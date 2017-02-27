Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:
- за последний день ( 08 окт к 07 окт ): -0.54 млрд ( 79,894 - 80,438 млрд грн) - за посленюю неделю ( 08 окт к 01 окт ): -1,38 млрд ( 79,894 - 81,377 млрд грн) - за последний месяц ( 08 окт к 08 сент ): -5.59 млрд ( 79,894 - 85,485 млрд грн)
В целом - динамика без особых изменений, хотя некоторое ускорение процесса явно наблюдается.
Стабильность результата - признак мастерства!
Несколько слов о влиянии этого процесса на курс и интервенции НБУ (спасибо Сибариту за данные об интервенциях)
Если коротко: - Даже без (потенциальных) продаж нерезидентов для сдерживания роста курса интервенции делать пришлось бы. То есть (Зоркий Глаз заметил!), нерезиденты - далеко не единственный фактор. - в каждую отдельную неделю действия нерезидентов и НБУ не коррелируют, по крайней мере, по суммам.
Якщо дивитись тижневими проміжками часу а не поденно, то можна припустити, що за тиждень із 07 по 11 вересня НБУ не обов'язково було викуповувати валюту на МБ. В той тиждень НБУ акуратно штовхав гривню до девальвації чим поплатився двома тижнями пізніше коли йому прийшлось продати 160 млн
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Искатель написав:Дочитал до конца ветку. Пару раз мелькнуло, что, мол, "погасили 8 ярдов", правда, я не понял, за месяц или за какое время... Ребята, вы о чем? Вот тут Нацбанк четко пишет:
Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 2 664,8 млн дол. США (в еквіваленті).
В результате ЗВРы снизились с 29048,70 до 26525,70 млн.долларов (на 2523 млн.долларов, а не на 8 ) Поаккуратней с цифрами
Народ постоянно и тупо включает коммерческий долг в государственный. Видимо, пользуясь в основном информацией из заголовков желтой прессы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
kharkov_val написав:Moneta они как раз живут в реальном мире- есть план долги будут закрываться приватизацией земли, железной дороги, ГТС и так далее, в нужны момент нам дадут для поддержания штанов столько сколько надо
Эту песню с припевом "распродают Украину" мы слышим уже лет 15-20 Не надоело?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
kharkov_val написав:Moneta они как раз живут в реальном мире- есть план долги будут закрываться приватизацией земли, железной дороги, ГТС и так далее, в нужны момент нам дадут для поддержания штанов столько сколько надо
согласен, с дефолтом вырастают риски социальных потрясений, майданов, отделения территорий, вооруженных конфликтов со всеми вытекающими последствиями. Цивилизованному миру это невыгодно, там хватает беженцев с Сирии и последствий ковида, голодный паёк нам обеспечат но без масла и мармелада.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Доброго дня! Рідко пишу на форумі, в основному читаю Виявив цікавий факт, можливо вже десь обговорювалось, або взагалі не варте уваги, але: Починаючи з 10 липня портфель ОВДП фізичних осіб змінив тренд та почав збільшуватись. Можливо ті фізичні особи щось знають і очікують курс на момент закінчення терміну ОВДП принаймі на тому ж рівні що зараз? Або ж то викупленні у не резидентів ОВДП з дисконтом, який перекриває можливі курсові ризики? Якщо ні те ні інше, то хто вони ті фізичні особи?
*На графіку для наглядності та порівняння залишив об'єм ОВДП нерезидентів та юр.осіб *об'єм ОВДП фізичних осіб винесено на споміжну вісь справа (не для маніпуляції, а знову ж таки для наглядності, інакше розгледіти зміну в +/- 2 млрд у фізичних осіб на фоні 50 млрд у не резидентів не можливо) * прошу пробачення за якість картинки, ніяк не визначу як краще їх додавати, щоб і місця в повідомленні не займали на 2 екрани, і основне видно було одразу, без попереднього відкриття) джерело https://bank.gov.ua/files/T-bills_nom.xlsx
kharkov_val написав:Moneta они как раз живут в реальном мире- есть план долги будут закрываться приватизацией земли, железной дороги, ГТС и так далее, в нужны момент нам дадут для поддержания штанов столько сколько надо
Эту песню с припевом "распродают Украину" мы слышим уже лет 15-20 Не надоело?
причем тут песни? мораторий на продажу земли снимают? или нет?
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/