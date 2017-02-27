Додано: Чет 08 жов, 2020 17:19

с печалью признаем, что основывается он в основном на том, что при покупке ОВГЗ на первичном рынке нет налогообложения доходов физических лиц. Но при ииспользовании такого стандартного банковского инструмента, как депозит, налогообложение существует.

Одним из моих предложений в этом году к правительству была отмена налога на доходы по депозитам физлиц. К сожалению, у Минфина это преложение не нашло отклика.

Я понимаю, что это налогообложение вводилось в 2014 году вынужденно, потому что в бюджете государства было совсем пусто, но сейчас ситуация не настолько критичная, и мы уже должны думать не только о бюджете, но и о дальнейшем развитии сектора и экономики.

Дополнительный плюс — ипотечный мультипликатор, в свое время он был на уровне четырех, сейчас — около 11. То есть каждая гривня ипотечного кредита увеличивает ВВП страны на 11 гривен.

сколько лет прошло пока поняли что это дискриминация. Бабушка которая отнесла на депозит 1000 грн заплатит с % налоги, крупный игрок купивший на сто миллионов овгз - нет. Такое государство обречено на нищету, с богатых надо драть налоги а не с бедных!бансковскую систему хотят очистить от депозитчиков. Надеются что эти деньги пойдут в экономику (например в бетон?), скорее всего осядут в матрасах а минфин продолжит с протянутой просить кредиты. Новая команда с логикой не дружит от слова вообще, 2 шага вперед просчитать не могут. Проще героически бороться с последствиями чем работать на упреждение.мы это кто? по-моему кроме выборов и кредитов у власти других забот нет. Это же так просто 1. выиграл выборы 2. взал кредит. Зачем их светлые умы усложнять какой-то экономикой?до того момента пока чрезмерное предложение застройщиков не обвалит рынок. Ума настроить коробок и продать их в ипотеку много не надо, проблема появится чуть позже - чем ипотечники будут погашать кредиты, у нас что исчезла безработица, или растут доходы населения? У богатых уже есть по несколько квартир, им ваша ипотека ниже спины. Дайте сначала народу стабильную работу, соц.гарантии, а потом уже кредиты. Обычно сначала откармливают, потом снимают шкуру, а не наоборот.