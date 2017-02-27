да целиком прочитали. Выгодой Великобритании там в каждом предложении сквозит. А вот в чем выгода для Украины ни слова. Наверно в том что налоги прийдется повышать чтобы вернуть этот кредит?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:55
да целиком прочитали. Выгодой Великобритании там в каждом предложении сквозит. А вот в чем выгода для Украины ни слова. Наверно в том что налоги прийдется повышать чтобы вернуть этот кредит?
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 09 жов, 2020 00:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:57
Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:10
Денег в кредит получить 2,5млрд. иностранных купюр, под ставку в 3,5% стране с рейтингом В-, при дыре в бюджете, да... плохо дело... ))) И главное пол кредита на вооружение государства Украина на Черноморском направлении - вообще труба...
С голым задом как-то спокойнее, правда )))
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