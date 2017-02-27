RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6561656265636564>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 184
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
17
28-29
73%
135
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kharkov_val написав:закрытие долгов путем выкупа НБУ на МБ излишка предложения валюты

Каким боком к этому продажа Миколой своих пяти (или сколько там?) гектаров жидомасонам из Нью-Йорка? Микола не понесёт на межбанк полученные доллары или евро.

Ну и да, выкуп Нацбанком валюты на МБУ никак не влияет на долги. А слишком активный выкуп даст девальвацию и ещё большие проблемы в долгами.

Ты уж как-то собиресь, найди время, и продумай свою версию про продажу земли. Приходиться выпытывать как у партизана - по крупицам. А законненной схемы так и нет, даже после третьего ответа.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1540
З нами з: 06.08.19
Подякував: 366 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:45

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kharkov_val написав:закрытие долгов путем выкупа НБУ на МБ излишка предложения валюты

Каким боком к этому продажа Миколой своих пяти (или сколько там?) гектаров жидомасонам из Нью-Йорка? Микола не понесёт на межбанк полученные доллары или евро.

Ну и да, выкуп Нацбанком валюты на МБУ никак не влияет на долги. А слишком активный выкуп даст девальвацию и ещё большие проблемы в долгами.

Ты уж как-то собиресь, найди время, и продумай свою версию про продажу земли. Приходиться выпытывать как у партизана - по крупицам. А законненной схемы так и нет, даже после третьего ответа.

Пардон, Виталик, ты или не экономист вообще или прикидываешься поленом. Есть земля которая принадлежит твоему другу Коле, он ее отдает в залог банку банк после просрочки кредита забирает ее в собственность и перепродает ее Нику из США. Тут есть два пути банк с иностранным капиталом завел сюда валюту и продал на МБ или банк местный но Ник из США завел сюда валюту и продал на МБ. Что такое продажа валюты на МБ ? это значит когда предложение валюты на МБ выше спроса, в этот момент НБУ выкупает излишки валюты и это не приводи к девальвации это приводит или к сохранению курса без изменений или если НБУ выкупает меньше приводит к РЕВАЛЬВАЦИИ как это было в прошлом году когда нерезы входили в ОВГЗ и создали избыток предложения на МБ. Твой друг коля не может продать землю за валюту он продает за бумагу, или отдает в залог за бумагу. Каким образом мы вообще можем гасить внешние долги? За счет ЗВР за счет чего еще? Валюта выкупленная на МБ позволит платить как % так и основное тело внешних долгов. Почему нет механизма? да потому что для этого нужны условия в ходе которых будет преодолена политическая борьба одних политиков с другими внутри страны, вот Юля была против, потому что она там ничего не прикурит, когда доведут страну до крайней степени истощения тогда и скажут вот спасительный механизм нас выручает земельные ресурсы, продажаГТС железной дороги земли и тд. Если ты уж и после этого не понимаешь, то поступи на заочку, хотя бы, в любой эконом институт поучись там, подтяни теорию и приходи, будем на равных разговаривать. Успехов в изучении эконом теории
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5574
З нами з: 18.04.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Денег стало не хватать для всеобщего пира :

https://news.finance.ua/ua/news/-/47990 ... my-fizosib

.............Голова Національного банку Кирило Шевченко пропонує скасувати податок на доходи за депозитами фізичних осіб.............

Нужны подпорки и побольше вкладчиков на не соответствующие как для гривны процентные доходы.

Колебание курса по моему мнению возможно в пределах от 27-20 (средняя, возле которой неоднократно все крутилось и возвращалось за последние годы) - при максимально благоприятном стечении обстоятельств - полит.стабильность,не раскачивание лодки, благоприятная конъюнктура экспорта, отсутствие крупных экономических ошибок,более менее достойный уровень ЗРВ, который не будет уменьшаться в направлении 20 млрд.,транши МВФ регулярно и т.п.

И до 30 в обозримые месяцы.
Второй вариант, или промежуточный,девальвация гривны до 28-75 - 29 с копейками более жизнеспособен.

Основания для постепенной пока что не скачкообразной (на данный момент во всяком случае) плавной девальвации такие:

1.Четкие задания со стороны властей, практически взявших под контроль НБУ умеренную девальвацию, значительное увеличение инфляционного давления,разбрасывание денег с вертолета ( по мере скромных хилых силенок конечно).

2.Ежегодное утяжеление обслуживания долга ( проценты плюс тело)

3.Постепенный исход иностранных инвесторов из пирамиды Маркаровой.

4.Отсутствие системных реформ и попытки все дыры заткнуть- решить за счет населения ,или мелкого бизнеса.

