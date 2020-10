Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:48

Вкладчик1234 написав: Corpocrator написав: +2,5млрд фунтов от Британии, половина на оборонку, причем сами бриты инициировали и в срочном порядке вызвали к себе Зеленского...шото как-то даже стремно стало +2,5млрд фунтов от Британии, половина на оборонку, причем сами бриты инициировали и в срочном порядке вызвали к себе Зеленского...шото как-то даже стремно стало

В кредит. Часть денег будет освоена на верфях в Британии. PROFIT! В кредит. Часть денег будет освоена на верфях в Британии. PROFIT!

Набудують потенційних мішеней за гроші тубільців...

Те, що не завадило б, ніхто не просив (та й не дали б, мабуть). AI AWSM, наприклад.

"Гвинтокрили" рюкзакяна #2. Набудують потенційних мішеней за гроші тубільців...Те, що не завадило б, ніхто не просив (та й не дали б, мабуть). AI AWSM, наприклад."Гвинтокрили" рюкзакяна #2.

