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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6564656565666567

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 187
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
19
28-29
72%
135
Більше 30
15%
28
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:55

  Corpocrator написав:нужно читать текст целиком


да целиком прочитали. Выгодой Великобритании там в каждом предложении сквозит. А вот в чем выгода для Украины ни слова. Наверно в том что налоги прийдется повышать чтобы вернуть этот кредит? :?
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 09 жов, 2020 00:59, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 00:57

  75stasstas75 написав:Captain Obvious
ниже 28 нбу даже не пустит, это ясно,


27.9x - це вже історія(с) ?
слышали подобное, знаем. :mrgreen:


а если на днях на межбанке опять (экспортеры и прочие) начнут как обычно лить валюту, которую придерживали, то шо тогда ? :?
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 09 жов, 2020 02:33, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:10

  Амвросий написав:
  Corpocrator написав:нужно читать текст целиком


да целиком прочитали. Выгодой Великобритании там в каждом предложении сквозит. А вот в чем выгода для Украины ни слова. Наверно в том что налоги прийдется повышать чтобы вернуть этот кредит? :?

Денег в кредит получить 2,5млрд. иностранных купюр, под ставку в 3,5% стране с рейтингом В-, при дыре в бюджете, да... плохо дело... ))) И главное пол кредита на вооружение государства Украина на Черноморском направлении - вообще труба...
С голым задом как-то спокойнее, правда )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 01:29

  stm написав:Денег в кредит получить 2,5млрд. иностранных купюр, под ставку в 3,5% стране с рейтингом В-, при дыре в бюджете


я уже выше задавал вопрос - почему бы эти иностранные купюры не получить под ставку 2-3% у депозитчиков? И процент ниже будет и сами проценты останутся в экономике Украины. И обязательств давать не нужно.

Но нет, почему-то на депозиты ставка 0.000001%, а государство берет радостно кредиты с разным обязаловом и условиями за границей под 3.5%, обязуясь при этом проспонсировать иностранные компании и закупить иностранные товары.

В Украине можно брать с меньшим процентом и без обязалова, но берут за границей под больший процент и с обязаловом.

Где логика? :?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:02

  Corpocrator написав:Хотите подробностей, читайте:
https://www.president.gov.ua/ru/news/mi ... iv-p-64397


а хто в костюмі червоного клоуна праворуч від презіка? Мадам посол вже до королеви ходила в костюмі Вупі Голдберг з фільму "Привід".
deepfree
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:15

  Амвросий написав:
  stm написав:Денег в кредит получить 2,5млрд. иностранных купюр, под ставку в 3,5% стране с рейтингом В-, при дыре в бюджете


я уже выше задавал вопрос - почему бы эти иностранные купюры не получить под ставку 2-3% у депозитчиков? И процент ниже будет и сами проценты останутся в экономике Украины. И обязательств давать не нужно.

Но нет, почему-то на депозиты ставка 0.000001%, а государство берет радостно кредиты с разным обязаловом и условиями за границей под 3.5%, обязуясь при этом проспонсировать иностранные компании и закупить иностранные товары.

В Украине можно брать с меньшим процентом и без обязалова, но берут за границей под больший процент и с обязаловом.

Где логика? :?

Сколько млрд иностранных купюр её величества королевы Вы можете положить на депо?
Хорошо строить ё-мобиль в теории, практика говорит что население на нём все равно не ездит ;)
большую сумму можно отдолжить у другого государства и что бы её отдолжить демократическое государство объясняет своим налогоплательщикам мы ведём туземцев к демократии + туземцы нам возвернут наши деньги + %. Всё честно ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:30

  Corpocrator написав:Хотите подробностей, читайте:
https://www.president.gov.ua/ru/news/mi ... iv-p-64397

Кредит очень выгодный, по сравнению со всеми остальными.


Хуже войны с англичанами может быть только дружба с ними.

По-моему какой-то индус сказал.
:)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 02:37

  stm написав:большую сумму можно отдолжить у другого государства и что бы её отдолжить демократическое государство объясняет своим налогоплательщикам мы ведём туземцев к демократии + туземцы нам возвернут наши деньги + %. Всё честно ;)


Т.е. закупки в которых заинтересована Великобритания, которая могла бы обеспечить их в качестве безвозмездной помощи Украине, предлагается оплатить за счет налогоплательщиков Украины. Попутно обеспечив работой компании Великобритании и обеспечив экономике Великобритании рынок сбыта. А потом ещё 3.5% от этой суммы сделки предлагается отработать налогоплательщикам Украины в пользу Великобритании. Так?
Амвросий
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