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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6564656565666567>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 186
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
73%
135
Більше 30
15%
27
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зрада не зрада, но на 25 можем сходить
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 23:46

  Zebra написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Corpocrator написав:+2,5млрд фунтов от Британии, половина на оборонку, причем сами бриты инициировали и в срочном порядке вызвали к себе Зеленского...шото как-то даже стремно стало

В кредит. Часть денег будет освоена на верфях в Британии. PROFIT!

Вертолетные деньги, которые уйдут верфям Британии, а следующим поколениям украинцев потом тяни ярмо тела кредита и проценты. Зрада не иначе.

Ах, эти страшные иностранцы )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:04

Captain Obvious
С какого такого перепугу на 25 то, ниже 28 нбу даже не пустит, это ясно, Яшу не для того снимали, чтобы было опять 25.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:06

  Captain Obvious написав:Зрада не зрада, но на 25 можем сходить

Разве что если ГВ в США начнется после выборов, как мантруют упоротые коцабы.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:13

  Captain Obvious написав:Зрада не зрада, но на 25 можем сходить


Вы хотели сказать 250? Врядли. 30 возможно, но 250 это перебор :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хотите подробностей, читайте:
https://www.president.gov.ua/ru/news/mi ... iv-p-64397

Кредит очень выгодный, по сравнению со всеми остальными.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:44

  Corpocrator написав:Хотите подробностей, читайте:
https://www.president.gov.ua/ru/news/mi ... iv-p-64397

Кредит очень выгодный, по сравнению со всеми остальными.



В соответствии с Меморандумом, UK Export Finance возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта.

UKEF поддерживает экспорт всех видов товаров и услуг из Великобритании и может помочь предприятиям любых размеров успешно выполнить экспортный контракт.

я правильно понимаю, шо чувак тупо помогает британцам продавать товар нам, плюс бриты ещё и проценты на кредите нам заработают ? Напоминает тему с электровозами GE...
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:48

  Вкладчик1234 написав:
  Corpocrator написав:+2,5млрд фунтов от Британии, половина на оборонку, причем сами бриты инициировали и в срочном порядке вызвали к себе Зеленского...шото как-то даже стремно стало

В кредит. Часть денег будет освоена на верфях в Британии. PROFIT!

Набудують потенційних мішеней за гроші тубільців...
Те, що не завадило б, ніхто не просив (та й не дали б, мабуть). AI AWSM, наприклад.
"Гвинтокрили" рюкзакяна #2.
Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 09 жов, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:48

  Corpocrator написав:Кредит очень выгодный, по сравнению со всеми остальными.


конечно выгодный, только вопрос - кому выгодный? Впрочем вопрос риторический, ответ и так ясен. :)

Кредиты будут выдаваться на 10 лет под очень привлекательную ставку – 2,5% в евро и 3,5% – в фунтах стерлингов.


а почему-бы не брать под 0.5% у депозитчиков? И не обязательно британских производителей за эти деньги финансировать и закупать британскую продукцию. И проценты не нужно будет назад в британскую экономику возвращать - все останется в Украине :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это такая разновидность показать собственную ограниченность?

Хочу сказать у допысувачив получается весьма недурно состязаться)))

Я пас, но дам подсказку - нужно читать текст целиком(даже после первого полыхания чуть ниже спины), не выдергивая куски из общего текста и бессмертное "медленно шевеля губами"
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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