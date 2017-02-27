Додано: Чет 08 жов, 2020 12:23

VALONI написав: Наше вчерашнее предположение, что спрос на валюту на этой неделе ослаб подтверждается данными НБУ по результатам валютного рынка за вторник (+11 млн. перевес предложения) и то, что НБУ последние три дня в торгах не участвовал. Наше вчерашнее предположение, что спрос на валюту на этой неделе ослаб подтверждается данными НБУ по результатам валютного рынка за вторник (+11 млн. перевес предложения) и то, что НБУ последние три дня в торгах не участвовал.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0008.10.2020.....................Гривна укрепилась почти на 4 копейки.Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Не теряя время на вредные привычки, сразу же набрали рабочие обороты и стали опускаться. За 45 минут опустились на 3 копейки, после чего сузили спред сверху на полкопейки и уравновесились. Больше движений не было.Справочный курс встретили котировками 28.2700 - 28.2850, что на 3 копейки ниже открытия.НБУ вчера на рынок не выходил.Остатки на коррсчетах существенно сократились. Наибольшее сокращение произошло за счет перетока в казначейство. Не очень отстали и суточные сертификаты. Также сохранился переток в наличку, характерный для зарплатного периода. Сохраняется удивительное постоянство объема суточного рефинанса.Во вторник объем валютного рынка увеличился с 408.5 до 441.4 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также увеличились по обеим позициям, сохранив перевес предложения.По Вашему же графику видно, что спрос во вторник увеличился. Это не спрос ослаб, а предложение усилилось.Да, я зануда