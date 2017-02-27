Додано: Чет 08 жов, 2020 15:53

Денег стало не хватать для всеобщего пира :.............Голова Національного банку Кирило Шевченко пропонує скасувати податок на доходи за депозитами фізичних осіб.............Нужны подпорки и побольше вкладчиков на не соответствующие как для гривны процентные доходы.Колебание курса по моему мнению возможно в пределах от 27-20 (средняя, возле которой неоднократно все крутилось и возвращалось за последние годы) - при максимально благоприятном стечении обстоятельств - полит.стабильность,не раскачивание лодки, благоприятная конъюнктура экспорта, отсутствие крупных экономических ошибок,более менее достойный уровень ЗРВ, который не будет уменьшаться в направлении 20 млрд.,транши МВФ регулярно и т.п.И до 30 в обозримые месяцы.Второй вариант, или промежуточный,девальвация гривны до 28-75 - 29 с копейками более жизнеспособен.Основания для постепенной пока что не скачкообразной (на данный момент во всяком случае) плавной девальвации такие:1.Четкие задания со стороны властей, практически взявших под контроль НБУ умеренную девальвацию, значительное увеличение инфляционного давления,разбрасывание денег с вертолета ( по мере скромных хилых силенок конечно).2.Ежегодное утяжеление обслуживания долга ( проценты плюс тело)3.Постепенный исход иностранных инвесторов из пирамиды Маркаровой.4.Отсутствие системных реформ и попытки все дыры заткнуть- решить за счет населения ,или мелкого бизнеса.5.Неспособность привлечь деньги населения (мизреные депо ставки способствуют тому,что увеличение денег физиков в банковской системе идет в основном за счет прироста тех же мизерных процентов, а не за счет денег из под подушек)6.Нестабильность на рынке аренды и рынке жилья, первый - весьма болезненен, второй пытаются поддержать подпорками ипотечными програмами под ЛЖЕ-10%, но публика не сильно ведется.7.Частично отстраненные от корыта голодно чавкают и вовсю пытаются раскачать лодку,и имеют неплохие шансы,принимая ввиду очень любопытные расклады,которые ждут нас после местных.8.Намеки про пенсии на грани куска хлеба без масла через 15 лет - не просто так, ребята не способны,импотентны, и поэтому стремятся подстраховаться - типа "мы ж вам говорили".Импотенция - в виде не способности внести позитивный тренд в демографию и хотя бы стабилизировать отток гастеров, нет ,поток не уменьшается, люди верят не телевизору с олигархическим подтекстом, а собственным наблюдениям за стоимостью жизни, поэтому только и ждут полного открытия границ -чтобы хоть тушкой,хоть чучеломрвануть отсюдова с соответствующими последствиями для ЕСВ и прочего, поднимать ВВП других стран.9.Дисбалансы - имя им легион, начиная от внешнего сальдо, которое в последние годы привычно базировалось на минус 10 млрд.дол., и только в этом году по известным причинам сократилось, до 207 фантастических миллиардов гривен дотаций пенсионному фонду, еще несколько лет назад - цифры были на порядок ниже. А еще есть десятки миллиардов гривен задолженности по коммуналке и платежам монополиям и т.п., все еще миллиардные субсидии и другое.10. Госдолг и гарантированный государством уверенно - стрелка вверх к критическим значениям по соотношению к ВВП.11.Банковские проблемы - тухлые кредиты особенно в Привате зашкаливают, как бы в одно прекрасное утро не пришлось бы его спасать за счет наших кошельков повторно, что-то признаки пирамиды не сильно уменьшились по сравнению с бениными временами, вообще отвратительный банк судя по толпам народу возле отделения почти в любое время,не нравятся мне такие оленьи толпы,даже в том же Ощаде можно нормально обслужиться ,как правило.12.Неспособность властей не только возвратить в бюджет честно наворованное за 30 лет независимости, та же невовращенка банкам успешно крутится в депутатских карманах и виде пицерий, ТЦ и прочего на народные деньги по сути.Но власти неспособны и значительно уменьшить распилы текущие, которые лишь точечно прикрывают, что несущественно для кардинального изменения ситуации. Пример - таможня, 10 млрд. долларов в год, которые нам обещали изъять оттудова - оказались фантомом. Импотентность вопиющая, ведь достаточно за пару миллионов закупить камеры и повесить их на грудь каждого пахаря-миллионера с таможенного фронта, запустив весь фонд съемок на центральный пункт,это как первый шаг, а затем запустить хваленую долбанную диджитализацию не на всякую хренотень модную, а на сверку выезда с польской таможни и въезда на нашу таможню, и еще много чего.Но, заяц - не лев и заячьи сердца на такое не способны.13.Финансирование фантастического инопланетного дефицита бюджета вызывает сомнения - иностранцы в наперстки перехотели играть, а внутренние игроки просто строят пирамиду.14.Бизнес и капиталы сосредоточились на том, чтобы урвать по полной напоследок, капитальные инвестиции - веьма-весьма плачевны.15.Падает деловая и потребительская активность январь-август на 40-65% упали не только пасажиропоток автобусами ,самолетами, но даже трамваями и метро.16.Грузооборот обвалился еще в начале года до вируса, в т.ч. в портах. Это еще одна отрасль экономики, которая начала валиться вместе с промпроизводством с октября 2019-го.17.