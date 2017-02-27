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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65576558655965606561>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 182
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
133
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:28

  headshaker написав:Тем временем:

Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:

- за последний день ( 08 окт к 07 окт ): -0.54 млрд ( 79,894 - 80,438 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 08 окт к 01 окт ): -1,38 млрд ( 79,894 - 81,377 млрд грн)
- за последний месяц ( 08 окт к 08 сент ): -5.59 млрд ( 79,894 - 85,485 млрд грн)

В целом - динамика без особых изменений, хотя некоторое ускорение процесса явно наблюдается.

Стабильность результата - признак мастерства! :D

Несколько слов о влиянии этого процесса на курс и интервенции НБУ (спасибо Сибариту за данные об интервенциях)

Зображення

Если коротко:
- Даже без (потенциальных) продаж нерезидентов для сдерживания роста курса интервенции делать пришлось бы. То есть (Зоркий Глаз заметил!), нерезиденты - далеко не единственный фактор.
- в каждую отдельную неделю действия нерезидентов и НБУ не коррелируют, по крайней мере, по суммам.

(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)

Якщо дивитись тижневими проміжками часу а не поденно, то можна припустити, що за тиждень із 07 по 11 вересня НБУ не обов'язково було викуповувати валюту на МБ. В той тиждень НБУ акуратно штовхав гривню до девальвації чим поплатився двома тижнями пізніше коли йому прийшлось продати 160 млн
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:44

  Искатель написав:Дочитал до конца ветку. Пару раз мелькнуло, что, мол, "погасили 8 ярдов", правда, я не понял, за месяц или за какое время... Ребята, вы о чем?
Вот тут Нацбанк четко пишет:
Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 2 664,8 млн дол. США (в еквіваленті).
В результате ЗВРы снизились с 29048,70 до 26525,70 млн.долларов (на 2523 млн.долларов, а не на 8 )
Поаккуратней с цифрами :)

Народ постоянно и тупо включает коммерческий долг в государственный.
Видимо, пользуясь в основном информацией из заголовков желтой прессы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:47

  kharkov_val написав:Moneta они как раз живут в реальном мире- есть план долги будут закрываться приватизацией земли, железной дороги, ГТС и так далее, в нужны момент нам дадут для поддержания штанов столько сколько надо

Эту песню с припевом "распродают Украину" мы слышим уже лет 15-20 :wink:
Не надоело?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:50

  kharkov_val написав:Moneta они как раз живут в реальном мире- есть план долги будут закрываться приватизацией земли, железной дороги, ГТС и так далее, в нужны момент нам дадут для поддержания штанов столько сколько надо

согласен, с дефолтом вырастают риски социальных потрясений, майданов, отделения территорий, вооруженных конфликтов со всеми вытекающими последствиями. Цивилизованному миру это невыгодно, там хватает беженцев с Сирии и последствий ковида, голодный паёк нам обеспечат но без масла и мармелада.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:32

Доброго дня! Рідко пишу на форумі, в основному читаю
Виявив цікавий факт, можливо вже десь обговорювалось, або взагалі не варте уваги, але:
Починаючи з 10 липня портфель ОВДП фізичних осіб змінив тренд та почав збільшуватись.
Можливо ті фізичні особи щось знають і очікують курс на момент закінчення терміну ОВДП принаймі на тому ж рівні що зараз? Або ж то викупленні у не резидентів ОВДП з дисконтом, який перекриває можливі курсові ризики? Якщо ні те ні інше, то хто вони ті фізичні особи?

*На графіку для наглядності та порівняння залишив об'єм ОВДП нерезидентів та юр.осіб
*об'єм ОВДП фізичних осіб винесено на споміжну вісь справа (не для маніпуляції, а знову ж таки для наглядності, інакше розгледіти зміну в +/- 2 млрд у фізичних осіб на фоні 50 млрд у не резидентів не можливо)
* прошу пробачення за якість картинки, ніяк не визначу як краще їх додавати, щоб і місця в повідомленні не займали на 2 екрани, і основне видно було одразу, без попереднього відкриття)
Зображення
джерело https://bank.gov.ua/files/T-bills_nom.xlsx
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Такие фокусы на межбанке, когда все уже уверовали в рiст до пiбедного кiнца, предлагаю запретить как оружие массового поражения.
Ибо это психологический геноцид ростишек.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kombinator написав:Починаючи з 10 липня портфель ОВДП фізичних осіб змінив тренд та почав збільшуватись.
могу предположить что это переток гривнедепозитчиков.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:36

  Starikan написав:
  kharkov_val написав:Moneta они как раз живут в реальном мире- есть план долги будут закрываться приватизацией земли, железной дороги, ГТС и так далее, в нужны момент нам дадут для поддержания штанов столько сколько надо

Эту песню с припевом "распродают Украину" мы слышим уже лет 15-20 :wink:
Не надоело?

причем тут песни? мораторий на продажу земли снимают? или нет?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kharkov_val написав:мораторий на продажу земли снимают?

мораторий на продажу уже приватизированной земли сельскохозяйственного назначения

теперь селянин может продать свои гектары. или его внук которому те гектары достались по наследству, а он уже на кассе Сильпо работает
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:47

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