Андрей Шевчишин отметил, что сотрудничество с МВФ заморожено, прочие кредиторы, ориентирующиеся на Фонд, также взяли паузу. «В итоге до конца года не ожидаем новых поступлений от кредиторов, – говорит Андрей Шевчишин. – Основным фактором изменения госдолга будет погашение обязательств и размещение ОВГЗ, по которым ввиду низких ставок, публичный частный спрос минимальный, а покупателями остаются госкомпании и банки».
kharkov_val написав:в этот момент НБУ выкупает излишки валюты и это не приводи к девальвации это приводит или к сохранению курса без изменений или если НБУ выкупает меньше приводит к РЕВАЛЬВАЦИИ
ОК, с этим определились. Как это поможет вернуть долги?
kharkov_val написав:Каким образом мы вообще можем гасить внешние долги? За счет ЗВР за счет чего еще?
Если гасить долги только из ЗВР - он быстро кончится. Гораздо быстрее чем будет продана земля жидомасонам из Нью-Йорка. Ты забываешь что покупатель землю у Коли могут не только жидомасоны из Нью-Йорка, но и местные гайдамаки из Днепра. И покупать они будут за гривну.
Ну и к слову. Чтобы покупать валюту надо где-то брать гривну. Запасы гривны у НБУ не бесконечны и он не может бесконечно много покупать валюты. В какой-то момент гривна закончится и её количество придётся увеличивать. А это ИНФЛЯЦИЯ.
Банки больше не могут финансировать правительство через покупку ОВГЗ, – глава НБУ
Объемы финансирования банковским сектором государственного долга почти достигли максимальных для украинского рынка 35%. "Есть общемировые индикаторы объемов финансирования госдолга банковской системой в процентах от депозитной базы. Так вот, 35% от депозитной базы – это максимальный показатель для нашего рынка. Сейчас он у нас составляет почти 35%. Эти почти 35% и являются ответом на вопрос о том, как я к этому отношусь", – сказал Шевченко, отвечая на вопрос об увеличении портфеля ОВГЗ в собственности госбанков. Глава НБУ напомнил, что предложенный Кабмином проект госбюджета на 2021 год предполагает значительный дефицит, который планируется профинансировать, в основном, за счет размещения ОВГЗ. "Поэтому НБУ сейчас консультируется с Минфином об объеме внутренних заимствований. Речь идет о более чем 500 миллиардах гривен – это действительно колоссальный объем заимствований для нашего внутреннего рынка. Если этот объем оставить, он может привести к так называемому эффекту вытеснения, и в результате кредитование, развитие которого – приоритет для всех как в НБУ, так и в правительстве и ОПУ, может замедлиться, а процентные ставки – вырасти. Определенный прогресс в наших дискуссиях с Минфином уже есть, и мы надеемся, что нам удастся достичь компромисса и избежать нежелательных перекосов на внутреннем рынке", – пояснил глава Нацбанка
Сибарит написав:Тут появилась непонятная новость. Признаюсь честно, что я прочитал все буквы, но не смог угадать слово. Очень похоже на перераспределение полномочий, но возможны и какие-то изменения в методиках расчета официального курса и способах его публикации.
Так это хорошая новость - будет еще больше оперативной информации с открытым доступом от НБУ, может даже объемы межбанка будут у них появляться не через день, а хотя бы на следующий день.
Там полномочий особых нет - переименовали комитет, который определяет какие данные публиковать и когда.
с печалью признаем, что основывается он в основном на том, что при покупке ОВГЗ на первичном рынке нет налогообложения доходов физических лиц. Но при ииспользовании такого стандартного банковского инструмента, как депозит, налогообложение существует.
сколько лет прошло пока поняли что это дискриминация. Бабушка которая отнесла на депозит 1000 грн заплатит с % налоги, крупный игрок купивший на сто миллионов овгз - нет. Такое государство обречено на нищету, с богатых надо драть налоги а не с бедных!
Одним из моих предложений в этом году к правительству была отмена налога на доходы по депозитам физлиц. К сожалению, у Минфина это преложение не нашло отклика.
бансковскую систему хотят очистить от депозитчиков. Надеются что эти деньги (я про валюту) пойдут в экономику (например в авто и бетон?), скорее всего нет - осядут в матрасах, а минфин продолжит с протянутой просить кредиты. Новая команда с логикой не дружит от слова вообще, 2 шага вперед просчитать не могут. Конечно проще героически бороться с последствиями, чем работать на упреждение. Своими налогами вы убиваете и без того мизерную выгоду вашего кредитора.
Я понимаю, что это налогообложение вводилось в 2014 году вынужденно, потому что в бюджете государства было совсем пусто, но сейчас ситуация не настолько критичная, и мы уже должны думать не только о бюджете, но и о дальнейшем развитии сектора и экономики.
