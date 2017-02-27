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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6560656165626563>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 183
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
134
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:47

uaprofi

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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:51

  uaprofi написав:ребята ну все же помните как тарились в прошлом году и в позопрошлом.
а потом было 24. ЕЩЕ раз 24 грн. На новый год курс был 24 грн - все здавали.
где гарантия что сейчас не будет так само?

А еще помним, как деревья раньше были больше и трава зеленее. И небо голубее. В прошлом году курс задавили на ожиданиях, что будет большая распродажа земли. Под нее и заводили миллиарды иностранные инвесторы. Заодно были большие ожидания от новой власти "реформаторов и технократов". Плюс наши местные, приближенные к новой власти, крутили схему на ОВГЗ. А в итоге вышел большой пшик вместо реформ и продажи земли... Второй раз такой фокус не пройдет. Тем более самый лакомый кусок, землю, просто так уже не продашь - изменений и ограничений много в закон внесли. На чём тогда давить к 24? На просто хотелках? Ну-ну... Удачи вам. Мечтателей у нас и так до фига.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:57

Запоріжжя 28.23-28.25/28.35-28.38
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:14

  uaprofi написав:ребята ну все же помните как тарились в прошлом году и в позопрошлом.
а потом было 24. ЕЩЕ раз 24 грн. На новый год курс был 24 грн - все здавали.
где гарантия что сейчас не будет так само?

Тут уже 100500 раз объясняли, почему было 24. И почему повторение невозможно.
Не хочется в это верить? Ваше право.

Два раза зайти в одну реку (т.е. загнать нерезидентов, чтобы те скинули 5 ярдов) не выйдет.
Мечтать можно. Главное - не обманывать себя.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:31

  Starikan написав:Moneta они как раз живут в реальном мире- есть план долги будут закрываться приватизацией земли, железной дороги, ГТС и так далее, в нужны момент нам дадут для поддержания штанов столько сколько надо
Эту песню с припевом "распродают Украину" мы слышим уже лет 15-20 :wink:
Не надоело?[/quote] причем тут песни? мораторий на продажу земли снимают? или нет?[/quote]
Тогда расскажите, как продажей земли гражданам Украины будут закрываться внешние долги.
Кстати, я двумя руками за приватизацию земли. Но боюсь, что ее противники, пользуясь совковыми настроениями большинства населения, не позволят ее реализовать даже в том урезанном виде, который предлагает закон.[/quote]
очень просто - заходит валюта на эти деньги создают ООО или Банк которые покупают землю или отдают ее в залог то есть земля не на прямую а косвенно уходит транснациональным корпорациям, это неизбежно нравится нам это или нет
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kharkov_val написав:заходит валюта на эти деньги создают ООО или Банк которые покупают землю или отдают ее в залог то есть земля не на прямую а косвенно уходит транснациональным корпорациям

Так а закрытие долгов где? Деньги за землю получит конкретный Микола из села Андреевка Бердического района Житомирской области. Бюджет получит лишь подоходный налог, если он конечно вообще предусмотрен при первой продаже Миколой земли (для жилья и автомобиля сделано исключение - налог 0%).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:01

  Искатель написав:
  uaprofi написав:ребята ну все же помните как тарились в прошлом году и в позопрошлом.
а потом было 24. ЕЩЕ раз 24 грн. На новый год курс был 24 грн - все здавали.
где гарантия что сейчас не будет так само?

Тут уже 100500 раз объясняли, почему было 24. И почему повторение невозможно.
Не хочется в это верить? Ваше право.

Два раза зайти в одну реку (т.е. загнать нерезидентов, чтобы те скинули 5 ярдов) не выйдет.
Мечтать можно. Главное - не обманывать себя.

Про "повторение невозможно" кричат постоянно и на любой курс ниже текущего, это не показатель. Возврат к 24 вполне реален, экономика сейчас на дне, если она пойдет в рост - курс тоже пойдет к ЭОК. Другое дело что из-за ВВП-вариантов нам это сейчас не сильно выгодно, но это тоже решаемо.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:13

  Искатель написав:Тут уже 100500 раз объясняли, почему было 24. И почему повторение невозможно.


Кстати, про повторение, вышло интервью с К. Шевченко. Там есть много интересных моментов:
https://zn.ua/interview/kirill-shevchenko-mvf-eto-ne-o-denhakh-eto-o-doverii.html

1. Подтвердил то что
К НБУ много претензий. Мы не печатаем деньги, не регулируем курс, не раздаем кредиты. Но у нас есть четкая политика, которой мы придерживаемся. Относительно курса это политика гибкого курсообразования. И единственный фактор, от которого зависит курс в Украине, — это баланс спроса и предложения.

2. Обозначил главную проблему на сегодня - дыру в бюджете в 500 млрд. грн!!!
Поэтому НБУ сейчас консультируется с Минфином об объеме внутренних заимствований. Речь идет о более чем 500 миллиардах гривен — это действительно колоссальный объем заимствований для нашего внутреннего рынка

3. При этом четко обозначил диллему, что банки (на уровне баланса депозитного портфеля) не смогут дальше финансировать первичное размещение ОВГЗ:
Есть общемировые индикаторы объемов финансирования госдолга банковской системой в процентах от депозитной базы. Так вот, 35% от депозитной базы — это максимальный показатель для нашего рынка. Сейчас он у нас составляет почти 35%.
.
Хотят запустить вторичный рынок полноценно.

Ну и в целом очень здраво смотрит на вещи. Например, по депозитам:
Одним из моих предложений в этом году к правительству была отмена налога на доходы по депозитам физлиц. К сожалению, у Минфина это преложение не нашло отклика. Причины абсолютно понятны, но мы все же хотим вернуться к этому вопросу. Потому что когда у нас процентные ставки были на уровне 25%, это налогообложение дохода не было настолько значимым. Сегодня, когда доходность по депозитам, особенно валютным, снизилась, это налогообложение оказывает существенное влияние на перераспределение финансовых ресурсов.


И много всего другого ...
VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:20

  Alex2006 написав:Возврат к 24 вполне реален, экономика сейчас на дне, если она пойдет в рост - курс тоже пойдет к ЭОК. Другое дело что из-за ВВП-вариантов нам это сейчас не сильно выгодно, но это тоже решаемо.


Насколько помню, к росту ВВП привязаны проценты по выплатам международных кредитов, такие были условия. Так что если будет рост ВВП, то резко увеличатся выплаты по кредитам. Прийдется сильно увеличивать налоги и рост задохнется. Так что ближайшие лет 10 на рост ВВП можно не рассчитывать. Поправьте, если ошибаюсь.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 08 жов, 2020 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kharkov_val написав:заходит валюта на эти деньги создают ООО или Банк которые покупают землю или отдают ее в залог то есть земля не на прямую а косвенно уходит транснациональным корпорациям

Так а закрытие долгов где? Деньги за землю получит конкретный Микола из села Андреевка Бердического района Житомирской области. Бюджет получит лишь подоходный налог, если он конечно вообще предусмотрен при первой продаже Миколой земли (для жилья и автомобиля сделано исключение - налог 0%).

закрытие долгов путем выкупа НБУ на МБ излишка предложения валюты и погашение кредитов из вновь образованных резервов. Все как с ОВГЗ было год назад когда курс шел вниз
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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