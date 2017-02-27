Додано: Чет 08 жов, 2020 15:13

Искатель написав: Тут уже 100500 раз объясняли, почему было 24. И почему повторение невозможно.

Тут уже 100500 раз объясняли, почему было 24. И почему повторение невозможно.

К НБУ много претензий. Мы не печатаем деньги, не регулируем курс, не раздаем кредиты. Но у нас есть четкая политика, которой мы придерживаемся. Относительно курса это политика гибкого курсообразования. И единственный фактор, от которого зависит курс в Украине, — это баланс спроса и предложения.

Поэтому НБУ сейчас консультируется с Минфином об объеме внутренних заимствований. Речь идет о более чем 500 миллиардах гривен — это действительно колоссальный объем заимствований для нашего внутреннего рынка

Есть общемировые индикаторы объемов финансирования госдолга банковской системой в процентах от депозитной базы. Так вот, 35% от депозитной базы — это максимальный показатель для нашего рынка. Сейчас он у нас составляет почти 35%.

Одним из моих предложений в этом году к правительству была отмена налога на доходы по депозитам физлиц. К сожалению, у Минфина это преложение не нашло отклика. Причины абсолютно понятны, но мы все же хотим вернуться к этому вопросу. Потому что когда у нас процентные ставки были на уровне 25%, это налогообложение дохода не было настолько значимым. Сегодня, когда доходность по депозитам, особенно валютным, снизилась, это налогообложение оказывает существенное влияние на перераспределение финансовых ресурсов.

Кстати, про повторение, вышло интервью с К. Шевченко. Там есть много интересных моментов:1. Подтвердил то что2. Обозначил главную проблему на сегодня - дыру в бюджете в 500 млрд. грн!!!3. При этом четко обозначил диллему, что банки (на уровне баланса депозитного портфеля) не смогут дальше финансировать первичное размещение ОВГЗ:Хотят запустить вторичный рынок полноценно.Ну и в целом очень здраво смотрит на вещи. Например, по депозитам:И много всего другого ...