5.Неспособность привлечь деньги населения (мизреные депо ставки способствуют тому,что увеличение денег физиков в банковской системе идет в основном за счет прироста тех же мизерных процентов, а не за счет денег из под подушек)

6.Нестабильность на рынке аренды и рынке жилья, первый - весьма болезненен, второй пытаются поддержать подпорками ипотечными програмами под ЛЖЕ-10%, но публика не сильно ведется.

7.Частично отстраненные от корыта голодно чавкают и вовсю пытаются раскачать лодку,и имеют неплохие шансы,принимая ввиду очень любопытные расклады,которые ждут нас после местных.

8.Намеки про пенсии на грани куска хлеба без масла через 15 лет - не просто так, ребята не способны,импотентны, и поэтому стремятся подстраховаться - типа "мы ж вам говорили".Импотенция - в виде не способности внести позитивный тренд в демографию и хотя бы стабилизировать отток гастеров, нет ,поток не уменьшается, люди верят не телевизору с олигархическим подтекстом, а собственным наблюдениям за стоимостью жизни, поэтому только и ждут полного открытия границ -

чтобы хоть тушкой,хоть чучелом

рвануть отсюдова с соответствующими последствиями для ЕСВ и прочего, поднимать ВВП других стран.

9.Дисбалансы - имя им легион, начиная от внешнего сальдо, которое в последние годы привычно базировалось на минус 10 млрд.дол., и только в этом году по известным причинам сократилось, до 207 фантастических миллиардов гривен дотаций пенсионному фонду, еще несколько лет назад - цифры были на порядок ниже. А еще есть десятки миллиардов гривен задолженности по коммуналке и платежам монополиям и т.п., все еще миллиардные субсидии и другое.

10. Госдолг и гарантированный государством уверенно - стрелка вверх к критическим значениям по соотношению к ВВП.

11.Банковские проблемы - тухлые кредиты особенно в Привате зашкаливают, как бы в одно прекрасное утро не пришлось бы его спасать за счет наших кошельков повторно, что-то признаки пирамиды не сильно уменьшились по сравнению с бениными временами, вообще отвратительный банк судя по толпам народу возле отделения почти в любое время,не нравятся мне такие оленьи толпы,даже в том же Ощаде можно нормально обслужиться ,как правило.

12.Неспособность властей не только возвратить в бюджет честно наворованное за 30 лет независимости, та же невовращенка банкам успешно крутится в депутатских карманах и виде пицерий, ТЦ и прочего на народные деньги по сути.Но власти неспособны и значительно уменьшить распилы текущие, которые лишь точечно прикрывают, что несущественно для кардинального изменения ситуации. Пример - таможня, 10 млрд. долларов в год, которые нам обещали изъять оттудова - оказались фантомом. Импотентность вопиющая, ведь достаточно за пару миллионов закупить камеры и повесить их на грудь каждого пахаря-миллионера с таможенного фронта, запустив весь фонд съемок на центральный пункт,это как первый шаг, а затем запустить хваленую долбанную диджитализацию не на всякую хренотень модную, а на сверку выезда с польской таможни и въезда на нашу таможню, и еще много чего.

Но, заяц - не лев и заячьи сердца на такое не способны.

13.Финансирование фантастического инопланетного дефицита бюджета вызывает сомнения - иностранцы в наперстки перехотели играть, а внутренние игроки просто строят пирамиду.

14.Бизнес и капиталы сосредоточились на том, чтобы урвать по полной напоследок, капитальные инвестиции - веьма-весьма плачевны.

15.Падает деловая и потребительская активность январь-август на 40-65% упали не только пасажиропоток автобусами ,самолетами, но даже трамваями и метро.

16.Грузооборот обвалился еще в начале года до вируса, в т.ч. в портах. Это еще одна отрасль экономики, которая начала валиться вместе с промпроизводством с октября 2019-го.

17.Розничный товарооборот вырос по сравнению с 2013-м годом немножко, где-то на 30% плюс, но учитывая рост курса доллара почти в 3.5 раза можно предположить ,что идет медленная деградация и обнищание населения.

18.Темпы роста ВВП , как сладкую конфету вспомним 40% за 5 лет Гончарука, и нынешние прогнозы в рост на уровне статпогрешности по сути, даже учитывая короноварисную нижайшую базу.

19.Рабочие места,безработица и т.п., 5 млн. рабочих мест Гончарука и нынешнее жевание силоса в этом направлении.

20.Настороженное отношение инвесторов. 2005-2013 от 5 почти до 10 млрд.дол в год позитивное сальдо.
2014- крах,почти кукиш.
2015-1017 робкая надежда ,позитвиное сальдо около 3 млрд.дол.,что мизерно по сравнению с лучшими годами, но все же.
2018-2019- около 2 млрд.,иностранцы и киприоты что-то заподозрили.
2020 - судя по индексам Минфина там вообще красная зона намечается,полный крах.
Даже киприоты перепрятали сало.

