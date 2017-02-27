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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зрада не зрада, но на 25 можем сходить
Додано: Чет 08 жов, 2020 23:46
Ах, эти страшные иностранцы )))
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:04
Captain Obvious
С какого такого перепугу на 25 то, ниже 28 нбу даже не пустит, это ясно, Яшу не для того снимали, чтобы было опять 25.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:06
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:13
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хотите подробностей, читайте:
Кредит очень выгодный, по сравнению со всеми остальными.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:44
В соответствии с Меморандумом, UK Export Finance возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта.
UKEF поддерживает экспорт всех видов товаров и услуг из Великобритании и может помочь предприятиям любых размеров успешно выполнить экспортный контракт.
я правильно понимаю, шо чувак тупо помогает британцам продавать товар нам, плюс бриты ещё и проценты на кредите нам заработают ? Напоминает тему с электровозами GE...
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:48
Набудують потенційних мішеней за гроші тубільців...
Те, що не завадило б, ніхто не просив (та й не дали б, мабуть). AI AWSM, наприклад.
"Гвинтокрили" рюкзакяна #2.
Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 09 жов, 2020 00:50, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:48
конечно выгодный, только вопрос - кому выгодный? Впрочем вопрос риторический, ответ и так ясен.
а почему-бы не брать под 0.5% у депозитчиков? И не обязательно британских производителей за эти деньги финансировать и закупать британскую продукцию. И проценты не нужно будет назад в британскую экономику возвращать - все останется в Украине
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это такая разновидность показать собственную ограниченность?
Хочу сказать у допысувачив получается весьма недурно состязаться)))
Я пас, но дам подсказку - нужно читать текст целиком(даже после первого полыхания чуть ниже спины), не выдергивая куски из общего текста и бессмертное "медленно шевеля губами"
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
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