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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6560656165626563

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 183
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
134
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kharkov_val написав:закрытие долгов путем выкупа НБУ на МБ излишка предложения валюты

Каким боком к этому продажа Миколой своих пяти (или сколько там?) гектаров жидомасонам из Нью-Йорка? Микола не понесёт на межбанк полученные доллары или евро.

Ну и да, выкуп Нацбанком валюты на МБУ никак не влияет на долги. А слишком активный выкуп даст девальвацию и ещё большие проблемы в долгами.

Ты уж как-то собиресь, найди время, и продумай свою версию про продажу земли. Приходиться выпытывать как у партизана - по крупицам. А законненной схемы так и нет, даже после третьего ответа.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:45

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kharkov_val написав:закрытие долгов путем выкупа НБУ на МБ излишка предложения валюты

Каким боком к этому продажа Миколой своих пяти (или сколько там?) гектаров жидомасонам из Нью-Йорка? Микола не понесёт на межбанк полученные доллары или евро.

Ну и да, выкуп Нацбанком валюты на МБУ никак не влияет на долги. А слишком активный выкуп даст девальвацию и ещё большие проблемы в долгами.

Ты уж как-то собиресь, найди время, и продумай свою версию про продажу земли. Приходиться выпытывать как у партизана - по крупицам. А законненной схемы так и нет, даже после третьего ответа.

Пардон, Виталик, ты или не экономист вообще или прикидываешься поленом. Есть земля которая принадлежит твоему другу Коле, он ее отдает в залог банку банк после просрочки кредита забирает ее в собственность и перепродает ее Нику из США. Тут есть два пути банк с иностранным капиталом завел сюда валюту и продал на МБ или банк местный но Ник из США завел сюда валюту и продал на МБ. Что такое продажа валюты на МБ ? это значит когда предложение валюты на МБ выше спроса, в этот момент НБУ выкупает излишки валюты и это не приводи к девальвации это приводит или к сохранению курса без изменений или если НБУ выкупает меньше приводит к РЕВАЛЬВАЦИИ как это было в прошлом году когда нерезы входили в ОВГЗ и создали избыток предложения на МБ. Твой друг коля не может продать землю за валюту он продает за бумагу, или отдает в залог за бумагу. Каким образом мы вообще можем гасить внешние долги? За счет ЗВР за счет чего еще? Валюта выкупленная на МБ позволит платить как % так и основное тело внешних долгов. Почему нет механизма? да потому что для этого нужны условия в ходе которых будет преодолена политическая борьба одних политиков с другими внутри страны, вот Юля была против, потому что она там ничего не прикурит, когда доведут страну до крайней степени истощения тогда и скажут вот спасительный механизм нас выручает земельные ресурсы, продажаГТС железной дороги земли и тд. Если ты уж и после этого не понимаешь, то поступи на заочку, хотя бы, в любой эконом институт поучись там, подтяни теорию и приходи, будем на равных разговаривать. Успехов в изучении эконом теории
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Денег стало не хватать для всеобщего пира :

https://news.finance.ua/ua/news/-/47990 ... my-fizosib

.............Голова Національного банку Кирило Шевченко пропонує скасувати податок на доходи за депозитами фізичних осіб.............

Нужны подпорки и побольше вкладчиков на не соответствующие как для гривны процентные доходы.

Колебание курса по моему мнению возможно в пределах от 27-20 (средняя, возле которой неоднократно все крутилось и возвращалось за последние годы) - при максимально благоприятном стечении обстоятельств - полит.стабильность,не раскачивание лодки, благоприятная конъюнктура экспорта, отсутствие крупных экономических ошибок,более менее достойный уровень ЗРВ, который не будет уменьшаться в направлении 20 млрд.,транши МВФ регулярно и т.п.

И до 30 в обозримые месяцы.
Второй вариант, или промежуточный,девальвация гривны до 28-75 - 29 с копейками более жизнеспособен.

Основания для постепенной пока что не скачкообразной (на данный момент во всяком случае) плавной девальвации такие:

1.Четкие задания со стороны властей, практически взявших под контроль НБУ умеренную девальвацию, значительное увеличение инфляционного давления,разбрасывание денег с вертолета ( по мере скромных хилых силенок конечно).

2.Ежегодное утяжеление обслуживания долга ( проценты плюс тело)

3.Постепенный исход иностранных инвесторов из пирамиды Маркаровой.