мы это кто? по-моему кроме выборов и кредитов у власти других забот нет
Дополнительный плюс — ипотечный мультипликатор, в свое время он был на уровне четырех, сейчас — около 11. То есть каждая гривня ипотечного кредита увеличивает ВВП страны на 11 гривен.
до того момента пока чрезмерное предложение застройщиков не обвалит рынок. Ума настроить коробок и продать их в ипотеку много не надо, проблема появится чуть позже - чем ипотечники будут погашать кредиты, у нас что исчезла безработица, или растут доходы населения? У богатых уже есть по несколько квартир, им ваша ипотека ниже спины. Дайте сначала народу стабильную работу, соц.гарантии, а потом уже кредиты. Обычно сначала откармливают, потом снимают шкуру, а не наоборот.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 08 жов, 2020 18:44, всього редагувалось 7 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
andrein написав:Господа, все валюты наших соседей с нового года обесценились на около 20%, в Турции вот-вот бахнет кризис недетский. Гривна ещё не догнала ни лиру, ни рубль. Все ещё впереди, учитывая затык с МВФ.
Положим, обесценились только валюты таких соседей, как турецкая лира, росийский рубль, белорусский рубль . Более цивилизованные соседи укреплись или на месте - евро, польский злотый, румынский лей, молдавский лей, венгерский форинт.
VALONI в самой ПКМУ, написано так (что-то поменялось? - вроде, так и было) ... 1) котирування BFIX – значення середньозважених курсових/цінових котирувань BGN (Bloomberg Generic Price) іноземних валют/банківських металів на ринку спот до долара США (або долара США до іноземних валют/банківських металів), які щоденно розраховуються торговельно-інформаційною системою BLOOMBERG (далі – TIC BLOOMBERG) станом на 15.30 за київським часом і інформація про які надходить до Національного банку від TIC BLOOMBERG із використанням спеціальних рішень передавання даних; ... пункт 3 доповнити новим підпунктом такого змісту: “4) розраховує довідкове значення курсу гривні до долара США згідно з укладеними на валютному ринку України угодами станом на 12.00 (далі – довідкове значення курсу гривні до долара США) з метою надання суб’єктам валютного ринку України оперативного індикатора курсу гривні до долара США.”;
vitaliy_berdinskikh написав: Ну и к слову. Чтобы покупать валюту надо где-то брать гривну. Запасы гривны у НБУ не бесконечны и он не может бесконечно много покупать валюты. В какой-то момент гривна закончится и её количество придётся увеличивать. А это ИНФЛЯЦИЯ.
Виталик я же говорю иди учиться в универ. Запасы гривны у НБУ БЕСКОНЕЧНЫ. Вся лишняя бумага постоянно уходит из оборота в ОВГЗ или через депосертификаты из оборота. Инфляции не будет, в следствии продажи активов, при этом не только землю еще очень много чего можно продать нерезидентам. Инфляция будет если выпускать ОВГЗ без продажи нерезам чего либо.
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/
uaprofi написав:ребята ну все же помните как тарились в прошлом году и в позопрошлом. а потом было 24. ЕЩЕ раз 24 грн. На новый год курс был 24 грн - все здавали. где гарантия что сейчас не будет так само?
А еще помним, как деревья раньше были больше и трава зеленее. И небо голубее. В прошлом году курс задавили на ожиданиях, что будет большая распродажа земли. Под нее и заводили миллиарды иностранные инвесторы. Заодно были большие ожидания от новой власти "реформаторов и технократов". Плюс наши местные, приближенные к новой власти, крутили схему на ОВГЗ. А в итоге вышел большой пшик вместо реформ и продажи земли... Второй раз такой фокус не пройдет. Тем более самый лакомый кусок, землю, просто так уже не продашь - изменений и ограничений много в закон внесли. На чём тогда давить к 24? На просто хотелках? Ну-ну... Удачи вам. Мечтателей у нас и так до фига.
Реалисты уже давно смотрят на жизнь в других странах, более или менее привлекательных. Земля, по уже давно имеет своих хозяев. Хаты селян уже частенько стоят не на их земле. В этой прослойке также добавилось реалистов. Убить двух зайцев это очередное воскрешение умерших родственников 5-7 летней давности в реестре социальных выплат для экономии и параллельного увеличения списков избирателей, с чем пришлось столкнуться лично на днях не только мне. Заграница нам поможет, и здесь правы сторонники подобного смотрящие из окон лимузинов, но не дольше пока будет чем и что отдавать. В остальном, добровольно согласных на обмен полноценной жизни на возможность сводить в героической борьбе концы с концами для оплаты коммуналки, проживания в бесконечных поисках заработков с мурашками по спине при каждом скачке курса не так и мало. Чтобы не прослыть мечтателем, нужно просто оторваться от монитора и посмотреть вокруг.
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