Розничный товарооборот вырос по сравнению с 2013-м годом немножко, где-то на 30% плюс, но учитывая рост курса доллара почти в 3.5 раза можно предположить ,что идет медленная деградация и обнищание населения.18.Темпы роста ВВП , как сладкую конфету вспомним 40% за 5 лет Гончарука, и нынешние прогнозы в рост на уровне статпогрешности по сути, даже учитывая короноварисную нижайшую базу.19.Рабочие места,безработица и т.п., 5 млн. рабочих мест Гончарука и нынешнее жевание силоса в этом направлении.20.Настороженное отношение инвесторов. 2005-2013 от 5 почти до 10 млрд.дол в год позитивное сальдо.2014- крах,почти кукиш.2015-1017 робкая надежда ,позитвиное сальдо около 3 млрд.дол.,что мизерно по сравнению с лучшими годами, но все же.2018-2019- около 2 млрд.,иностранцы и киприоты что-то заподозрили.2020 - судя по индексам Минфина там вообще красная зона намечается,полный крах.Даже киприоты перепрятали сало.21. А мины замедленного действия? Когда там зеленую энергетику, это жесткое немецкое, иначе не назвешь заложили ? 2018-й ? по памяти. Так вот на то оно и замедленное, чтобы не сразу бабахнуть.Но фитиль уже зажгли, и в 2020-м он уже классно подгорел, энергорынок шлепнули, разрывы просто рвут, тарифы на низком старте.Зато карманы бабками набиваются не хуже чем в торговле наркотиками,проституции, торговле оружием и т.п. Оборот впечатляют.Только тут - все легальноНаше ноу-хау.Биллы Гейтсы и Стивы Джобсы доморощенные, зачем придумывать Эпл, если можно принять закон о зеленой энергетике до 2030-го года ?Или земельные участки по схемах распиливать, никакого стоп-крана в их распиле в 2020-м не наблюдается.22.Ах да тарифы, это то чем шлепнули по голове население в 2014-2018 м и успешно продолжают квасить по кошелькам рядовых сограждан и бизнеса в 2020-м, именно они послужили стартером бегства гастеров ,которое удесятерилось в последние годы, жить на то, что предлагает украинский работодатель стало сутужно. Располовинненый по количеству средний класс, нищие низы с одной стороны, и зарплаты топов госпредприятий от 2 млн. грн. в месяц Укрпочты ( где девчонки на почтах в зашитых котфточках до сих пор на работу ходят) до 1 млн. грн.,но уже в день (!) топов Нафтогаза ( не в этот год,но раньше).23.Тот же Нафтогаз за счет обдирания бабушек и дедушек еще недавно в бюджет перекинул 40 млрд.грн в год, сейчас там убытки в миллиарды гривен анонсированы на все ближайшие годы. Укрэнерго так вообще вроде как минус 15 млрд. грн анонсировали убытка в разрезе след.года.Если нет денег,и потоки иссякли резко - рано ,или поздно встанет вопрос, чтобы их напечатать.24.А в это время наши "лешики бальцеровичи" и "маргарет тетчэр" подали в Раду закон о том, чтобы льготникам - разрешить ввоз в Украину автохлама почти бесплатно.И это не бывшие, это нынешние подали.Амнезия поголовная. У нас уже было, что герои Союза ввозили по тысяче авто за год по льготам. Да и видать им мало, что все самые дорогие арендные площади заполнены в Украине швидкогрошами, ломбардами и секонд-хендами, которые часто называют ярко так "Евро-стиль", забывая, что весь этот хлам настоящие евроепйцы вообще-то на помойки на переработку выбрасывают. Так еще решили из страны автопомойку сделать, евроблях им мало,решили удесятерить.Профанация,тришкин-кафтан,деградация.В принципе бесконечно можно писать.Пока что держатся, спекулянты в ОВГЗ играют, контрабандисты с таможней делятся, Европа нажимает, чтобы побольше леса-кругялка гнали к ним, поскольку строить тут опасаются ввиду нашей африканской правовой системы и наркотической зависимости от копеечных траншей МВФ. Весело. Но процесс идет.Так куда пойдем к 27 ? Или все-таки к 30 помаленьку ?.В этой ситуации только размер ЗРВ смущает - 26млрд.,хотя месяц назад было около 29,это сравнительно не так мало, учитывая,что в 2015,когда 40-ку засветили было почти ноль, 8-9 млрд.дол, из которых почти ничего быстро ликвидного судя по всему не оставалось.Но ведь система гнилая.Думаю лишь вопрос времени, когда прогниет окончательно, чтобы все поняли,что это движение в тупик.Да, и не забываем о черных лебедях в теории.Тут любое может послужить стартером, или Газпромовское уменьшение прокачки,или негативная конъюнктура на внешних рынках,или задержка с траншем на каком-то этапе,или суды по Суркисо-Приватам,или паника вкладчиков-депо-людей,или 3 млрд.дол. иска по русскому долгу (хорошо,что 15 по полной программе как было задумано не успели сюда качнуть,мина побольше была бы),что то все призабыли об этом, а ведь там почти проигрышная позиция в судах,или варрантовый навес,или импорт товаров с туризмом возобновятся ( когда гривна нестабильна, люди охотнее тратят, а не сберегают,значит нужно будет много валюты),тем более цены у нас очень часто выше европейских, а зарплаты и доходы - ниже,или элементарно лодку качнут,а люди уже знают, что это обозначает для гривны.А еще может на противоходе (не сейчас конечно) рвануть, когда мировая экономика начнет восстанавливаться, цены на нефть -газ пойдут вверх, а планы по собственной газодобыче и т.п. у нас завалены,надежных источников доходов,кроме экспорта сырья с минимальной добавленной стоимостью у нас нет, а апетиты по расходам оргомные.Чиновники и вся остальная система - кушать хотят,а прожорливость владельцев монополий на грани патологии.