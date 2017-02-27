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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6562656365646565

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 185
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
18
28-29
73%
135
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:25

ruvex
хороший текст.
только отчего там мало пишете?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Банки больше не могут финансировать правительство через покупку ОВГЗ, – глава НБУ

Ну так все по плану. Спочатку вийшли нерези, потім прийшла черга держбанків, які вже не можуть їх замінити. Далі треба, або різати бюджет (нереально), або девальвація.
А все почалось тоді, коли Зеленський, не дочекавшись два тижні, розпустив Раду і не отримав черговий кредит МВФ. Потім Маркарова зі Смолієм наплодили ОВДП, замініючи валютні кредити на гривневі (до такого навіть Яник не додумався).
А зараз закономірна розплата за задушену інфляцію і курс 24.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:51

  Yuri_T написав:ruvex
хороший текст.
только отчего там мало пишете?

Тебе бы не картины, начальник, - тебе бы книжки писать 8)
https://www.youtube.com/watch?v=8S0aF-gtWSM
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 19:54

zРадио
Это (высказывания КЕШ про 35%) - отыгрыш любимой темы "Мало денех в экономике"? Мол, давайте уже не баловаться в нерыночные ставки и фиктивные ауки, а радостно печатать. Сорри, выкупать Овгз прямо в портефль Нбу.
Или о чем он собирается договариваться с Минфином?
Особенно, в сочетании с разгоном зрады про замораживание внешнего финансирования и "инсайдами" про подковерный сговор с нерезами на тему снизить спрос. На фоне 3-дневной коррекции, из уст главы Нацбанка звучит вербальной, опять-таки, зрадой (нац. валюты) :(
Кстати, не отказываетесь, от прогнозов об инфляции "гораздо ниже целевой"(5%) на конец года?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:32

  centurionus написав:
  Амвросий написав:лет 7-8 назад сталкивался с таким. При мне кассир в банке пересчитала на счетной машине, а дома пересчитал - не хватает 1 купюры.

Справа могла бути не в лічильних машинках. Варто також слідкувати за грошима після машинки та руками касира. Якщо зникають гроші з поля зору - краще перерахувати.


Машинка може порахувати дві купюри як одну, якщо не зможе їх розліпити, тобто на табло цифра може бути 99 замість реальних 100.

Навпаки, щоб лічильник показав 100, коли через нього пройшло лише 99 реальних купюр — це, м'яко кажучи, щось фантастичне. Слідкуйте за руками касира.
kastaneda
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 20:35

  matroSkin написав:VALONI
в самой ПКМУ, написано так (что-то поменялось? - вроде, так и было)
...
1) котирування BFIX – значення середньозважених курсових/цінових
котирувань BGN (Bloomberg Generic Price) іноземних валют/банківських металів
на ринку спот до долара США (або долара США до іноземних валют/банківських
металів), які щоденно розраховуються торговельно-інформаційною системою
BLOOMBERG (далі – TIC BLOOMBERG) станом на 15.30 за київським часом і
інформація про які надходить до Національного банку від TIC BLOOMBERG із
використанням спеціальних рішень передавання даних;
...
пункт 3 доповнити новим підпунктом такого змісту:
“4) розраховує довідкове значення курсу гривні до долара США згідно з
укладеними на валютному ринку України угодами станом на 12.00 (далі –
довідкове значення курсу гривні до долара США) з метою надання суб’єктам
валютного ринку України оперативного індикатора курсу гривні до долара
США.”;


Пока ничего не поменялось, но хочется надеяться, что данных от НБУ будет больше и они станут более оперативными. Иначе зачем было переименовываться :?:
VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 22:05

  Yuri_T написав:ruvex
хороший текст.
только отчего там мало пишете?

Здесь полосы материала сужают "эффективнее" нежели в NY Times. Экономят.
В остальном, активная вакцинация кризис-менеджментом теперь перекинулась на север, здешняя хроническая зависимость уже не столь привлекательна для капиталистического абордажа, а стабилизация извне и вовсе теряет перспективу. Хорошее время подумать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

+2,5млрд фунтов от Британии, половина на оборонку, причем сами бриты инициировали и в срочном порядке вызвали к себе Зеленского...шото как-то даже стремно стало
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:24

  Corpocrator написав:+2,5млрд фунтов от Британии, половина на оборонку, причем сами бриты инициировали и в срочном порядке вызвали к себе Зеленского...шото как-то даже стремно стало

В кредит. Часть денег будет освоена на верфях в Британии. PROFIT!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:31

  Вкладчик1234 написав:
  Corpocrator написав:+2,5млрд фунтов от Британии, половина на оборонку, причем сами бриты инициировали и в срочном порядке вызвали к себе Зеленского...шото как-то даже стремно стало

В кредит. Часть денег будет освоена на верфях в Британии. PROFIT!

Вертолетные деньги, которые уйдут верфям Британии, а следующим поколениям украинцев потом тяни ярмо тела кредита и проценты. Зрада не иначе.
Zebra
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