21. А мины замедленного действия? Когда там зеленую энергетику, это жесткое немецкое, иначе не назвешь заложили ? 2018-й ? по памяти. Так вот на то оно и замедленное, чтобы не сразу бабахнуть.
Но фитиль уже зажгли, и в 2020-м он уже классно подгорел, энергорынок шлепнули, разрывы просто рвут, тарифы на низком старте.
Зато карманы бабками набиваются не хуже чем в торговле наркотиками,проституции, торговле оружием и т.п. Оборот впечатляют.Только тут - все легально :)
Наше ноу-хау.Биллы Гейтсы и Стивы Джобсы доморощенные, зачем придумывать Эпл, если можно принять закон о зеленой энергетике до 2030-го года ?
Или земельные участки по схемах распиливать, никакого стоп-крана в их распиле в 2020-м не наблюдается.

22.Ах да тарифы, это то чем шлепнули по голове население в 2014-2018 м и успешно продолжают квасить по кошелькам рядовых сограждан и бизнеса в 2020-м, именно они послужили стартером бегства гастеров ,которое удесятерилось в последние годы, жить на то, что предлагает украинский работодатель стало сутужно. Располовинненый по количеству средний класс, нищие низы с одной стороны, и зарплаты топов госпредприятий от 2 млн. грн. в месяц Укрпочты ( где девчонки на почтах в зашитых котфточках до сих пор на работу ходят) до 1 млн. грн.,но уже в день (!) топов Нафтогаза ( не в этот год,но раньше).

23.Тот же Нафтогаз за счет обдирания бабушек и дедушек еще недавно в бюджет перекинул 40 млрд.грн в год, сейчас там убытки в миллиарды гривен анонсированы на все ближайшие годы. Укрэнерго так вообще вроде как минус 15 млрд. грн анонсировали убытка в разрезе след.года.

Если нет денег,и потоки иссякли резко - рано ,или поздно встанет вопрос, чтобы их напечатать.

24.А в это время наши "лешики бальцеровичи" и "маргарет тетчэр" подали в Раду закон о том, чтобы льготникам - разрешить ввоз в Украину автохлама почти бесплатно.И это не бывшие, это нынешние подали.
Амнезия поголовная. У нас уже было, что герои Союза ввозили по тысяче авто за год по льготам. Да и видать им мало, что все самые дорогие арендные площади заполнены в Украине швидкогрошами, ломбардами и секонд-хендами, которые часто называют ярко так "Евро-стиль", забывая, что весь этот хлам настоящие евроепйцы вообще-то на помойки на переработку выбрасывают. Так еще решили из страны автопомойку сделать, евроблях им мало,решили удесятерить.

Профанация,тришкин-кафтан,деградация.
В принципе бесконечно можно писать.Пока что держатся, спекулянты в ОВГЗ играют, контрабандисты с таможней делятся, Европа нажимает, чтобы побольше леса-кругялка гнали к ним, поскольку строить тут опасаются ввиду нашей африканской правовой системы и наркотической зависимости от копеечных траншей МВФ. Весело. Но процесс идет.

Так куда пойдем к 27 ? Или все-таки к 30 помаленьку ?.

В этой ситуации только размер ЗРВ смущает - 26млрд.,хотя месяц назад было около 29,это сравнительно не так мало, учитывая,что в 2015,когда 40-ку засветили было почти ноль, 8-9 млрд.дол, из которых почти ничего быстро ликвидного судя по всему не оставалось.
Но ведь система гнилая.
Думаю лишь вопрос времени, когда прогниет окончательно, чтобы все поняли,что это движение в тупик.

Да, и не забываем о черных лебедях в теории.
Тут любое может послужить стартером, или Газпромовское уменьшение прокачки,
или негативная конъюнктура на внешних рынках,
или задержка с траншем на каком-то этапе,
или суды по Суркисо-Приватам,
или паника вкладчиков-депо-людей,
или 3 млрд.дол. иска по русскому долгу (хорошо,что 15 по полной программе как было задумано не успели сюда качнуть,мина побольше была бы),что то все призабыли об этом, а ведь там почти проигрышная позиция в судах,
или варрантовый навес,
или импорт товаров с туризмом возобновятся ( когда гривна нестабильна, люди охотнее тратят, а не сберегают,значит нужно будет много валюты),тем более цены у нас очень часто выше европейских, а зарплаты и доходы - ниже,
или элементарно лодку качнут,а люди уже знают, что это обозначает для гривны.

