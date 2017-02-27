равно как и Нефтегаз меняет соотношение сил своим присутствием на межбанке.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
равно как и Нефтегаз меняет соотношение сил своим присутствием на межбанке.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.10.2020.....................28,2865
Гривна укрепилась почти на 4 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Не теряя время на вредные привычки, сразу же набрали рабочие обороты и стали опускаться. За 45 минут опустились на 3 копейки, после чего сузили спред сверху на полкопейки и уравновесились. Больше движений не было.
Справочный курс встретили котировками 28.2700 - 28.2850, что на 3 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Наибольшее сокращение произошло за счет перетока в казначейство. Не очень отстали и суточные сертификаты. Также сохранился переток в наличку, характерный для зарплатного периода. Сохраняется удивительное постоянство объема суточного рефинанса.
Во вторник объем валютного рынка увеличился с 408.5 до 441.4 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также увеличились по обеим позициям, сохранив перевес предложения.
По Вашему же графику видно, что спрос во вторник увеличился. Это не спрос ослаб, а предложение усилилось.
Да, я зануда
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:25
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:34
ну что "растишки" дождались 28.50?
когда там будет па29?
в Киеве уже можно взять по 28,27!
вот такой рост)))
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:47
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:00
Если точнее, то хотят взять 10 миллиардов долларов новых кредитов. Как-то подозрительно сумма совпадает с той, которую надо отдать в период с ноября-2020 по январь-2021. Рассчитывают, что западные буржуи сжалятся и дадут перекредитовать хотя бы эту сумму? Ну ладно, может и согласятся. 10 уйдет, 10 придет - баланс ЗВР у НБУ останется прежним. А как дефицит бюджета тогда закрыть? Еще 10 миллиардов просить? Очень сомневаюсь, что нам дадут аж 20 миллиардов просто так, за красивые глаза. Как говорил товарищ Штирлиц в известном фильме, "информация к размышлению"...
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:19
Зробили їх разом! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:21
Могу с полной уверенностью сказать, что мы рано или поздно(хотелось бы, чтобы попозжее) увидим курс и 35, и 40. По курсу 27 я бы такие гарантии давать вообще поостерегся
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:26
Почему зануда - хороший челлендж всегда к месту
Но, в моем тексте была фраза на этой неделе- я сравнивал среднесуточные объемы спроса на прошлой неделе (277 млн. дол.) и на этой (254 млн.) - то есть среднесуточный спрос сократился на 23 млн.дол. А во вторник, по сравнению с понедельником - да, увеличился. Но один день еще не показатель.
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:38
Капец, 20 копеек откат, а радости как будто на 2 гривны. А ничего, что до этого с 27.35 до 28.48 выросли почти монотонно? Или думаете рост вообще без коррекции будет? Сами же ныли "4 недели без откатов, когда же будет уже???" Вот вам и дали немного подышать. Чтобы "сектанты" раньше времени копыта не откинули. И заодно не побежали гривну с депозитов снимать. Привыкнете к 28.40-28.50, дадут чуть позже и 29 с 30. Не торопитесь, всё будет!
|