопрос. Иену и франк даже не видела ни разу где бы их купить можно было в больших количествах.

золото же! -- в Японии застой последние лет 10. В Швейцарии своего производства нет...

в 2007 году купил ребёнку электроскутер производства Швейцарии, а по миру они пошли лет через 10...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6398
З нами з: 20.11.08
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня НБУ опубликовал отчет о состоянии своих золотовалютных резервов, сокращение которых стало рекордным за весь 2020 год. Размер ЗВР уменьшился сразу на 8,7% или на 2,5 млрд грн, и достиг $26,5 млрд.

Львиную долю сокращения дали выплаты по госдолгу, которые в сентябре были не пике. Больше всего Украина заплатила по реструктуризированным еврооблигациям ($2,1 млрд грн) и МВФ ($417 млн). Да еще Нацбанку пришлось продавать крупные партии доллара для поддержки гривны на межбанке - $231,5 млн (откупили на рынке лишь $34 млн).

Расходы просто колоссальные. Чтобы их перекрыть, Минфин проводил заимствования, но смог привлечь лишь небольшую сумму ($445 млн), она не перекрыла выплаты. В такой ситуации Национальный банк будет экономить каждый доллар, и без острой необходимости не станет ничего продавать на межбанке.

Чтобы экономить валютные резервы Нацбанка, власти будут стараться со всеми договориться. Сегодня по финансовому рынку ходил упорный слух о том, что Нацбанк начал переговоры с иностранцами на предмет продажи их гривневых гособлигаций, покупки доллара и вывода капитала с нашего рынка. Именно этим и объясняли некоторое затишье среди иностранцев в части скупки валюты.

"Полагаю переговоры и правда идут, поэтому часть покупателей и продавцов на паузе. С одной стороны, покупку доллара и выход с рынка можно растянуть на более продолжительное время, чтобы сильно не задрать курс, и чтобы все были довольны. Но с другой - сложно давать гарантии по курсу на длительные сроки. Не думаю, что в ноябре на межбанке будет достаточное предложение доллара, чтобы удовлетворить весь спрос", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4599
З нами з: 06.04.16
Подякував: 971 раз.
Подякували: 1317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:16

  lrs7719 написав:
  Yuri_T написав:lrs7719
уже нет смысла ворошить прошлое, я считаю.
результат на табло.
последний шанс что-то оторвать от рынка - задёрг Центра перед "приватизацией".
пора ставить точку, продавать бабу валю в надежные австрийские руки и забывать навсегда, плавно перемещаясь в разумные юрисдикции.


Увы, согласен. Как сказал komp в уже далёком 2015 году - "здесь рыбы нет". Во всяком случаи сейчас

Да уж надолбили мы пустых лунок на том катке! :D
komp
1
 
Повідомлень: 8281
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2314 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 02:04

На выплаты по госдолгу до конца года нужно еще $3 миллиарда, – Минфин

https://mbiz.censor.net/news/3223521/na ... rda_minfin

Зображення
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 813
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:29

  andrein написав:На выплаты по госдолгу до конца года нужно еще $3 миллиарда, – Минфин

https://mbiz.censor.net/news/3223521/na ... rda_minfin

Зображення


Там ещё и в первом квартале 2021 года суммы на выплату долгов будут сопоставимые.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3236
З нами з: 26.03.16
Подякував: 171 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на счет выплат долгов- нам дадут новые кредиты. карусель беспорядочных кредитов продолжается!
С Праздником! Сегодня Сергия Радонежского! Сергеев с днем ангела!
2835/2839 начинаем, пока посматриваем вниз, но без фанатизма
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5569
З нами з: 18.04.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kharkov_val написав:на счет выплат долгов- нам дадут новые кредиты.


МВФ в 14 году не дал на погашение еврооблигаций, и сейчас не даст. Они дают только на пролонгацию собственных кредитов. А по евробондам яреськи только дефолт вырисовывается. Ну или реструктиризация, если вам это слово больше нравится.

И да половину расходов бюджета 2021 запланировали из заимствований. Это вообще как? Они в реальном мире живут или лишь сошлось дебит с кредитом? :shock:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 26.06.11
Подякував: 43 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2833/2839
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5569
З нами з: 18.04.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:15

Тем временем:

Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:

- за последний день ( 08 окт к 07 окт ): -0.54 млрд ( 79,894 - 80,438 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 08 окт к 01 окт ): -1,38 млрд ( 79,894 - 81,377 млрд грн)
- за последний месяц ( 08 окт к 08 сент ): -5.59 млрд ( 79,894 - 85,485 млрд грн)

В целом - динамика без особых изменений, хотя некоторое ускорение процесса явно наблюдается.

Стабильность результата - признак мастерства! :D

Несколько слов о влиянии этого процесса на курс и интервенции НБУ (спасибо Сибариту за данные об интервенциях)

Зображення

Если коротко:
- Даже без (потенциальных) продаж нерезидентов для сдерживания роста курса интервенции делать пришлось бы. То есть (Зоркий Глаз заметил!), нерезиденты - далеко не единственный фактор.
- в каждую отдельную неделю действия нерезидентов и НБУ не коррелируют, по крайней мере, по суммам.

(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
Повідомлень: 975
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2239 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:18

Moneta они как раз живут в реальном мире- есть план долги будут закрываться приватизацией земли, железной дороги, ГТС и так далее, в нужны момент нам дадут для поддержания штанов столько сколько надо
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5569
З нами з: 18.04.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6556655765586559>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kombinator, Zebra і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1658814
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1996, 1997, 1998
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19971 2541404
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 23:26
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 122827
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.