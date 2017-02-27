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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6559656065616562

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 183
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
134
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:39

ребята ну все же помните как тарились в прошлом году и в позопрошлом.
а потом было 24. ЕЩЕ раз 24 грн. На новый год курс был 24 грн - все здавали.
где гарантия что сейчас не будет так само?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:47

uaprofi

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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:48

  yuri_m написав:..
Капец, 20 копеек откат, а радости как будто на 2 гривны. :mrgreen: ..

Даже если будет восемь,
все равно мы пить не бросим.
Передайте Ильичу
– нам и десять по плечу.
Ну, а если будет больше,
то мы сделаем как в Польше.
Водка стоит 10.40,
9.30 колбаса
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:51

  uaprofi написав:ребята ну все же помните как тарились в прошлом году и в позопрошлом.
а потом было 24. ЕЩЕ раз 24 грн. На новый год курс был 24 грн - все здавали.
где гарантия что сейчас не будет так само?

А еще помним, как деревья раньше были больше и трава зеленее. И небо голубее. В прошлом году курс задавили на ожиданиях, что будет большая распродажа земли. Под нее и заводили миллиарды иностранные инвесторы. Заодно были большие ожидания от новой власти "реформаторов и технократов". Плюс наши местные, приближенные к новой власти, крутили схему на ОВГЗ. А в итоге вышел большой пшик вместо реформ и продажи земли... Второй раз такой фокус не пройдет. Тем более самый лакомый кусок, землю, просто так уже не продашь - изменений и ограничений много в закон внесли. На чём тогда давить к 24? На просто хотелках? Ну-ну... Удачи вам. Мечтателей у нас и так до фига.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:57

Запоріжжя 28.23-28.25/28.35-28.38
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:14

  uaprofi написав:ребята ну все же помните как тарились в прошлом году и в позопрошлом.
а потом было 24. ЕЩЕ раз 24 грн. На новый год курс был 24 грн - все здавали.
где гарантия что сейчас не будет так само?

Тут уже 100500 раз объясняли, почему было 24. И почему повторение невозможно.
Не хочется в это верить? Ваше право.

Два раза зайти в одну реку (т.е. загнать нерезидентов, чтобы те скинули 5 ярдов) не выйдет.
Мечтать можно. Главное - не обманывать себя.
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