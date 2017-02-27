ребята ну все же помните как тарились в прошлом году и в позопрошлом.
а потом было 24. ЕЩЕ раз 24 грн. На новый год курс был 24 грн - все здавали.
где гарантия что сейчас не будет так само?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:39
ребята ну все же помните как тарились в прошлом году и в позопрошлом.
а потом было 24. ЕЩЕ раз 24 грн. На новый год курс был 24 грн - все здавали.
где гарантия что сейчас не будет так само?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:48
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:51
А еще помним, как деревья раньше были больше и трава зеленее. И небо голубее. В прошлом году курс задавили на ожиданиях, что будет большая распродажа земли. Под нее и заводили миллиарды иностранные инвесторы. Заодно были большие ожидания от новой власти "реформаторов и технократов". Плюс наши местные, приближенные к новой власти, крутили схему на ОВГЗ. А в итоге вышел большой пшик вместо реформ и продажи земли... Второй раз такой фокус не пройдет. Тем более самый лакомый кусок, землю, просто так уже не продашь - изменений и ограничений много в закон внесли. На чём тогда давить к 24? На просто хотелках? Ну-ну... Удачи вам. Мечтателей у нас и так до фига.
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:14
Тут уже 100500 раз объясняли, почему было 24. И почему повторение невозможно.
Не хочется в это верить? Ваше право.
Два раза зайти в одну реку (т.е. загнать нерезидентов, чтобы те скинули 5 ярдов) не выйдет.
Мечтать можно. Главное - не обманывать себя.
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