А еще может на противоходе (не сейчас конечно) рвануть, когда мировая экономика начнет восстанавливаться, цены на нефть -газ пойдут вверх, а планы по собственной газодобыче и т.п. у нас завалены,надежных источников доходов,кроме экспорта сырья с минимальной добавленной стоимостью у нас нет, а апетиты по расходам оргомные.

Чиновники и вся остальная система - кушать хотят,
а прожорливость владельцев монополий на грани патологии.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 08 жов, 2020 16:20, всього редагувалось 2 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 774
З нами з: 09.11.16
Подякував: 92 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
1
5
8
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:03

  Автор77 написав:В этой ситуации только размер ЗРВ смущает - 26млрд.,хотя месяц назад было окуоло 29,это сравнительно не так мало, учитывая,что в 2015,когда 40-ку засветили было почти ноль, 8-9 млрд.дол, из которых почти ничего быстро ликвидного судя по всему не оставалось.
Но ведь система гнилая.
Думаю лишь вопрос времени, когда прогниет окончательно, чтобы все поняли,что это движение в тупик.

самый главный показатель в ЗВР это сколько там собственных средств на не кредитов МВФ
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5574
З нами з: 18.04.08
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:05

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............08.10.2020.............09.10.2020
дата розрахунку..............07.10.2020..............08.10.2020
Євро.................................33,3303...................33,2799...-0.15
Долар США......................28,324....................28,2836...-0.14
После полудня гривна символически укрепилась еще почти на треть копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Не теряя время на вредные привычки, сразу же набрали рабочие обороты и стали опускаться. За 45 минут опустились на 3 копейки, после чего сузили спред сверху на полкопейки и уравновесились. Больше движений не было.
Справочный курс встретили котировками 28.2700 - 28.2850, что на 3 копейки ниже открытия.
После 12, как и вчера, ненадолго развернулись и к обеду выросли на копейку. После короткого обеда снова развернулись и пошли вниз. Чуть более, чем за час опустились на 4.5 копейки. По дороге, около 14-30 расширили спред до 2.5 копеек, что может говорить о фактическом окончании активных торгов. После этого курс был отдан в распоряжение Рыжика. Об этом же свидетельствует и слабое влияние послеобеденной динамики на официальный курс.
Официальный курс встретили котировками 28.2350 - 28.2600. За день опустились на 6.5 копеек.
Укрепление наше собственное. Доллар на протяжении нашей сессии рос, компенсируя ночное падение. По состоянию на сейчас изменение его курса в паре с евро нулевое относительно начала суток.

Этот день в истории:
2019 - 24.7070 (-16) +358
2018 - 28.0879 (+0) +20

2017 - 26.7399 (-6)
2016 - 25.8409 (-4)

Тут появилась непонятная новость.
Признаюсь честно, что я прочитал все буквы, но не смог угадать слово.
Очень похоже на перераспределение полномочий, но возможны и какие-то изменения в методиках расчета официального курса и способах его публикации.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5243
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3160 раз.
Подякували: 8566 раз.
 
Профіль
21
9
18
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:21

Господа, все валюты наших соседей с нового года обесценились на около 20%, в Турции вот-вот бахнет кризис недетский. Гривна ещё не догнала ни лиру, ни рубль. Все ещё впереди, учитывая затык с МВФ.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 815
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  kharkov_val написав:заходит валюта на эти деньги создают ООО или Банк которые покупают землю или отдают ее в залог то есть земля не на прямую а косвенно уходит транснациональным корпорациям

Так а закрытие долгов где? Деньги за землю получит конкретный Микола из села Андреевка Бердического района Житомирской области. Бюджет получит лишь подоходный налог, если он конечно вообще предусмотрен при первой продаже Миколой земли (для жилья и автомобиля сделано исключение - налог 0%).

У Мыколы можно забрать выручку через нологи и тарифы монополий
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12795
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7225 раз.
Подякували: 3378 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:38

  andrein написав:Господа, все валюты наших соседей с нового года обесценились на около 20%, в Турции вот-вот бахнет кризис недетский. Гривна ещё не догнала ни лиру, ни рубль. Все ещё впереди, учитывая затык с МВФ.

Дайте потешиться свидетелям секты па24 копеешным откатом, потом вверх как обычно по гривне в день алени будут гнать.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8946
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1053 раз.
Подякували: 1503 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Межбанк .21
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1364
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 16:53

  Автор77 написав:Отсутствие системных реформ


Похоже слово "реформа" уже стало синонимом слова "разруха". Где реформу не проведут - везде остается разруха. Может хватит уже реформ? :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2600
З нами з: 26.02.09
Подякував: 316 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6561656265636564>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], liliya_logical, vitaliy_berdinskikh і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1996, 1997, 1998
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19972 2541729
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 16:15
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7246 1658946
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 08:42
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 122846
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.