4.Отсутствие системных реформ и попытки все дыры заткнуть- решить за счет населения ,или мелкого бизнеса.

5.Неспособность привлечь деньги населения (мизреные депо ставки способствуют тому,что увеличение денег физиков в банковской системе идет в основном за счет прироста тех же мизерных процентов, а не за счет денег из под подушек)

6.Нестабильность на рынке аренды и рынке жилья, первый - весьма болезненен, второй пытаются поддержать подпорками ипотечными програмами под ЛЖЕ-10%, но публика не сильно ведется.

7.Частично отстраненные от корыта голодно чавкают и вовсю пытаются раскачать лодку,и имеют неплохие шансы,принимая ввиду очень любопытные расклады,которые ждут нас после местных.

8.Намеки про пенсии на грани куска хлеба без масла через 15 лет - не просто так, ребята не способны,импотентны, и поэтому стремятся подстраховаться - типа "мы ж вам говорили".Импотенция - в виде не способности внести позитивный тренд в демографию и хотя бы стабилизировать отток гастеров, нет ,поток не уменьшается, люди верят не телевизору с олигархическим подтекстом, а собственным наблюдениям за стоимостью жизни, поэтому только и ждут полного открытия грания -

чтобы хоть тушкой,хоть чучелом

рвануть отсюдова с соответствующими последствиями для ЕСВ и прочего, поднимать ВВП других стран.

9.Дисбалансы - имя им легион, начиная от внешнего сальдо, которое в последние годы привычно базировалось на минус 10 млрд.дол., и только в этом году по известным причинам сократилось, до 207 фантастических миллиардов гривен дотаций пенсионному фонду, еще несколько лет назад - цифры были на порядок ниже. А еще есть десятки миллиардов гривен задолженности по коммуналке и платежам монополиям и т.п., все еще миллиардные субсидии и другое.

10. Госдолг и гарантированный государством уверенно - стрелка вверх к критическим значениям по соотношению к ВВП.

11.Банковские проблемы - тухлые кредиты особенно в Привате зашкаливают, как бы в одно прекрасное утро не пришлось бы его спасать за счет наших кошельков повторно, что-то признаки пирамиды не сильно уменьшились по сравнению с бениными временами, вообще отвратительный банк судя по толпам народу возле отделения почти в любое время,не нравятся мне такие оленьи толпы,даже в том же Ощаде можно нормально обслужиться ,как правило.

12.Неспособность властей не только возвратить в бюджет честно наворованное за 30 лет независимости, та же невовращенка банкам успешно крутится в депутатских карманах и виде пицерий, ТЦ и прочего на народные деньги по сути.Но власти неспособны и значительно уменьшить распилы текущие, которые лишь точечно прикрывают, что несущественно для кардинального изменения ситуации. Пример - таможня, 10 млрд. долларов в год, которые нам обещали изъять оттудова - оказались фантомом. Импотентность вопиющая, ведь достаточно за пару миллионов закупить камеры и повесить их на грудь каждого пахаря-миллионера с таможенного фронта, запустив весь фонд съемок на центральный пункт,это как первый шаг, а затем запустить хваленую долбанную диджитализацию не на всякую хренотень модную, а на сверку выезда с польской таможни и въезда на нашу таможню, и еще много чего.

Но, заяц - не лев и заячьи сердца на такое не способны.

13.Финансирование фантастического инопланетного дефицита бюджета вызывает сомнения - иностранцы в наперстки перехотели играть, а внутренние игроки просто строят пирамиду.

14.Бизнес и капиталы сосредоточились на том, чтобы урвать по полной напоследок, капитальные инвестиции - веьма-весьма плачевны.

15.Падает деловая и потребительская активность январь-август на 40-65% упали не только пасажиропоток автобусами ,самолетами, но даже трамваями и метро.

16.Грузооборот обвалился еще в начале года до вируса, в т.ч. в портах. Это еще одна отрасль экономики, которая начала валиться вместе с промпроизводством с октября 2019-го.

17.Розничный товарооборот вырос по сравнению с 2013-м годом немножко, где-то на 30% плюс, но учитывая рост курса доллара почти в 3.5 раза можно предположить ,что идет медленная деградация и обнищание населения.

18.Темпы роста ВВП , как сладкую конфету вспомним 40% за 5 лет Гончарука, и нынешние прогнозы в рост на уровне статпогрешности по сути, даже учитывая короноварисную нижайшую базу.

