Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:
- за последний день ( 08 окт к 07 окт ): -0.54 млрд ( 79,894 - 80,438 млрд грн) - за посленюю неделю ( 08 окт к 01 окт ): -1,38 млрд ( 79,894 - 81,377 млрд грн) - за последний месяц ( 08 окт к 08 сент ): -5.59 млрд ( 79,894 - 85,485 млрд грн)
В целом - динамика без особых изменений, хотя некоторое ускорение процесса явно наблюдается.
Стабильность результата - признак мастерства!
Несколько слов о влиянии этого процесса на курс и интервенции НБУ (спасибо Сибариту за данные об интервенциях)
Если коротко: - Даже без (потенциальных) продаж нерезидентов для сдерживания роста курса интервенции делать пришлось бы. То есть (Зоркий Глаз заметил!), нерезиденты - далеко не единственный фактор. - в каждую отдельную неделю действия нерезидентов и НБУ не коррелируют, по крайней мере, по суммам.
Якщо дивитись тижневими проміжками часу а не поденно, то можна припустити, що за тиждень із 07 по 11 вересня НБУ не обов'язково було викуповувати валюту на МБ. В той тиждень НБУ акуратно штовхав гривню до девальвації чим поплатився двома тижнями пізніше коли йому прийшлось продати 160 млн
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Искатель написав:Дочитал до конца ветку. Пару раз мелькнуло, что, мол, "погасили 8 ярдов", правда, я не понял, за месяц или за какое время... Ребята, вы о чем? Вот тут Нацбанк четко пишет:
Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 2 664,8 млн дол. США (в еквіваленті).
В результате ЗВРы снизились с 29048,70 до 26525,70 млн.долларов (на 2523 млн.долларов, а не на 8 ) Поаккуратней с цифрами
Народ постоянно и тупо включает коммерческий долг в государственный. Видимо, пользуясь в основном информацией из заголовков желтой прессы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
kharkov_val написав:Moneta они как раз живут в реальном мире- есть план долги будут закрываться приватизацией земли, железной дороги, ГТС и так далее, в нужны момент нам дадут для поддержания штанов столько сколько надо
Эту песню с припевом "распродают Украину" мы слышим уже лет 15-20 Не надоело?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
kharkov_val написав:Moneta они как раз живут в реальном мире- есть план долги будут закрываться приватизацией земли, железной дороги, ГТС и так далее, в нужны момент нам дадут для поддержания штанов столько сколько надо
согласен, с дефолтом вырастают риски социальных потрясений, майданов, отделения территорий, вооруженных конфликтов со всеми вытекающими последствиями. Цивилизованному миру это невыгодно, там хватает беженцев с Сирии и последствий ковида, голодный паёк нам обеспечат но без масла и мармелада.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Starikan написав:Эту песню с припевом "распродают Украину" мы слышим уже лет 15-20 Не надоело?
здесь я с вами не согласен. гагарины они для чего, вообще, существуют? имхо, чтобы обслуживать теневой поток капитала, обеспечивать оборот для взяток, отмывать украденный через канавы НДС и т.д. поэтому такие вот гагарины прекрасно видят и объемы, и заказчиков, и посредников, - реальная картина нашего мира у них перед глазами.