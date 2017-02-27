Додано: Чет 08 жов, 2020 13:51

uaprofi написав: ребята ну все же помните как тарились в прошлом году и в позопрошлом.

а потом было 24. ЕЩЕ раз 24 грн . На новый год курс был 24 грн - все здавали.

где гарантия что сейчас не будет так само? ребята ну все же помните как тарились в прошлом году и в позопрошлом.а потом было 24. ЕЩЕ. На новый год курс был 24 грн - все здавали.где гарантия что сейчас не будет так само?

А еще помним, как деревья раньше были больше и трава зеленее. И небо голубее. В прошлом году курс задавили на ожиданиях, что будет большая распродажа земли. Под нее и заводили миллиарды иностранные инвесторы. Заодно были большие ожидания от новой власти "реформаторов и технократов". Плюс наши местные, приближенные к новой власти, крутили схему на ОВГЗ. А в итоге вышел большой пшик вместо реформ и продажи земли... Второй раз такой фокус не пройдет. Тем более самый лакомый кусок, землю, просто так уже не продашь - изменений и ограничений много в закон внесли. На чём тогда давить к 24? На просто хотелках? Ну-ну... Удачи вам. Мечтателей у нас и так до фига.