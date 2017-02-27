RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6558655965606561>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 182
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
133
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:48

  kharkov_val написав:
  Starikan написав:
  kharkov_val написав:Moneta они как раз живут в реальном мире- есть план долги будут закрываться приватизацией земли, железной дороги, ГТС и так далее, в нужны момент нам дадут для поддержания штанов столько сколько надо
Эту песню с припевом "распродают Украину" мы слышим уже лет 15-20 :wink:
Не надоело?
причем тут песни? мораторий на продажу земли снимают? или нет?

Тогда расскажите, как продажей земли гражданам Украины будут закрываться внешние долги.
Кстати, я двумя руками за приватизацию земли. Но боюсь, что ее противники, пользуясь совковыми настроениями большинства населения, не позволят ее реализовать даже в том урезанном виде, который предлагает закон.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17619
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1978 раз.
Подякували: 2827 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:50

headshaker

Сегодня по финансовому рынку ходил упорный слух о том, что Нацбанк начал переговоры с иностранцами на предмет продажи их гривневых гособлигаций, покупки доллара и вывода капитала с нашего рынка. Именно этим и объясняли некоторое затишье среди иностранцев в части скупки валюты.

Был вчера вот такой инсайд. Вполне возможно. Вы нам не портите картину перед выборами, а мы поставим раком госбанки скупать овгз-мусор на вторичке, и сольем очередной арбуз из ЗВР с дисконтом опосля выборов.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 08 жов, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2733
З нами з: 26.06.11
Подякував: 43 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:51

Наше вчерашнее предположение, что спрос на валюту на этой неделе ослаб подтверждается данными НБУ по результатам валютного рынка за вторник (+11 млн. перевес предложения) и то, что НБУ последние три дня в торгах не участвовал.

Рекордно низкая ликвидность банковской системы на сегодня (33.9 млрд. грн. остаток на кор.счетах, -3 ушло на депо, -5 казна, -1.2 инкассо) также дает все основания сделать прогноз о дальнейшем укреплении гривны на сегодня.

Зображення
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 131
З нами з: 25.04.16
Подякував: 50 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:52

kombinator
Валютки стали покупать т.к. в банках доходность просто в пол ушла
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37935
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3645 раз.
Подякували: 11065 раз.
 
Профіль
52
23
2
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:52

КИЕВ, 8 октября. (Рейтер) - Международный валютный фонд призвал Украину придерживаться критериев управления центральным банком, которые были разработаны в консультации с персоналом фонда, заявил в четверг представитель МВФ в Украине Геста Юнгман.
«Эта основа хорошо послужила НБУ и украинской экономике, укрепив доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центральному банку», - сказал он в заявлении, выпущенном в связи с решением надзорного органа центрального банка. совет.
Ранее на этой неделе совет объявил недоверие двум заместителям главы центрального банка из-за их комментариев в украинских СМИ.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 566
З нами з: 11.01.11
Подякував: 117 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kharkov_val написав:С Праздником! Сегодня Сергия Радонежского! Сергеев с днем ангела!
юристов тоже можно поздравлять
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4640
З нами з: 03.12.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:57

  zzzzzz написав:kombinator
Валютки стали покупать т.к. в банках доходность просто в пол ушла

дякую,
тепер бачу що взяв загальний портфель фіз осіб, а гривневий портфель також скорочується
kombinator
 
Повідомлень: 119
З нами з: 08.09.17
Подякував: 72 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:08

Но есть и хорошие новости для нашего аграрного экспорта:

РИМ (Рейтер) - Мировые цены на продукты питания в сентябре росли четвертый месяц подряд, чему способствовало сильное повышение цен на зерновые и растительные масла, сообщило в четверг продовольственное агентство ООН.
Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, который измеряет ежемесячные изменения для корзины зерновых, масличных культур, молочных продуктов, мяса и сахара, в прошлом месяце составил в среднем 97,9 пункта по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 95,9 в августе.
Цифра за август ранее составляла 96,1.
Базирующаяся в Риме ФАО также сообщила в своем заявлении, что урожай зерновых во всем мире в 2020 году по-прежнему должен достигнуть годового рекорда, несмотря на то, что он немного снизил свои предыдущие прогнозы.
Индекс цен на зерно вырос в сентябре на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 13,6% выше показателя годом ранее.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 566
З нами з: 11.01.11
Подякував: 117 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kharkov_val написав:2835/2839 начинаем, пока посматриваем вниз, но без фанатизма

#летимовнуль! © :D
Далі буде... :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8741
З нами з: 19.10.15
Подякував: 542 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:17

  headshaker написав:Если коротко:
- Даже без (потенциальных) продаж нерезидентов для сдерживания роста курса интервенции делать пришлось бы. То есть (Зоркий Глаз заметил!), нерезиденты - далеко не единственный фактор.

Нет, это не так. Тут нужно понимать психологию торгов. Когда выходит Сити, экспортеры начинают придерживать валюту, чтобы курс вырос и они потом завели ее более выгодно. Это создает дополнительный перекос спроса и предложения, поэтому НБУ приходилось продавать больше валюты для сглаживания. Если бы Сити не выходил, то и экспортерам не было бы смысла придерживать валюту, ведь олени бы не повелись и не покупали задорого и все равно пришлось бы заводить по курсу как есть. Таким образом, и НБУ не нужно было бы ничего продавать для выравнивания баланса.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 13.06.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6558655965606561>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1658845
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1996, 1997, 1998
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19971 2541463
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 23:26
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 122834
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.