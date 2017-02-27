равно как и Нефтегаз меняет соотношение сил своим присутствием на межбанке.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
равно как и Нефтегаз меняет соотношение сил своим присутствием на межбанке.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.10.2020.....................28,2865
Гривна укрепилась почти на 4 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Не теряя время на вредные привычки, сразу же набрали рабочие обороты и стали опускаться. За 45 минут опустились на 3 копейки, после чего сузили спред сверху на полкопейки и уравновесились. Больше движений не было.
Справочный курс встретили котировками 28.2700 - 28.2850, что на 3 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Наибольшее сокращение произошло за счет перетока в казначейство. Не очень отстали и суточные сертификаты. Также сохранился переток в наличку, характерный для зарплатного периода. Сохраняется удивительное постоянство объема суточного рефинанса.
Во вторник объем валютного рынка увеличился с 408.5 до 441.4 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также увеличились по обеим позициям, сохранив перевес предложения.
По Вашему же графику видно, что спрос во вторник увеличился. Это не спрос ослаб, а предложение усилилось.
Да, я зануда
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:25
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:34
ну что "растишки" дождались 28.50?
когда там будет па29?
в Киеве уже можно взять по 28,27!
вот такой рост)))
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:47
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