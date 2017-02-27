ruvex
хороший текст.
только отчего там мало пишете?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:25
ruvex
хороший текст.
только отчего там мало пишете?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну так все по плану. Спочатку вийшли нерези, потім прийшла черга держбанків, які вже не можуть їх замінити. Далі треба, або різати бюджет (нереально), або девальвація.
А все почалось тоді, коли Зеленський, не дочекавшись два тижні, розпустив Раду і не отримав черговий кредит МВФ. Потім Маркарова зі Смолієм наплодили ОВДП, замініючи валютні кредити на гривневі (до такого навіть Яник не додумався).
А зараз закономірна розплата за задушену інфляцію і курс 24.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:51
Тебе бы не картины, начальник, - тебе бы книжки писать
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:54
zРадио
Это (высказывания КЕШ про 35%) - отыгрыш любимой темы "Мало денех в экономике"? Мол, давайте уже не баловаться в нерыночные ставки и фиктивные ауки, а радостно печатать. Сорри, выкупать Овгз прямо в портефль Нбу.
Или о чем он собирается договариваться с Минфином?
Особенно, в сочетании с разгоном зрады про замораживание внешнего финансирования и "инсайдами" про подковерный сговор с нерезами на тему снизить спрос. На фоне 3-дневной коррекции, из уст главы Нацбанка звучит вербальной, опять-таки, зрадой (нац. валюты)
Кстати, не отказываетесь, от прогнозов об инфляции "гораздо ниже целевой"(5%) на конец года?
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:32
Машинка може порахувати дві купюри як одну, якщо не зможе їх розліпити, тобто на табло цифра може бути 99 замість реальних 100.
Навпаки, щоб лічильник показав 100, коли через нього пройшло лише 99 реальних купюр — це, м'яко кажучи, щось фантастичне. Слідкуйте за руками касира.
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