19.Рабочие места,безработица и т.п., 5 млн. рабочих мест Гончарука и нынешнее жевание силоса в этом направлении.

20.Настороженное отношение инвесторов. 2005-2013 от 5 почти до 10 млрд.дол в год позитивное сальдо.
2014- крах,почти кукиш.
2015-1017 робкая надежда ,позитвиное сальдо около 3 млрд.дол.,что мизерно по сравнению с лучшими годами, но все же.
2018-2019- около 2 млрд.,иностранцы и киприоты что-то заподозрили.
2020 - судя по индексам Минфина там вообще красная зона намечается,полный крах.
Даже киприоты перепрятали сало.

21. А мины замедленного действия? Когда там зеленую энергетику, это жесткое немецкое, иначе не назвешь заложили ? 2018-й ? по памяти. Так вот на то оно и замедленное, чтобы не сразу бабахнуть.
Но фитиль уже зажгли, и в 2020-м он уже классно подгорел, энергорынок шлепнули, разрывы просто рвут, тарифы на низком старте.
Зато карманы бабками набиваются не хуже чем в торговле наркотиками,проституции, торговле оружием и т.п. Оборот впечатляют.Только тут - все легально :)
Наше ноу-хау.Биллы Гейтсы и Стивы Джобсы доморощенные, зачем придумывать Эпл, если можно принять закон о зеленой энергетике до 2030-го года ?
Или земельные участки по схемах распиливать, никакого стоп-крана в их распиле в 2020-м не наблюдается.

22.Ах да тарифы, это то чем шлепнули по голове население в 2014-2018 м и успешно продолжают квасить по кошелькам рядовых сограждан и бизнеса в 2020-м, именно они послужили стартером бегства гастеров ,которое удесятерилось в последние годы, жить на то, что предлагает украинский работодатель стало сутужно. Располовинненый по количеству средний класс, нищие низы с одной стороны, и зарплаты топов госпредприятий от 2 млн. грн. в месяц Укрпочты ( где девчонки на почтах в зашитых котфточках до сих пор на работу ходят) до 1 млн. грн.,но уже в день (!) топов Нафтогаза ( не в этот год,но раньше).

23.Тот же Нафтогаз за счет обдирания бабушек и дедушек еще недавно в бюджет перекинул 40 млрд.грн в год, сейчас там убытки в миллиарды гривен анонсированы на все ближайшие годы. Укрэнерго так вообще вроде как минус 15 млрд. грн анонсировали убытка в разрезе след.года.

Если нет денег,и потоки иссякли резко - рано ,или поздно встанет вопрос, чтобы их напечатать.

24.А в это время наши "лешики бальцеровичи" и "маргарет тетчэр" подали в Раду закон о том, чтобы льготникам - разрешить ввоз в Украину автохлама почти бесплатно.И это не бывшие, это нынешние подали.
Амнезия поголовная. У нас уже было, что герои Союза ввозили по тысяче авто за год по льготам. Да и видать им мало, что все самые дорогие арендные площади заполнены в Украине швидкогрошами, ломбардами и секонд-хендами, которые часто называют ярко так "Евро-стиль", забывая, что весь этот хлам настоящие евроепйцы вообще-то на помойки на переработку выбрасывают. Так еще решили из страны автопомойку сделать, евроблях им мало,решили удесятерить.

Профанация,тришкин-кафтан,деградация.
В принципе бесконечно можно писать.Пока что держатся, спекулянты в ОВГЗ играют, контрабандисты с таможней делятся, Европа нажимает, чтобы побольше леса-кругялка гнали к ним, поскольку строить тут опасаются ввиду нашей африканской правовой системы и наркотической зависимости от копеечных траншей МВФ. Весело. Но процесс идет.

Так куда пойдем к 27 ? Или все-таки к 30 помаленьку ?.

В этой ситуации только размер ЗРВ смущает - 26млрд.,хотя месяц назад было окуоло 29,это сравнительно не так мало, учитывая,что в 2015,когда 40-ку засветили было почти ноль, 8-9 млрд.дол, из которых почти ничего быстро ликвидного судя по всему не оставалось.
Но ведь система гнилая.
Думаю лишь вопрос времени, когда прогниет окончательно, чтобы все поняли,что это движение в тупик.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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