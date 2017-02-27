Додано: Чет 08 жов, 2020 11:50

headshaker



Сегодня по финансовому рынку ходил упорный слух о том, что Нацбанк начал переговоры с иностранцами на предмет продажи их гривневых гособлигаций, покупки доллара и вывода капитала с нашего рынка. Именно этим и объясняли некоторое затишье среди иностранцев в части скупки валюты.



Был вчера вот такой инсайд. Вполне возможно. Вы нам не портите картину перед выборами, а мы поставим раком госбанки скупать овгз-мусор на вторичке, и сольем очередной арбуз из ЗВР с дисконтом опосля выборов.

Востаннє редагувалось Moneta в Чет 08 жов, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.