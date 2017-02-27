kharkov_val написав:Moneta они как раз живут в реальном мире- есть план долги будут закрываться приватизацией земли, железной дороги, ГТС и так далее, в нужны момент нам дадут для поддержания штанов столько сколько надо
Эту песню с припевом "распродают Украину" мы слышим уже лет 15-20 Не надоело?
причем тут песни? мораторий на продажу земли снимают? или нет?
Тогда расскажите, как продажей земли гражданам Украины будут закрываться внешние долги. Кстати, я двумя руками за приватизацию земли. Но боюсь, что ее противники, пользуясь совковыми настроениями большинства населения, не позволят ее реализовать даже в том урезанном виде, который предлагает закон.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Сегодня по финансовому рынку ходил упорный слух о том, что Нацбанк начал переговоры с иностранцами на предмет продажи их гривневых гособлигаций, покупки доллара и вывода капитала с нашего рынка. Именно этим и объясняли некоторое затишье среди иностранцев в части скупки валюты.
Был вчера вот такой инсайд. Вполне возможно. Вы нам не портите картину перед выборами, а мы поставим раком госбанки скупать овгз-мусор на вторичке, и сольем очередной арбуз из ЗВР с дисконтом опосля выборов.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 08 жов, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Наше вчерашнее предположение, что спрос на валюту на этой неделе ослаб подтверждается данными НБУ по результатам валютного рынка за вторник (+11 млн. перевес предложения) и то, что НБУ последние три дня в торгах не участвовал.
Рекордно низкая ликвидность банковской системы на сегодня (33.9 млрд. грн. остаток на кор.счетах, -3 ушло на депо, -5 казна, -1.2 инкассо) также дает все основания сделать прогноз о дальнейшем укреплении гривны на сегодня.
КИЕВ, 8 октября. (Рейтер) - Международный валютный фонд призвал Украину придерживаться критериев управления центральным банком, которые были разработаны в консультации с персоналом фонда, заявил в четверг представитель МВФ в Украине Геста Юнгман. «Эта основа хорошо послужила НБУ и украинской экономике, укрепив доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центральному банку», - сказал он в заявлении, выпущенном в связи с решением надзорного органа центрального банка. совет. Ранее на этой неделе совет объявил недоверие двум заместителям главы центрального банка из-за их комментариев в украинских СМИ.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Но есть и хорошие новости для нашего аграрного экспорта:
РИМ (Рейтер) - Мировые цены на продукты питания в сентябре росли четвертый месяц подряд, чему способствовало сильное повышение цен на зерновые и растительные масла, сообщило в четверг продовольственное агентство ООН. Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, который измеряет ежемесячные изменения для корзины зерновых, масличных культур, молочных продуктов, мяса и сахара, в прошлом месяце составил в среднем 97,9 пункта по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 95,9 в августе. Цифра за август ранее составляла 96,1. Базирующаяся в Риме ФАО также сообщила в своем заявлении, что урожай зерновых во всем мире в 2020 году по-прежнему должен достигнуть годового рекорда, несмотря на то, что он немного снизил свои предыдущие прогнозы. Индекс цен на зерно вырос в сентябре на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 13,6% выше показателя годом ранее.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
headshaker написав:Если коротко: - Даже без (потенциальных) продаж нерезидентов для сдерживания роста курса интервенции делать пришлось бы. То есть (Зоркий Глаз заметил!), нерезиденты - далеко не единственный фактор.
Нет, это не так. Тут нужно понимать психологию торгов. Когда выходит Сити, экспортеры начинают придерживать валюту, чтобы курс вырос и они потом завели ее более выгодно. Это создает дополнительный перекос спроса и предложения, поэтому НБУ приходилось продавать больше валюты для сглаживания. Если бы Сити не выходил, то и экспортерам не было бы смысла придерживать валюту, ведь олени бы не повелись и не покупали задорого и все равно пришлось бы заводить по курсу как есть. Таким образом, и НБУ не нужно было бы ничего продавать для выравнивания баланса.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.