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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6559656065616562>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 183
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
134
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Когда выходит Сити, экспортеры начинают придерживать валюту,
равно как и Нефтегаз меняет соотношение сил своим присутствием на межбанке.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.10.2020.....................28,2865
Гривна укрепилась почти на 4 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Не теряя время на вредные привычки, сразу же набрали рабочие обороты и стали опускаться. За 45 минут опустились на 3 копейки, после чего сузили спред сверху на полкопейки и уравновесились. Больше движений не было.
Справочный курс встретили котировками 28.2700 - 28.2850, что на 3 копейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Наибольшее сокращение произошло за счет перетока в казначейство. Не очень отстали и суточные сертификаты. Также сохранился переток в наличку, характерный для зарплатного периода. Сохраняется удивительное постоянство объема суточного рефинанса.

Во вторник объем валютного рынка увеличился с 408.5 до 441.4 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также увеличились по обеим позициям, сохранив перевес предложения.

  VALONI написав:Наше вчерашнее предположение, что спрос на валюту на этой неделе ослаб подтверждается данными НБУ по результатам валютного рынка за вторник (+11 млн. перевес предложения) и то, что НБУ последние три дня в торгах не участвовал.

По Вашему же графику видно, что спрос во вторник увеличился. Это не спрос ослаб, а предложение усилилось.
Да, я зануда :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:25

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Если Украина получит транш МВФ в конце года, как это повлияет на курс доллара

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:34

ну что "растишки" дождались 28.50?
когда там будет па29?
в Киеве уже можно взять по 28,27!
вот такой рост)))
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:47

  uaprofi написав:ну что "растишки" дождались 28.50?
когда там будет па29?
в Киеве уже можно взять по 28,27!
вот такой рост)))

29,0 будет гораздо раньше, чем 27,0.
Падение на 20 копеек - это конечно деньги. Но чтобы так бурно радоваться :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:00

  Moneta написав:И да половину расходов бюджета 2021 запланировали из заимствований. Это вообще как? Они в реальном мире живут или лишь сошлось дебит с кредитом? :shock:

Если точнее, то хотят взять 10 миллиардов долларов новых кредитов. Как-то подозрительно сумма совпадает с той, которую надо отдать в период с ноября-2020 по январь-2021. Рассчитывают, что западные буржуи сжалятся и дадут перекредитовать хотя бы эту сумму? Ну ладно, может и согласятся. 10 уйдет, 10 придет - баланс ЗВР у НБУ останется прежним. А как дефицит бюджета тогда закрыть? Еще 10 миллиардов просить? Очень сомневаюсь, что нам дадут аж 20 миллиардов просто так, за красивые глаза. Как говорил товарищ Штирлиц в известном фильме, "информация к размышлению"...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:19

  uaprofi написав:ну что "растишки" дождались 28.50?
когда там будет па29?
в Киеве уже можно взять по 28,27!
вот такой рост)))

Зробили їх разом! © :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:21

  Искатель написав:
  uaprofi написав:ну что "растишки" дождались 28.50?
когда там будет па29?
в Киеве уже можно взять по 28,27!
вот такой рост)))

29,0 будет гораздо раньше, чем 27,0.
Падение на 20 копеек - это конечно деньги. Но чтобы так бурно радоваться :)

Могу с полной уверенностью сказать, что мы рано или поздно(хотелось бы, чтобы попозжее) увидим курс и 35, и 40. По курсу 27 я бы такие гарантии давать вообще поостерегся
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:26

  Сибарит написав:
  VALONI написав:Наше вчерашнее предположение, что спрос на валюту на этой неделе ослаб подтверждается данными НБУ по результатам валютного рынка за вторник (+11 млн. перевес предложения) и то, что НБУ последние три дня в торгах не участвовал.

По Вашему же графику видно, что спрос во вторник увеличился. Это не спрос ослаб, а предложение усилилось.
Да, я зануда :)


Почему зануда - хороший челлендж всегда к месту :D
Но, в моем тексте была фраза на этой неделе- я сравнивал среднесуточные объемы спроса на прошлой неделе (277 млн. дол.) и на этой (254 млн.) - то есть среднесуточный спрос сократился на 23 млн.дол. А во вторник, по сравнению с понедельником - да, увеличился. Но один день еще не показатель.
VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:38

  uaprofi написав:ну что "растишки" дождались 28.50?
когда там будет па29?
в Киеве уже можно взять по 28,27!
вот такой рост)))

Капец, 20 копеек откат, а радости как будто на 2 гривны. :mrgreen: А ничего, что до этого с 27.35 до 28.48 выросли почти монотонно? Или думаете рост вообще без коррекции будет? Сами же ныли "4 недели без откатов, когда же будет уже???" Вот вам и дали немного подышать. Чтобы "сектанты" раньше времени копыта не откинули. И заодно не побежали гривну с депозитов снимать. Привыкнете к 28.40-28.50, дадут чуть позже и 29 с 30. Не торопитесь, всё будет!
yuri_m
 
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